McConnell a qualifié Trump de « stupide » et de « méprisable » en privé, selon un nouveau livre

WASHINGTON– WASHINGTON (AP) — Mitch McConnell a déclaré après les élections de 2020 que le président de l’époque, Donald Trump, était « stupide et de mauvaise humeur », un « être humain méprisable » et un « narcissique », selon des extraits d’une nouvelle biographie du leader républicain du Sénat qui sera publiée. sorti ce mois-ci.

McConnell a fait ces remarques en privé dans le cadre d’une série d’histoires orales personnelles qu’il a mises à la disposition de Michael Tackett, chef adjoint du bureau de Washington de l’Associated Press. Le livre de Tackett, « Le prix du pouvoir », s’inspire de près de trois décennies de journaux intimes de McConnell et d’années d’entretiens avec le républicain du Kentucky, habituellement réticent.

L’animosité entre Trump et McConnell est bien connue — Trump a un jour appelé McConnell » un hack politique austère, maussade et sans sourire » Mais les commentaires privés de McConnell sont de loin son évaluation la plus brutale de l’ancien président et pourraient être repris par les démocrates avant les élections du 5 novembre. La biographie sera publiée le 29 octobre, une semaine avant le jour des élections qui décideront si Trump retourne à la Maison Blanche.

Malgré ces paroles fortes, McConnell a a approuvé la candidature de Trump à 2024déclarant plus tôt cette année « cela ne devrait pas surprendre » qu’il soutienne le candidat du parti républicain. Il a serré la main de Trump en juin, lorsque Trump a rendu visite aux sénateurs républicains à Capitol Hill.

McConnell, 82 ans, a annoncé cette année que il se retirera en tant que leader républicain après l’élection mais reste au Sénat jusqu’à la fin de son mandat en 2026.

Les commentaires sur Trump cités dans le livre sont survenus dans les semaines précédant le 6 janvier 2021, attaque du Capitole. Trump tentait alors activement d’annuler sa défaite face au démocrate Joe Biden. McConnell craignait que cela nuise aux Républicains lors des deux seconds tours de scrutin en Géorgie et leur coûte la majorité au Sénat. Démocrates a gagné les deux courses.

Publiquement, McConnell avait a félicité Biden après que le Collège électoral ait certifié le vote présidentiel et le sénateur a prévenu ses compatriotes républicains ne pas contester les résultats. Mais il n’a pas dit grand-chose d’autre. En privé, il a déclaré dans son histoire orale que « ce ne sont pas seulement les démocrates qui comptent les jours » jusqu’à ce que Trump quitte ses fonctions, et que le comportement de Trump « ne fait que souligner le bon jugement du peuple américain ». Ils en ont assez des fausses déclarations, des mensonges quasi quotidiens, et ils l’ont licencié.»

« Et pour un narcissique comme lui », a poursuivi McConnell, « cela a été vraiment difficile à accepter, et donc son comportement depuis les élections a été encore pire, de loin, qu’avant, car il n’a plus aucun filtre maintenant. »

Avant le second tour de scrutin en Géorgie, McConnell avait déclaré que Trump était « stupide, de mauvaise humeur et incapable de comprendre où se situe son propre intérêt ».

Trump brandissait également un programme d’aide contre le coronavirus à l’époque, malgré le soutien des deux partis. «Cet être humain méprisable», a déclaré McConnell dans son histoire orale, «est assis sur ce paquet de secours dont le peuple américain a désespérément besoin.»

Le 6 janvier, peu de temps après avoir fait ces commentaires, McConnell s’est enfermé dans un endroit sûr avec d’autres dirigeants du Congrès, appelant le vice-président Mike Pence et les responsables militaires à des renforts alors que les partisans de Trump prenaient d’assaut le Capitole. Une fois que le Sénat a repris le débat sur la certification de la victoire de Biden, McConnell a déclaré dans un discours que « cette tentative ratée d’obstruction du Congrès, cette insurrection ratée, ne fait que souligner à quel point la tâche qui nous attend est cruciale pour notre république ».

