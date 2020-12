Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a déclaré jeudi qu’il avait vu des « signes encourageants » vers le Congrès pour conclure un accord de relance du coronavirus avant la fin de l’année.

« Un compromis est à portée de main. Nous savons où nous sommes d’accord. Nous pouvons le faire », a déclaré le républicain du Kentucky au Sénat.

Reste à voir si les démocrates, qui dirigent la Chambre et peuvent retenir n’importe quel projet de loi au Sénat, accepteront la vision de compromis de McConnell. La présidente de la Chambre des communes, Nancy Pelosi, et le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, ont réduit leurs demandes d’aide mercredi lorsqu’ils ont adopté une proposition bipartite de 908 milliards de dollars comme point de départ pour des discussions avec McConnell.

Pourtant, le chef du GOP a rejeté la proposition lorsqu’un groupe bicaméral l’a publiée cette semaine. Il a présenté son propre plan d’environ 500 milliards de dollars.

Jeudi, McConnell a appelé à un accord similaire à celui qu’il a dévoilé. Il comprend le financement des prêts du Programme de protection des chèques de paie et de l’argent pour l’éducation et la distribution de vaccins. Les démocrates ont soutenu toutes ces dispositions.

Cependant, il comprend une seule pièce que les démocrates trouvent toxique: les protections de responsabilité Covid-19 pour les entreprises et les universités. Pelosi et Schumer ont également fait pression à plusieurs reprises pour obtenir une aide des États et des gouvernements locaux et des indemnités de chômage fédérales supplémentaires, ce que le plan de McConnell n’inclut pas.

Une flambée d’infections à coronavirus et des hospitalisations record ont conduit à de nouvelles restrictions économiques et à des craintes d’un marché du travail en affaiblissement. Dans le même temps, les protections pour les Américains au chômage, les locataires et les emprunteurs étudiants fédéraux mis en place plus tôt cette année expirent à la fin de décembre.

Le Congrès a manqué de temps pour envoyer plus d’aide. Les dirigeants ont indiqué qu’ils pourraient joindre des mesures d’allégement à un projet de loi de financement gouvernemental, qu’ils doivent approuver d’ici le 11 décembre.

Plus tôt jeudi, le démocrate du Sénat n ° 2 a appelé à un vote sur le paquet de 908 milliards de dollars. Le sénateur Dick Durbin de l’Illinois a déclaré à MSNBC que « nous ne voulons pas rentrer chez nous et faire face à la réalité de ce qui va se passer à la fin de ce mois ».

« C’est inexcusable. Nous devons avancer et nous voulons que notre projet de loi soit appelé », a-t-il déclaré.

Durbin et le président élu Joe Biden ont tous deux décrit la proposition comme un acompte imparfait sur la relance. Les dirigeants du Congrès ont reconnu qu’ils envisageraient probablement davantage d’aide l’année prochaine après la prise de fonction de Biden.

Cette histoire se développe. Veuillez revenir pour les mises à jour.

Abonnez-vous à CNBC sur YouTube.