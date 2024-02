McConnell dit que Trump a rendu le programme d’aide à l’Ukraine “doublement difficile”

WASHINGTON – Le leader de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, R-Ky., dans une interview avec USA TODAY, a de nouveau poussé ses collègues législateurs du Congrès à soutenir la bataille en cours entre l’Ukraine et la Russie – une position qu’il a défendue sans relâche ces derniers mois, risquant son emprise sur son propre conférence et défiant ouvertement l’ancien président Donald Trump.

Aux premières heures de mardi matin, il a remporté une victoire en matière d’aide : vingt-deux sénateurs républicains se sont joints aux démocrates pour adopter un projet de loi d’aide étrangère de 95 milliards de dollars, dont 60 milliards de dollars pour soutenir l’Ukraine.

Ce n’était pas facile. La bataille qui a conduit à cette situation a révélé de profondes divisions au sein du Parti républicain sur le rôle des États-Unis sur la scène internationale. McConnell a longtemps défendu au sein du parti l’idée de moins en moins forte selon laquelle les États-Unis devraient conserver le rôle qu’ils ont cherché à occuper pendant une grande partie du 20e siècle en tant que prétendu défenseur de la démocratie dans le pays et à l’étranger.

De l’autre côté se trouvait le prochain GOP « America First », qui soutient que les États-Unis en ont fait suffisamment pour soutenir leurs alliés et devraient se concentrer sur les problèmes intérieurs. Parmi eux se trouvait Trump, qui s’est entretenu personnellement avec les sénateurs avant le vote de mardi et qui fait maintenant pression sur les membres républicains de la Chambre pour qu’ils s’opposent à une aide supplémentaire à l’Ukraine.

McConnell a déclaré mercredi à USA TODAY que Trump – qu’il a qualifié de « candidat probable » – avait fait des efforts pour aider l’Ukraine « doublement difficiles ».

“Il est très influent, c’est indéniable”, a déclaré McConnell. “Il a le plus grand nombre de partisans parmi les Républicains du pays – il est certainement en train de le démontrer.”

La division entre les législateurs républicains reflète une division au sein du peuple américain : près d’un tiers des Américains estiment que le gouvernement accorde trop d’aide à l’Ukraine, selon le Pew Research Centerdont environ la moitié des républicains.

Pourtant, le chef du Parti républicain au Sénat, âgé de 81 ans, a déclaré qu’il était « extrêmement important » que le Congrès fournisse davantage d’aide. En plus de se défendre contre la tentative d’expansion de l’influence du président russe Vladimir Poutine dans le monde, a-t-il déclaré, une victoire de l’Ukraine serait un avertissement pour les autres gouvernements autoritaires.

Il a reconnu qu’il s’agit d’un point de vue minoritaire au sein du GOP et qui alimente ses critiques.

“Il y a des problèmes où les opinions du public à un moment donné peuvent être incompatibles avec ce qu’est la bonne chose à faire pour le pays”, a déclaré McConnell, malgré les réticences croissantes des électeurs républicains.

Il a cité des votes visant à relever le plafond de la dette ou à adopter des projets de loi de dépenses bipartites – deux combats qui ont déclenché des tensions parmi les législateurs républicains l’année dernière.

« Je comprends pourquoi les gens ressentent ce qu’ils ressentent – ​​parce que le républicain le plus en vue est contre le projet de loi. Je ne suis donc pas particulièrement surpris”, a déclaré McConnell.

Trump et McConnell entretiennent une relation glaciale. Les deux hommes ne se sont pas parlé depuis décembre 2020, lorsque McConnell a reconnu le président Joe Biden comme le vainqueur légitime de l’élection présidentielle de cette année-là. Après que les partisans de Trump ont pris d’assaut le Capitole le 6 janvier 2021, McConnell a prononcé un discours cinglant affirmant que l’ancien président était « pratiquement et moralement responsable » de l’émeute.

Trump a longtemps été considéré comme le candidat favori du Parti républicain à l’élection présidentielle de cette année. Il a récemment remporté des victoires éclatantes dans l’Iowa et le New Hampshire, ce qui rend sa victoire probable encore plus sûre.

Il a également pris des mesures pour étendre son pouvoir au Congrès alors qu’il brigue un autre mandat. L’année dernière, les Républicains ont exigé qu’un programme de sécurité aux frontières soit lié à l’aide étrangère, et un groupe bipartite de législateurs a passé des mois à élaborer un accord sur la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

Trump a commencé à critiquer publiquement l’accord bipartite sur la frontière quelques semaines avant sa publication, arguant qu’il aiderait la campagne de Biden et n’allait pas assez loin pour ralentir la migration. Au moment où il a été finalisé début février, l’accord a été déclaré « mort à l’arrivée » à la Chambre et le Parti républicain du Sénat a abandonné la proposition.

Ce revirement a opposé un groupe de sénateurs de droite à McConnell, à qui ils ont reproché d’avoir négocié un mauvais accord. Plusieurs membres ont appelé à un nouveau leadership au Sénat, même s’il était clair qu’il n’y avait pas suffisamment de consensus pour forcer un coup d’État.

“La manière dont Mitch McConnell dirige la conférence républicaine… il ne représente pas les républicains”, a déclaré le sénateur Rick Scott, R-Fla.qui a défié McConnell pour son poste de direction en 2022.

Ce genre de critique « va en quelque sorte avec le travail », a déclaré McConnell mercredi. « Mais je sais quelle est ma motivation parce que je pense que c’est important pour le pays et pour le monde. Et il y a des moments où si vous êtes en mesure d’influencer, vous devriez le faire. »

Le sort du programme d’aide qui pourrait fournir des dizaines de milliards de dollars à l’Ukraine est désormais entre les mains de la Chambre, où le président Mike Johnson, R-La., s’est engagé à ne pas l’accepter parce qu’il manque de dispositions frontalières. Le chef de la minorité Hakeem Jeffries, DN.Y., a déclaré que son caucus ferait tout ce qu’il pouvait pour faire avancer le projet de loi, et le représentant modéré Brian Fitzpatrick, R-Pa., a déclaré qu’il était travailler sur un paquet bipartisan alternatif.

McConnell a déclaré qu’il ne « donnerait pas de conseils publics au Président », mais a demandé : « Pourquoi ne votent-ils pas simplement sur l’Ukraine ?