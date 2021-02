Le sénateur Mitch McConnell a déclaré qu’il soutiendrait «absolument» Donald Trump en tant que prochain choix présidentiel de son parti, adoptant un ton plus amical après qu’un récent sondage a révélé que près de la moitié du GOP rejetterait le parti pour l’ancien POTUS.

Lorsqu’on lui a demandé s’il soutiendrait Trump en tant que candidat républicain à la présidentielle en 2024 lors d’un entretien jeudi, le sénateur du Kentucky a répondu volontiers par l’affirmative.

«Le candidat du parti? Absolument », a déclaré McConnell à Bret Baier de Fox, mais a ajouté «Il se passe beaucoup de choses entre maintenant et 2024. J’ai au moins quatre membres qui, je pense, prévoient de se présenter à la présidence, ainsi que des gouverneurs et d’autres.

McConnell dit qu’il soutiendrait Trump s’il était le candidat républicain pic.twitter.com/l0hRgpcmM8 – Acyn (@Acyn) 25 février 2021

Bien que l’on ne sache pas ce qui a motivé le changement apparent d’attitude de McConnell envers Trump après des semaines de luttes intestines, un sondage mené par l’Université Suffolk et USA Today le week-end dernier a révélé que quelque 46% des républicains de la base abandonneraient leur parti si Trump formait son propre. Seulement 27% ont juré de rester fidèles au GOP, indiquant une scission majeure au sein de l’organisation et expliquant potentiellement la volte-face soudaine du sénateur.

Les commentaires du leader de la minorité au Sénat font suite à une dispute amère avec Trump ces dernières semaines, dans laquelle McConnell a accusé l’ancien président d’un «Manquement honteux au devoir» sur ses actions menant à l’émeute du 6 janvier sur Capitol Hill, pour laquelle il a été destitué par la Chambre à majorité démocrate. Alors que McConnell a finalement voté pour l’acquittement, il a néanmoins critiqué Trump pour « Fausses déclarations, théories du complot et hyperbole imprudente » tout en insistant sur le fait qu’il était «Pratiquement et moralement responsable» pour avoir provoqué les troubles.

Trump a riposté sur ces accusations dans une lettre cinglante la semaine dernière, appelant McConnell « Un hack politique austère, maussade et sans sourire, » disant aussi «Le Parti républicain ne pourra plus jamais être respecté ou fort avec des« dirigeants »politiques comme le sénateur Mitch McConnell à sa tête.»

Le dévouement de McConnell aux affaires comme d’habitude, aux politiques de statu quo, ainsi qu’à son manque de perspicacité politique, de sagesse, de compétences et de personnalité, l’a rapidement conduit de chef de majorité à chef de minorité, et cela ne fera qu’empirer.

McConnell a cherché à rejeter les divisions parmi les républicains lors de l’interview de jeudi. Demandé par Baier s’il y a un « guerre civile » au sein du GOP, le sénateur a insisté sur le fait que le parti est « En fait en très bon état. »

Dans sa première paire d’entretiens après avoir quitté ses fonctions le mois dernier, Trump a déclaré qu’il n’exclurait pas une candidature présidentielle 2024, ajoutant que les résultats du sondage en sa faveur étaient « à travers le toit » et a montré «Un soutien formidable.» Cependant, il a noté qu’il était toujours « trop ​​tôt » pour discuter de la prochaine course, refusant de s’engager pour une autre course pour le moment.

« Le Parti républicain a passé une très bonne journée le 3 novembre » il continua. «Nous sommes désolés d’avoir perdu la Maison Blanche, mais le Parti républicain a de nouveau manifesté [that] c’est une nation 50/50, nous sommes très compétitifs et le serons à nouveau en 22 » pour la prochaine course au Congrès.

Au lieu de cela, McConnell a fait valoir que « guerre civile » l’étiquette est plus appropriée pour les démocrates, soulignant « Progressistes » dans la maison en le faisant « extrêmement difficile » pour que la direction du parti opère compte tenu de sa faible marge au Congrès.

Néanmoins, le sénateur a clôturé l’entretien par un appel à l’unité entre les républicains, les exhortant à mettre de côté leurs différences pour le moment et à rester concentrés sur 2022.

«Ce que je dirais à tous ceux qui sont enclins à soutenir notre Parti républicain de centre-droit, concentrons-nous sur la victoire de la Chambre et du Sénat en 22», Dit McConnell. «Cela mettra en place le prochain candidat à la présidence, quel qu’il soit, avec les meilleures chances de remporter la victoire.»

