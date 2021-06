McConnell critique Pelosi et Schumer sur leur plan bipartite

Une proposition d’infrastructure bipartite conclue par le président Joe Biden et un groupe de sénateurs a repris pied.

Malgré cela, le plan des démocrates de le faire passer au Congrès en tandem avec un ensemble plus large pour étendre le filet de sécurité sociale et lutter contre le changement climatique fait face à une menace familière : le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell.

La suggestion de Biden la semaine dernière selon laquelle il pourrait opposer son veto au cadre bipartite si les législateurs n’adoptaient pas également d’autres priorités démocrates a brièvement menacé l’accord. Le président a apaisé certains républicains en précisant qu’il signerait le projet de loi s’il était adopté seul. Mais McConnell a insisté lundi sur le fait que les dirigeants démocrates de Capitol Hill devaient également séparer les deux lois, augmentant le risque que l’accord ne s’effondre.

« Le président a dissocié de manière appropriée un projet de loi d’infrastructure bipartite potentiel des plans de taxes et de dépenses massifs et indépendants que les démocrates veulent poursuivre sur une base partisane », a déclaré le républicain du Kentucky dans un communiqué. « Maintenant, j’appelle le président Biden à engager le chef Schumer et le président Pelosi et à s’assurer qu’ils suivent son exemple. »

La déclaration de Biden « serait un geste creux » à moins que le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y., et la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, D-Calif., ne prennent le même engagement à adopter le plan bipartite même sans le projet de loi des démocrates, a déclaré McConnell. .