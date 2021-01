Mitch McConnell quitte la salle du Sénat le 19 janvier | Justin Sullivan / Getty Images

Mais sa remarquable dénonciation néglige la responsabilité de son propre parti.

Lors de la dernière journée complète au pouvoir du président Donald Trump, le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, l’a blâmé par son nom pour l’émeute qui s’est produite au Capitole américain le 6 janvier.

«La foule était nourrie de mensonges. Ils ont été provoqués par le président et d’autres personnes puissantes, et ils ont essayé d’utiliser la peur et la violence pour arrêter une procédure spécifique de la première branche du gouvernement fédéral qu’ils n’aimaient pas », a déclaré McConnell mardi au Sénat.

McConnell aurait manifesté en privé son intérêt pour la purge de Trump du Parti républicain, mais c’était sa réprimande publique la plus virulente à ce jour d’un président qu’il a soutenu par une destitution, une réponse désastreuse à une pandémie et une série interminable de scandales.

.@senatemajldr sur l’attaque du Capitole américain: « La foule était nourrie de mensonges. Ils ont été provoqués par le président et d’autres personnes puissantes. » pic.twitter.com/QIeviyHkl3 – CSPAN (@cspan) 19 janvier 2021

McConnell, bien sûr, a raison de blâmer Trump, qui a passé deux mois à mentir à ses partisans au sujet de l’élection qui lui avait été volée et qui n’a toujours pas correctement concédé au président élu Joe Biden. Trump a encouragé ses partisans à venir à DC le 6 janvier pour une «grande manifestation» pour «arrêter le vol»; puis ce jour-là, il a prononcé un discours de colère dans lequel il a invoqué le «combat» ou le «combat» plus de 20 fois juste avant que certains de ses partisans ne descendent au Capitole pour une émeute qui a fait cinq morts et perturbé la finalisation par le Congrès de la perte du collège électoral de Trump. .

La Chambre a répondu à l’émeute en destituant Trump pour une deuxième fois sans précédent la semaine dernière. Le New York Times a rapporté que McConnell était satisfait de cette décision, bien qu’il n’ait pas encore indiqué s’il voterait pour condamner Trump à la suite d’un procès au Sénat.

S’il est bon que McConnell soit maintenant prêt à appeler Trump par son nom, ce n’est pas comme s’il était irréprochable. D’une part, même si la campagne Trump et ses alliés n’ont pu produire aucune preuve de fraude à grande échelle, McConnell n’a reconnu la victoire de Biden que le 15 décembre, lorsqu’il a prononcé des allocutions au Sénat pour féliciter le président élu et le vice-président. -elect Kamala Harris sur sa victoire. Trump a répondu en sauvant à plusieurs reprises McConnell sur Twitter, affirmant qu’il n’oublierait jamais! sa trahison.

«Mitch et les républicains ne font RIEN, veulent juste le laisser passer. PAS DE BAGARRE! » il a tweeté le 26 décembre.

Pourtant, même après que le président ait plus ou moins déclaré la guerre au leader du Sénat et contribué à inciter à une émeute meurtrière au Capitole, huit républicains du Sénat ont voté pour aider Trump à annuler sa défaite électorale. Notamment, au lieu de blâmer ces républicains pour leur rôle dans la provocation de l’émeute, McConnell, lors de son discours de mardi, a appelé de manière générique «des gens puissants».

L’essentiel est que le président sortant n’est plus utile au futur chef de la minorité en particulier, et à l’establishment républicain en général, qui a reçu peu d’aide de Trump car leur parti a perdu deux tours de scrutin au Sénat plus tôt ce mois-ci, et donc le contrôle de la majorité de la chambre. Il n’y a plus de réductions d’impôt ni de juges conservateurs. Au contraire, McConnell a des motivations personnelles pour dénoncer un président qui l’a méprisé, sans parler de la mise en danger directe de sa sécurité personnelle.

McConnell jeter Trump sous le bus à la sortie du président de la Maison Blanche est une chose remarquable – mais cela ne signifie pas qu’il a tourné une nouvelle page. Au lieu de cela, il a déjà tenté de saboter Biden en refusant de tenir une seule audience de confirmation pour ses candidats pendant la période de transition. Avec le président Trump hors de propos, McConnell est susceptible de reprendre le rôle qu’il avait lorsqu’il était chef de la minorité au début des années d’Obama: faire obstruction à un président démocrate à chaque tournant.