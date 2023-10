Le leader républicain au Sénat, Mitch McConnell (Ky.) et le président nouvellement élu Mike Johnson (R-La.) se dirigent vers une confrontation sur le financement d’urgence pour l’Ukraine et le financement du gouvernement au-delà de Thanksgiving, deux questions difficiles qui mettront à l’épreuve leur capacité à travailler ensemble.

McConnell dit qu’il souhaite maintenir l’aide militaire à l’Ukraine et à Israël liée parce qu’il considère ces conflits comme faisant partie d’une menace mondiale plus large. Il a averti à plusieurs reprises que mener une lutte avec les démocrates qui pourrait entraîner la fermeture du gouvernement était une mauvaise politique pour le Parti républicain.

Johnson dit qu’il veut « bifurquer » les questions de l’Ukraine et d’Israël, et il a signalé son soutien précoce à un projet de loi de financement provisoire qui comprendrait de fortes réductions des dépenses hors défense, qui, selon les démocrates, n’aurait aucune chance d’être adopté par le Sénat.

Au-delà des trois prochaines semaines, McConnell souhaite adopter les projets de loi de crédits réguliers avant Noël afin d’augmenter les dépenses de défense, tandis que Johnson a lancé l’idée de geler le financement fédéral avec une mesure provisoire jusqu’en janvier ou avril.

Johnson a également proposé de compenser les 14 milliards de dollars d’aide à Israël par d’autres réductions de dépenses, une idée qui sera controversée aussi bien auprès des Républicains que des Démocrates du Sénat.

Pour ajouter au défi, peu de sénateurs républicains avaient entendu parler de Johnson avant son élection soudaine à la présidence mercredi, et McConnell ne l’a toujours pas rencontré en personne, bien qu’ils se soient entretenus au téléphone le jour de l’élection de Johnson.

McConnell a souligné les défis à venir, déclarant à ses collègues du Sénat « nous avons beaucoup de travail devant nous » et exhortant les républicains de la Chambre et du Sénat à « travailler ensemble sur un certain nombre de priorités urgentes ».

Les conservateurs républicains qui veulent ébranler l’establishment républicain à Washington et qui soutenaient le représentant Jim Jordan (Républicain de l’Ohio) pour remporter le marteau du Président sont satisfaits de l’accession au pouvoir de Johnson.

« Nous devons commencer à briser le moule ici. Cela ne fonctionne pas. Nous avons une dette de 33 500 milliards de dollars. L’ancienne façon de faire des affaires a échoué et est en train d’échouer. Nous devons aborder les choses différemment. De mon point de vue, à l’intérieur [the] Conférence républicaine, nous avons besoin d’une forme différente de gouvernance », a déclaré le sénateur Ron Johnson (R-Wis.).

Le sénateur Johnson a voté contre la réélection de McConnell pour un autre mandat de chef en novembre.

McConnell et le président Johnson ont des relations remarquablement différentes avec l’ancien président Trump et étaient dans des camps opposés dans le débat du 6 janvier 2021, lorsque Johnson a exposé les arguments juridiques que de nombreux républicains de la Chambre ont utilisés pour justifier leur vote contre la certification de l’élection du président Biden.

McConnell n’a pas parlé à Trump depuis la mi-décembre 2020 et n’a pas mentionné publiquement le nom de l’ancien président depuis plusieurs années. Il a récemment repoussé les critiques de Trump à l’égard du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

En revanche, le représentant Matt Gaetz (Républicain de Floride), qui a mené la campagne visant à évincer le représentant Kevin McCarthy (Républicain de Californie) de la présidence, a salué le nouveau président en le qualifiant de « MAGA Mike Johnson » et a proclamé que son élection « montre l’ascendant de ce mouvement.

McConnell et Johnson ont également des points de vue remarquablement différents sur le rôle du gouvernement fédéral dans la direction du débat national sur l’avortement.

McConnell a clairement indiqué à plusieurs reprises que les restrictions sur l’avortement devraient être laissées aux États, arguant que le Congrès est désespérément divisé et qu’aucune loi fédérale sur l’avortement ne pourrait rassembler 60 voix pour être adoptée par le Sénat.

Johnson considère l’avortement comme une question nationale et a coparrainé plus tôt cette année un projet de loi déclarant que le droit à la vie garanti par la Constitution appartient à chaque être humain à toutes les étapes de la vie, y compris au moment de la fécondation.

Il a également présenté en février un projet de loi visant à ériger en délit le fait de transporter des mineures à travers les frontières d’un État pour se faire avorter sans satisfaire au préalable aux lois sur la participation parentale de l’État de résidence de la mineure.

