McConnell dit au Sénat républicain qu’il est dans un « dilemme » concernant la frontière et l’Ukraine, et qu’il est incertain quant à la voie à suivre

Le leader républicain au Sénat, Mitch McConnell, a exposé les obstacles croissants auxquels se heurte un paquet de sécurité nationale dans un contexte de profondes divisions du Parti républicain sur l’immigration et l’Ukraine – et comme l’a fait l’ancien président Donald Trump. a encouragé les républicains à sombrer un compromis bipartisan sur une nouvelle législation sur la sécurité des frontières.

Selon une source républicaine proche du dossier, McConnell a déclaré aux républicains lors d’une réunion privée mercredi qu’ils se trouvaient dans un « dilemme », étant donné que les discussions bipartites sur l’immigration ont créé des querelles au sein des partis et ont peut-être fermé la voie à l’approbation d’un paquet massif. ce Congrès.

Les nouveaux doutes du leader du Parti Républicain au Sénat – l’un des principaux partisans d’une aide accrue à l’Ukraine – suggèrent que le Congrès devra peut-être aborder ces questions dans leur ensemble ou diviser le paquet en plusieurs morceaux, bien qu’aucune décision n’ait été prise. L’objectif de McConnell lors de la réunion, selon des sources, était de faire comprendre à ses collègues qu’il n’y avait pas de voie claire à suivre à moins que les membres ne soient prêts à faire des compromis.

Ces nouveaux doutes surviennent alors que les républicains de la Chambre des représentants – avec les encouragements de Trump, qui critique l’immigration comme étant l’une des principales questions électorales – se révoltent face aux pourparlers bipartites, avant même qu’ils ne soient conclus. Les Républicains étaient déjà divisés sur l’opportunité d’approuver une aide à l’Ukraine, même s’ils ont insisté sur le fait que la frontière devait être réglée avant que l’aide à l’Ukraine puisse être approuvée. En plus de cela, la Chambre Républicaine exigent d’adopter leur projet de loi sur la sécurité des frontières – HR 2 – est un échec auprès des démocrates.

L’évaluation franche, rapportée plus tôt par Punchbowl News, souligne les craintes croissantes que le Congrès ne soit pas en mesure d’approuver l’aide à l’Ukraine à un moment critique de sa guerre contre la Russie – ou d’adopter une législation pour réprimer l’afflux de migrants à l’heure actuelle. frontière sud.

Au cours de la réunion, McConnell a lu une citation de Trump en 2018 qui mettait en doute le fait que les démocrates aient jamais voté pour la sécurité des frontières, un message à ses collègues républicains selon lequel cela pourrait être la meilleure opportunité dont disposent les républicains pour obtenir la sécurité des frontières depuis des décennies.

« Il a bien fait de citer Donald Trump disant en 2018 que nous ne parviendrons jamais à convaincre un démocrate de voter pour cette mesure. [border] des trucs », a déclaré le sénateur républicain Kevin Cramer du Dakota du Nord.

Les Républicains du Sénat se sont engagés dans un long débat à huis clos sur l’avenir de l’aide américaine à l’Ukraine, mais le Parti républicain est resté divisé sur la meilleure voie à suivre alors que les législateurs restent bloqués sur la manière d’obtenir un projet de loi pour aider l’Ukraine, Israël, Taiwan et les États-Unis. frontière à travers la ligne d’arrivée.

“Nous avons eu un échange approfondi de points de vue”, a déclaré le sénateur républicain du Texas, John Cornyn.

Le sénateur Josh Hawley, un républicain du Missouri, a déclaré à ce stade qu’il pensait avoir une bonne idée de la situation de tous les participants à la conférence, mais qu’il n’y avait pas de grande résolution.

« Ce fut l’une des discussions les plus réfléchies et les plus sincères et émotionnelles que nous ayons eues. Je pense que nous aurons une conférence trop divisée sur l’Ukraine, mais nous sommes unis pour sécuriser la frontière », a déclaré le sénateur Roger Marshall, républicain du Kansas.

Les membres émergents du GOP ont déclaré qu’il s’agissait moins de trouver une position unifiée (il n’y en a pas) que de donner aux membres la possibilité d’exposer leur cas et de s’engager dans un débat. Les membres ont également déclaré que McConnell jouait le rôle d’un « historien dans la salle », rappelant à la conférence où ils se trouvaient autrefois et l’opportunité qui s’offrait à la frontière.

“Il est attentif et il comprend la configuration historique du terrain et c’est très instructif quand il fait ces choses, quand il nous rappelle d’autres opportunités perdues, jusqu’où James Lankford nous a amenés plus loin que nous ne l’avons jamais été en 30 ans”, “, a déclaré Cramer.

Le sénateur Thom Tillis, un républicain de Caroline du Nord qui fait partie des partisans d’une augmentation de l’aide, a déclaré qu’il souhaitait simplement rappeler à ses collègues que l’inaction avait des conséquences.

« Il ne faudra pas des décennies pour le regretter. Ce sera dans quelques années et donc à ceux qui choisiront de quitter l’Ukraine s’ils réussissent – ​​aussi longtemps que je respire – je leur rappellerai les conséquences avec lesquelles je suis convaincu que nous devrons vivre », a déclaré Tillis. dit.

Le sénateur Mitt Romney, un républicain de l’Utah qui soutient l’aide américaine à l’effort de guerre en Ukraine, a déclaré que les sénateurs Jerry Moran, Jim Risch et Susan Collins avaient lancé des appels enthousiastes en faveur de cet effort.

Cramer a déclaré aux journalistes que Risch, le plus haut républicain de la commission sénatoriale des relations étrangères, avait en fait diffusé un clip du regretté sénateur John McCain parlant du président russe Vladimir Poutine après l’invasion de la Crimée.

Mais c’est un équilibre délicat pour beaucoup de participants à la conférence du GOP.

« Nous devons trouver un moyen de poursuivre ce combat sans épuiser nos capacités dans le monde entier. Je ne pense pas que cette stratégie devrait se faire à tout prix, aussi longtemps qu’elle le faudra. Ce n’est ni réaliste ni sage, mais il ne peut pas non plus s’en aller une fois que nous aurons terminé, car nous en paierons également le prix », a déclaré le sénateur Marco Rubio de Floride.

Lorsqu’on lui a demandé si la réunion était tendue, Rubio en a ri en disant : « Par rapport à quoi ? Rappelant que le déjeuner de mardi avait été animé et bruyant, Rubio a plaisanté : « Ce n’est pas tendu. Tout simplement parce qu’ils ne nous laissent plus apporter de couteaux et de fourchettes.

Rubio a rappelé aux journalistes que c’était une blague.

Sam Fossum de CNN a contribué à ce rapport.