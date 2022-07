McCombie organisera la première journée annuelle du maïs sucré le 1er août à Savanna – Shaw Local

SAVANNA – En l’honneur du maïs sucré et de ce qu’il signifie pour l’Illinois, le représentant Tony McCombie organisera une célébration du maïs sucré à Savanna le lundi 1er août de 16 h à 19 h au 9317 Illinois Route 84, à Savanna.

L’événement familial comprendra des maisons gonflables, de la peinture faciale et du maïs sucré.

Au cours de la session de printemps, McCombie (R-Savanna) a adopté le House Bill 4766 qui marque chaque 1er août la Journée d’appréciation du maïs sucré dans l’Illinois.

“Comme des millions d’autres dans l’Illinois, le maïs sucré nous rappelle des souvenirs d’été et de famille amusants. Le maïs sucré a toujours été l’un de mes préférés et nous voulons aider à créer de nouveaux souvenirs de famille dans le nord-ouest de l’Illinois. Le 1er août, à Savanna, nous célébrerons la Journée d’appréciation du maïs sucré ! Il s’agit d’un événement familial amusant avec des maisons gonflables, de la peinture faciale et, bien sûr, du maïs sucré. J’espère que vous viendrez tous vous joindre à la fête familiale et célébrer le maïs sucré avec nous le 1er août », a déclaré McCombie.

Pour plus d’informations sur la Journée du maïs sucré, appelez le bureau de McCombie au 815-632-7384.