Et Johnson doit s’inquiéter de la possibilité qu’une poignée de conservateurs de la Chambre puissent le forcer à quitter son poste par le biais d’une motion de vacance, la tactique qu’ils ont utilisée pour licencier McCarthy lorsqu’il a présenté un projet de loi de financement bipartite à la Chambre pour éviter une fermeture du gouvernement. .

Pourtant, McConnell et Johnson doivent trouver un moyen d’éviter une fermeture du gouvernement et de positionner le parti avant les élections de 2024 pour reconquérir la Maison Blanche et le Sénat et accroître leur faible majorité à la Chambre.

« Sur le plan institutionnel, ils doivent travailler ensemble », a déclaré Ross K. Baker, professeur de sciences politiques à l’Université Rutgers et titulaire de plusieurs bourses du Sénat.

« Paradoxalement, McConnell trouve qu’il est beaucoup plus facile de parler à [Majority Leader Chuck Schumer (D-N.Y.)] que son homologue républicain à la Chambre », a-t-il ajouté.

Baker a observé que même si McConnell et Schumer ont établi une relation de travail et savent où se situent chacun, Johnson reste en grande partie un mystère pour de nombreux sénateurs républicains.

« Je me demande combien de temps il sera Président ? » s’est demandé le sénateur John Cornyn (Républicain du Texas), reflétant l’incertitude plus grande parmi les républicains du Sénat quant à savoir si Johnson aura beaucoup de latitude pour conclure des accords avec les démocrates afin d’adopter une législation.

Certains sénateurs républicains espèrent cependant que Johnson fera preuve d’un côté « pragmatique » maintenant qu’il est à la tête du pays.

Le sénateur Bill Cassidy (R-La.), membre de la délégation de Louisiane, a noté que Johnson avait une expérience de leadership en tant qu’ancien président du comité directeur républicain de la Chambre.

Lorsqu’on lui a demandé si Johnson avait ce qu’il fallait pour maintenir le gouvernement ouvert, Cassidy a répondu : « Réponse simple, oui. Nous ne le saurons pas avant que cela se produise, mais je le pense.

Johnson a réconforté certains républicains comme McConnell qui considèrent la guerre en Ukraine comme une priorité absolue en matière de sécurité nationale en déclarant dans une interview à l’animateur de Fox News, Sean Hannity, que « nous ne pouvons pas permettre à Poutine de l’emporter en Ukraine ».

Il a fait écho à l’argument de McConnell selon lequel l’agression de Poutine menace le reste de l’Europe et que ne pas arrêter la Russie « encouragerait et donnerait probablement à la Chine le pouvoir d’agir sur Taiwan ».

Les conservateurs du Sénat qui ont travaillé en étroite collaboration avec les membres du House Freedom Caucus sur le plafond de la dette et sur le maintien de l’argent de l’Ukraine à l’écart d’une mesure de financement provisoire le mois dernier, prédisent que McConnell aura du mal à persuader Johnson de lier le financement d’Israël et de l’Ukraine ou de faire avancer les projets de loi de dépenses sans réductions drastiques. cela risquerait de provoquer la fermeture du gouvernement.

Le sénateur Ted Cruz (Républicain du Texas), qui a salué Johnson comme « un homme bon » et « un ami », a déclaré que McConnell et Johnson « sont évidemment de générations différentes ».

Cruz a noté qu’il avait travaillé « en étroite collaboration » avec Johnson sur de « nombreux » mémoires d’amicus à la Cour suprême défendant la liberté religieuse.

“Je m’attendrais à ce qu’ils aient tous deux des approches très différentes”, a-t-il déclaré.

McConnell, 81 ans, est devenu cette année le chef de parti le plus ancien de l’histoire du Sénat – il a passé plus de 16 ans en tant que chef du GOP au Sénat. Johnson, 51 ans, vient d’être élu à la Chambre en 2016.

Cruz a déclaré que le vieux jeu de Washington consistant à adopter un projet de loi avec un fort soutien bipartisan et à tenter de bloquer la Chambre avant une date limite ou un jour férié n’amènera pas Johnson à le présenter à la Chambre.

« Ce que font Biden et Schumer, qui prennent en otage l’aide d’Israël afin de faire passer toutes leurs autres priorités partisanes, est profondément cynique », a déclaré Cruz.

Cruz a déclaré que tout projet visant à encombrer la Chambre avec un programme d’aide étrangère de 100 milliards de dollars ou un autre programme de financement gouvernemental est un « vœu pieux ».