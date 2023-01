McConnell célèbre une étape importante alors que les démocrates du Sénat conservent le pouvoir

WASHINGTON (AP) – Les démocrates revendiquent à nouveau la majorité au Sénat, mais une grande partie de l’attention de la chambre mardi est sur le meilleur républicain alors que Mitch McConnell devient le chef du Sénat le plus ancien de l’histoire.

McConnell, 80 ans, a dépassé le record du sénateur du Montana Mike Mansfield de 16 ans en tant que chef du parti lorsque le Sénat s’est réuni à midi pour commencer le nouveau Congrès. Alors que le républicain du Kentucky a reconnu qu’il préférerait que son propre parti prenne en charge – «la majorité est meilleure», dit-il fréquemment – ​​il a célébré son propre jalon personnel avec un discours au Sénat revenant sur les chefs de parti et leurs différents styles sur le décennies.

Et le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a cimenté son propre héritage après avoir remporté un deuxième mandat en tant que chef et avoir également prêté serment en tant que sénateur de New York le plus ancien. Les démocrates entreront dans le nouveau Congrès avec une majorité de 51 voix contre 49, la nouvelle sénatrice indépendante Kyrsten Sinema recevant ses affectations au comité des démocrates.

Les débats de célébration du Sénat contrastaient fortement avec la nouvelle majorité de la Chambre républicaine à travers le Capitole, où le chef républicain Kevin McCarthy se bat pour devenir président au milieu de conflits internes controversés dans son propre parti. McConnell, le chef de son parti depuis 2007, a facilement rejeté un défi similaire de l’intérieur après les mi-mandats de novembre et, comme Schumer, commence la nouvelle année avec un fort soutien de son caucus.

Semblable au président Joe Biden, Schumer et McConnell ouvrent l’année en s’engageant à travailler de l’autre côté de l’allée – et tous les trois devront trouver des moyens de travailler avec la nouvelle majorité du GOP House pour maintenir le gouvernement en marche. McConnell fera une rare apparition avec Biden dans son État natal du Kentucky cette semaine pour mettre en évidence près de 1 billion de dollars de dépenses d’infrastructure que les législateurs ont approuvées sur une base bipartite en 2021.

Revendiquant la majorité de son parti après l’assermentation des sénateurs, Schumer a déclaré que les divergences entre les partis “ne dispensent aucune des deux parties de la nécessité de travailler ensemble lorsque le bien du pays est en jeu”.

“Quiconque finira par devenir président de la Chambre, j’espère qu’il trouvera un moyen de travailler avec nous de manière productive ce Congrès”, a déclaré Schumer, alors que McCarthy n’a pas réussi à obtenir la majorité lors des tours de scrutin à travers le Capitole.

Louant le mandat de Mansfield, un démocrate qui a dirigé son parti de 1961 à 1977, McConnell, toujours retenu, a fait allusion dans son discours à sa propre stratégie à long terme – un contraste avec la bombe et le chaos à travers le Capitole.

« Il y a eu des leaders qui ont atteint le poste grâce à des styles discrets et en coulisses; qui ont préféré se concentrer sur le service de leurs collègues plutôt que de les dominer “, a déclaré McConnell, et c’est ainsi que le sénateur Michael Joseph Mansfield du Montana est devenu le chef du Sénat le plus ancien de l’histoire américaine jusqu’à ce matin”.

Sans se comparer directement à Mansfield, McConnell a semblé établir des similitudes entre leurs styles, affirmant que Mansfield savait comment faire fonctionner le Sénat et “se contentait de la modeste tâche de maintenir la machinerie du Sénat huilée” tandis que d’autres sénateurs avec “des visions plus fortes et plus claires défendaient des résultats particuliers.

Mardi également, le Sénat a prêté serment à sept nouveaux membres, cinq républicains et deux démocrates. Contrairement à la Chambre, où la prestation de serment a été éclipsée par la lutte antagoniste pour le fauteuil du président, l’ambiance était joviale au Sénat. La famille, les amis et les prédécesseurs ont regardé ces étudiants de première année, ainsi que leurs nouveaux collègues qui ont été réélus, prêter serment sous la direction du vice-président Kamala Harris.

Les sénateurs ont applaudi lorsque la sénatrice de l’Illinois Tammy Duckworth, une démocrate et vétéran de la guerre en Irak qui a perdu ses deux jambes lorsque son hélicoptère a été abattu en 2004, a marché dans l’allée centrale du Sénat pour être assermentée au lieu d’utiliser son fauteuil roulant – appuyée sur son Illinois collègue, le sénateur Dick Durbin, pour son soutien. L’ancien sénateur républicain Frank Murkowski d’Alaska a accompagné sa fille, la sénatrice d’Alaska nouvellement réélue Lisa Murkowski, et l’a embrassée après qu’elle ait prêté serment. Le sénateur de l’Ohio Sherrod Brown, un démocrate, s’est tenu derrière le sénateur républicain nouvellement élu JD Vance de l’Ohio, une rare démonstration de bipartisme le jour de la prestation de serment.

John Fetterman, un démocrate de Pennsylvanie, est le seul nouveau sénateur à avoir renversé le contrôle du parti sur son siège, après avoir remporté un siège vacant détenu par le sénateur républicain à la retraite Pat Toomey. Les six autres nouveaux sénateurs remplacent tous les membres sortants du même parti.

Les nouveaux sénateurs républicains sont Ted Budd de Caroline du Nord, Katie Britt de l’Alabama, Markwayne Mullin de l’Oklahoma, Eric Schmitt du Missouri et Vance de l’Ohio.

Peter Welch du Vermont est le seul autre nouveau démocrate, remplaçant le sénateur Patrick Leahy, qui prend sa retraite après près de cinq décennies au siège. “J’ai hâte de me mettre au travail”, a déclaré Welch en entrant sur le parquet du Sénat pour être assermenté.

La sénatrice de Washington Patty Murray a marqué sa propre histoire en remplaçant Leahy en tant que première femme sénatoriale intérimaire. Ce poste est occupé par le membre le plus ancien du parti majoritaire et est le troisième en ligne après la présidence.

“Je suis honorée de devenir officiellement présidente pro tempore du Sénat aujourd’hui”, a tweeté Murray après avoir prêté serment, Leahy se tenant derrière elle. «Je n’ai pas perdu l’importance de ce que cela signifie d’être la première femme à occuper ce poste. C’est un autre signe que lentement mais sûrement, le Congrès ressemble plus à l’Amérique.

L’écrivain de l’Associated Press, Seung Min Kim, a contribué à ce rapport.

Mary Clare Jalonick, Associated Press