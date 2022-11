McCombie prendra les rênes du caucus House GOP – Shaw Local

SPRINGFIELD – Le représentant d’État Tony McCombie a déclaré mercredi que sa priorité absolue lorsqu’elle deviendra la prochaine chef de la minorité à la Chambre sera de reconstruire le caucus du GOP après les élections de la semaine dernière qui ont été, pour les républicains, une déception.

“La priorité absolue est d’apporter un équilibre au Parti républicain”, a-t-elle déclaré aux journalistes lors de sa première conférence de presse à la Statehouse depuis son élection à la tête. «Je veux dire, nous avons besoin de chiffres, sérieusement. Nous devons collaborer sur nos messages. Nous devons réunir notre caucus pour avoir des opinions.

McCombie a déclaré que les républicains de l’Illinois devaient affiner leur message pour attirer davantage d’électeurs.

“Eh bien, je pense que nous devons avoir un message, n’est-ce pas”, a-t-elle déclaré. “Nous commençons un message en ce moment – vous venez d’élire la première femme leader républicaine à la Chambre. Je pense que cela devrait montrer aux gens de tout l’État que nous sommes inclusifs, que nous sommes diversifiés et que nous invitons tout le monde à entrer.

McCombie, de Sava dans le nord-ouest de l’Illinois, a été nommé le nouveau chef du GOP mardi soir après que le chef actuel du caucus, le représentant Jim Durkin, de Western Springs, a annoncé qu’il ne solliciterait pas un autre mandat dans ce bureau après les élections de la semaine dernière.

Le représentant Tony McCombie, R-Savanna, et le sénateur John Curran, R-Downers Grove, ont été choisis mardi pour être les dirigeants minoritaires de leurs caucus respectifs à l’Assemblée générale de l’Illinois. (Photos du dossier Capitol News Illinois) (Capitol News Illinois)

McCombie était auparavant maire de Savanna et a été élu pour la première fois représentant de l’État en 2016, battant le démocrate sortant Mike Smiddy pour le siège dans la région de Quad Cities. Elle a facilement été réélue en 2018 et 2020 et s’est présentée sans opposition cette année.

Au cours du cycle électoral 2019-2020, elle a été présidente de la House Republican Organization, qui collecte des fonds et coordonne une campagne à l’échelle de l’État pour élire les membres du GOP House.

Même avant les élections de 2022, les républicains étaient dans une super minorité 73-45 à la Chambre. Les retours non officiels jusqu’à présent montrent qu’ils ont perdu au moins quatre de ces sièges, avec une course encore trop proche pour être annoncée mercredi.

Avec ce genre de chiffres, a déclaré McCombie, il sera important de travailler en collaboration avec les démocrates si les républicains espèrent atteindre l’une de leurs priorités.

“Je vais faire ce que je fais maintenant”, a-t-elle déclaré. « J’ai des amis des deux côtés de l’allée. Je travaille pour développer des relations et des amitiés, et vous ne me connaissez peut-être pas tous, mais je suis très honnête et transparent. Et je continuerai ce genre de conversation avec les gens d’en face.

En tant que personne connue pour être plus conservatrice que Durkin, McCombie a déclaré qu’elle chercherait à modérer les politiques dans l’État qui, selon elle, ont été dirigées par l’aile gauche du Parti démocrate.

« Voici le truc. Dans l’Illinois, il ne s’agit pas d’être pro-vie ou pro-armes. Dans l’Illinois, nous continuons à pousser les extrêmes. Et peut-être que ce message n’était pas apparent », a-t-elle déclaré. «Mais il n’y aurait, à mon avis, aucun républicain pro-choix qui voterait pour abroger la notification parentale, qui autoriserait les avortements jusqu’à neuf mois. Je pense donc que c’est ce dont nous devons parler dans l’Illinois, ce sont les extrêmes.

Parmi ses premières tâches en tant que leader, il nommera le reste d’une équipe de direction. En plus de la démission de Durkin, une grande partie du reste de l’équipe de direction de House GOP quittera ses fonctions publiques à la fin de cette session.

Les chefs adjoints des minorités Dan Brady et Tom Demmer ont tous deux été défaits dans leurs offres pour des bureaux à l’échelle de l’État; Le chef adjoint de la minorité Avery Bourne s’est présenté au poste de lieutenant-gouverneur avec le candidat au poste de gouverneur Richard Irvin et a été vaincu à la primaire; Le représentant Keith Wheeler, également chef adjoint de la minorité, a été battu pour sa réélection; Le président de la conférence minoritaire, David Welter, a été battu pour sa réélection à la primaire; et le chef de la minorité, Mark Batinick, ne s’est pas présenté à la réélection.

Tim Butler, un autre chef adjoint de la minorité, démissionnera à la fin de l’année pour un poste dans le secteur privé. La représentante Deanne Mazzochi, également membre de l’équipe de direction de Durkin, a été traînée dans son élection par environ 200 voix mercredi.

McCombie a déclaré mercredi qu’elle avait déjà choisi l’un de ces postes, nommant la représentante Norine Hammond, de Macomb, comme chef adjoint de la minorité.

“Elle a été mon mentor depuis que j’ai été élu pour la première fois”, a déclaré McCombie. « Elle est venue ici. Elle a vu le côté aide législative de l'(Assemblée générale). Elle a été à la tête. Elle va nous apporter des connaissances qui ont été sous-utilisées.

