McConnell dénonce Obama et Tlaib pour les commentaires israélo-palestiniens

Le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell (Républicain du Kentucky), a rappelé lundi les récentes remarques de l’ancien président Obama et de la représentante Rashida Tlaib (Démocrate du Michigan) sur la guerre en cours entre Israël et le groupe militant Hamas.

Dans un discours au Sénat lundiMcConnell a noté à quel point les politiciens de gauche partagent des points de vue différents sur la question, le décrivant comme « un débat public bruyant avec eux-mêmes sur la manière exacte de différencier le massacre aveugle et la légitime défense ».

« La semaine dernière, une démocrate particulièrement radicale a répété à ses partisans un appel à éliminer l’État juif du fleuve à la mer », a déclaré McConnell dans son discours, faisant référence à la publication de Tlaib sur le conflit sur les réseaux sociaux.

« Ensuite, elle a tenté d’expliquer la connotation indéniablement génocidaire de ce slogan anti-israélien en la qualifiant de « coexistence pacifique » », a-t-il déclaré. « Apparemment, les Juifs peuvent vivre en paix avec les Palestiniens tant qu’ils quittent Israël. »

McConnell a également critiqué Obama pour ses commentaires sur le conflit, affirmant que « l’équivalence morale honteuse qui s’est infiltrée dans les élites et les coins influents de la gauche a maintenant été adoptée par un ancien commandant en chef ».

« Il y a quelques jours, le président Obama a utilisé le même souffle pour exprimer son horreur à la fois face à la violence du Hamas et à une prétendue occupation de Gaza par Israël », a déclaré McConnell. « En réalité, la seule force qui occupe Gaza depuis 2007 est le Hamas, pas Israël. L’ancien président a également déclaré : « Nous sommes tous complices dans une certaine mesure ». C’est tout simplement faux. La responsabilité incombe aux terroristes.»

McConnell a également mentionné le bilan de la politique étrangère d’Obama dans les relations avec le Moyen-Orient pendant qu’il était au pouvoir, affirmant qu’il ne se souvient pas qu’Obama ait remis en question les efforts du pays pour éradiquer le terrorisme dans la région.

Les remarques de McConnell surviennent alors qu’Obama et Tliab ont fait de nouvelles remarques sur le conflit Israël-Hamas.

Lors d’une apparition sur le podcast « Pod Save America », Obama a déclaré que « personne n’a les mains propres », notant : «[I]Si vous voulez résoudre le problème, vous devez alors accepter toute la vérité.

“Et il faut ensuite admettre que personne n’a les mains propres, que nous sommes tous complices dans une certaine mesure”, a déclaré Obama sur le podcast. « Je regarde cela et je repense : « Qu’aurais-je pu faire pendant ma présidence pour faire avancer les choses ? aussi dur que j’ai essayé. J’ai les cicatrices pour le prouver.

Tlaib, qui est d’origine palestinienne, a reçu de nombreuses critiques pour sa publication sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter, la semaine dernière, lorsqu’elle affirmait que le président Biden soutenait le génocide du peuple palestinien.

“M. Président, le peuple américain n’est pas avec vous sur ce point », a-t-elle déclaré. “Nous nous souviendrons en 2024.”

« Du fleuve à la mer, il y a un appel ambitieux à la liberté, aux droits de l’homme et à la coexistence pacifique, et non à la mort, à la destruction ou à la haine », a ajouté Tlaib. « Mon travail et mon plaidoyer sont toujours centrés sur la justice et la dignité pour tous, quelle que soit leur foi ou leur origine ethnique. »

Le conflit Hamas-Israël, qui est entré dans sa quatrième semaine, a commencé après que le groupe militant a mené une attaque surprise contre le pays, qui a entraîné la mort de 1 400 personnes en Israël. Environ 240 autres personnes ont été prises en otage par le groupe militant.

En réponse, Israël a lancé une série de frappes aériennes et une invasion terrestre à Gaza, entraînant la mort d’environ 10 000 personnes.