McConnell s’est ensuite rendu à son bureau pour s’adresser à son personnel, dont certains s’étaient barricadés dans le bureau alors que des émeutiers frappaient à leurs portes. Il a commencé à sangloter doucement en les remerciant, écrit Tackett.

« Vous êtes ma famille et je déteste le fait que vous ayez dû traverser ça », leur a-t-il dit.

Le mois suivant, McConnell a formulé ses critiques publiques les plus sévères à l’égard de Trump au Sénat, affirmant qu’il était « pratiquement et moralement responsable » pour l’attaque du 6 janvier. Pourtant, McConnell a voté pour l’acquittement de Trump après que les démocrates de la Chambre l’ont mis en accusation pour incitation à l’émeute.

Dans une déclaration à l’AP jeudi, McConnell a fait référence à deux autres sénateurs républicains – JD Vance de l’Ohio, candidat à la vice-présidence, et Lindsey Graham de Caroline du Sud, qui sont tous deux de fervents alliés de Trump après l’avoir sévèrement critiqué lors de sa première campagne en 2016. .

« Tout ce que j’ai pu dire à propos du président Trump n’est rien en comparaison de ce que JD Vance, Lindsey Graham et d’autres ont dit à son sujet, mais nous sommes tous dans la même équipe maintenant », a déclaré McConnell.

McConnell avait également des doutes sur Trump dès le début. Juste après l’élection de Trump en 2016, alors que le Congrès certifiait l’élection, McConnell a déclaré à Biden, alors vice-président sortant, qu’il pensait que Trump pourrait poser des problèmes, écrit Tackett.

Le livre canalise les pensées intérieures de McConnell pendant certains des moments les plus importants après l’entrée en fonction de Trump, alors que McConnell tenait sa langue et que les deux hommes se battaient et se réconciliaient à plusieurs reprises.

En 2017, alors que Trump critiquait publiquement McConnell pour la décision du Sénat échec à abroger la loi sur les soins abordablesTrump et McConnell ont eu une vive dispute au téléphone. Les semaines se sont écoulées sans contact. Ensuite, Trump a invité McConnell à la Maison Blanche et a convoqué une conférence de presse conjointe sans le lui dire au préalable. McConnell a déclaré que l’événement s’était bien déroulé et « qu’il n’est pas difficile d’avoir l’air plus compétent que Donald Trump lors d’une conférence de presse ».

Après le passage d’un Une refonte fiscale de 1,5 milliard de dollars la même année, McConnell a déclaré : « Tout d’un coup, je suis le nouveau meilleur ami de Trump. »

Il a blâmé Trump après que les républicains de la Chambre des représentants aient perdu leur majorité lors des élections de mi-mandat de 2018, écrit Tackett. Trump « a toutes les caractéristiques que vous ne voudriez pas qu’un président ait », a déclaré McConnell dans une histoire orale à l’époque, et n’était « pas très intelligent, irascible, méchant ».

En 2022, alors que Trump continuait de critiquer McConnell et faisait des commentaires racistes à l’égard de sa femme, l’ancienne secrétaire aux Transports Elaine Chao, McConnell a déclaré à Tackett que « je ne vois personne par qui je préférerais être critiqué que cette sordide ».

« Chaque fois qu’il me tire dessus, je pense que c’est bon pour ma réputation », a déclaré McConnell.

Toujours en 2022, McConnell a déclaré dans son histoire orale que le comportement de Trump depuis sa défaite aux élections avait été « plus que erratique » alors qu’il continuait de faire valoir de fausses allégations de fraude électorale. « Malheureusement, environ la moitié des républicains du pays croient tout ce qu’il dit », a déclaré McConnell.

En 2024, McConnell avait de nouveau soutenu Trump. Il pensait qu’il devait le faire s’il voulait continuer à jouer un rôle dans l’élaboration du programme national.

«C’était le prix qu’il payait pour le pouvoir», écrit Tackett.