McConnell dit qu’il n’est pas satisfait de la réponse fédérale aux inondations

FRANKFORT, Ky. (AP) – Le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, a déclaré lundi qu’il était loin d’être satisfait de la réponse fédérale aux inondations catastrophiques dans l’est du Kentucky, mais les problèmes de communication reconnus ont compliqué la sensibilisation des victimes des inondations.

McConnell a visité le Centre des opérations de gestion des urgences du Kentucky pour une mise à jour sur la réponse du gouvernement à la région des Appalaches frappée par les inondations. Le chef du GOP a déclaré qu’il surveillait de près la situation et maintenait ouverte la possibilité de faire pression pour des changements à l’Agence fédérale de gestion des urgences.

“Je pense que nous devons évaluer quelles sont les lacunes et décider si le gouvernement fédéral doit ou non y remédier”, a déclaré McConnell lors d’un point de presse.

Il y a un mois, des inondations historiques ont détruit des maisons et des entreprises et causé des dommages importants aux écoles, aux routes, aux ponts et aux systèmes d’approvisionnement en eau dans certaines parties de l’est du Kentucky. La catastrophe a fait au moins 39 morts et a privé des milliers de familles de tous leurs biens.

Lors d’une récente visite dans la région, le président démocrate Joe Biden a déclaré que le gouvernement fédéral fournirait un soutien jusqu’à ce que les habitants de l’est du Kentucky soient remis sur pied.

McConnell, qui a également visité la région dévastée au début du mois, a offert lundi un examen mitigé de la réponse de la FEMA.

“Je pense qu’un réel effort est fait”, a déclaré le sénateur du Kentucky. « Je suis loin d’être satisfait. Et dans la mesure où l’une de ces personnes sur le terrain conclut qu’il doit y avoir des changements statutaires, nous sommes certainement ouverts à cela.

McConnell, le républicain le mieux classé dans un Sénat également divisé, n’a pas précisé les modifications législatives potentielles. Mais il a déclaré que la sensibilisation dans la région montagneuse avait été compliquée par un service de téléphonie mobile inégal.

“Le simple fait de communiquer les avantages déjà disponibles a été exacerbé par la difficulté de communiquer”, a déclaré le sénateur.

Les dirigeants des deux partis du Kentucky ont critiqué la gestion de la catastrophe par la FEMA. Le gouverneur démocrate Andy Beshear a fait pression sur l’agence pour qu’elle soit plus réactive, mais a récemment déclaré qu’il avait constaté une amélioration.

La semaine dernière, la législature du Kentucky a adopté un programme d’aide de près de 213 millions de dollars pour la région ravagée par les inondations après que Beshear les ait convoqués en session extraordinaire. Il comprend des fonds pour fournir des logements intermédiaires aux personnes sans abri.

Le paquet d’aides d’État, présenté comme une première tranche d’aide pour la région, tirera 200 millions de dollars du fonds fiduciaire de réserve budgétaire de plus de 2 milliards de dollars de l’État. Le fonds de réserve a bondi au milieu de fortes collectes d’impôts de l’État et de quantités massives d’aide fédérale liée à la pandémie.

Les législateurs de la région assiégée ont souligné l’importance du rôle de la FEMA.

“Je crois en fait que, dans la mesure du possible, nous devrions nous relever par nos bottes”, a déclaré vendredi dernier la représentante de l’État démocrate Angie Hatton. «Mais nos bootstraps viennent de couler dans le ruisseau. Je ne peux même pas les trouver pour le moment.

Les responsables de la FEMA ont déclaré lundi que l’agence avait approuvé près de 52 millions de dollars de subventions pour plus de 6 400 demandes d’aide dans le cadre d’un programme d’assistance individuelle.

Le cadre de la FEMA, Brett Howard, a déclaré que l’agence “fait tout ce qu’il faut” pour atteindre les gens.

“Nous allons être ici tout le temps”, a-t-il déclaré lundi. “Nous ne partons pas.”

La subvention moyenne d’aide au logement accordée aux habitants de l’est du Kentucky dans le cadre du programme est de 8 000 $ – conçue pour aider les gens à rendre leurs maisons endommagées sûres, hygiéniques et sécurisées. L’aide n’a jamais été conçue pour remplacer l’assurance privée, dit la FEMA. Pendant ce temps, le montant moyen de l’aide de la région pour d’autres besoins est de 2 300 $ dans le cadre du programme, a indiqué l’agence. Ces autres besoins immédiats comprennent les frais médicaux et dentaires, les frais de déménagement et d’entreposage et la garde d’enfants.

Sur les 12 600 candidatures soumises par la région, 2 646 sont jugées inéligibles à ce stade, a déclaré la FEMA. Le personnel de l’Agence tend la main aux personnes qui se voient refuser l’examen de leurs demandes.

Les raisons d’inéligibilité peuvent inclure le cas où l’aide de la FEMA ferait double emploi avec les avantages d’autres sources, y compris l’assurance. D’autres raisons peuvent inclure des problèmes plus techniques liés à la vérification de l’identité ou du statut de propriétaire du demandeur ou d’autres documents manquants.

Beshear a exhorté les personnes initialement refusées à l’aide à “continuer à pousser” et à rencontrer les responsables de la FEMA pour un examen.

Bruce Schreiner, Associated Press