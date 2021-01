Le sénateur Mitch McConnell (R-Kentucky) en a surpris beaucoup quand il a mis en garde contre les efforts visant à annuler les résultats du Collège électoral en faveur de Joe Biden, affirmant qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves derrière les allégations de fraude électorale de Donald Trump.

«Si ces élections étaient annulées par de simples allégations du côté des perdants, notre démocratie entrerait dans une spirale mortelle. Nous ne verrions plus jamais la nation entière accepter les élections ». McConnell a déclaré mercredi au Sénat alors que le Congrès commençait son processus de certification des votes du collège électoral.

Peu de temps après, les partisans de Trump ont pénétré dans le bâtiment du Capitole, provoquant des évacuations et la panique. Les images montraient ce qui semblait être une confrontation armée entre les manifestants et la police à la porte de la chambre de la Chambre des représentants. Une vidéo est apparue plus tard, montrant une femme abattue ailleurs à l’intérieur du bâtiment.

Dans ses commentaires avant le chaos, McConnell a ajouté que ce serait «Il est injuste et injuste de priver les électeurs américains de leurs droits de vote et d’annuler les tribunaux et les États sur cette base extraordinairement mince.»

McConnell a déclaré qu’il soutenait Trump dans la recherche de voies juridiques à la suite de sa perte contre Biden, mais «À maintes reprises, les tribunaux ont rejeté ces allégations, y compris des juges all-star que le président lui-même a nommés.

Les allégations de fraude de Trump, a-t-il poursuivi, n’équivalent pas à être suffisamment massives pour faire pencher la balance de l’élection.

«La Constitution nous donne ici au Congrès un rôle limité. Nous ne pouvons pas simplement nous déclarer une commission électorale nationale sur les stéroïdes », il a dit.

McConnell rompant avec Trump et d’autres républicains qui ont soutenu les allégations de fraude électorale en a surpris beaucoup sur les médias sociaux, en particulier les experts libéraux qui sont généralement très critiques à l’égard du chef de la majorité au Sénat.

Des utilisateurs plus conservateurs ont appelé le sénateur à se retourner soudainement contre le président.

Des milliers de personnes s’étaient rassemblées à Washington, DC pour le rassemblement « Save America » où le président Donald Trump lui-même a pris la parole, affirmant qu’il le ferait « Ne jamais concéder » l’élection de Biden et a de nouveau appelé le vice-président Mike Pence, qui préside la certification, à annuler la « frauduleux » Votes du collège électoral.

Dans un communiqué publié mercredi, Pence a déclaré après une étude de la Constitution, il ne pense pas qu’il a le pouvoir de choisir quels votes électoraux sont comptés et lesquels ne le sont pas, bien qu’il ait déclaré partager sa préoccupation concernant «L’intégrité de cette élection.»

