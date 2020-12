PORTLAND, Oregon: CJ McCollum a marqué 44 points, dont un 3 points avec 6,3 secondes à jouer qui a donné aux Portland Trail Blazers une victoire de 128-126 sur les Houston Rockets samedi soir.

Damian Lillard a récolté 32 points et neuf passes pour aider Portland à remporter sa première victoire. McCollum a également obtenu huit passes.

James Harden a terminé avec 44 points et 17 passes pour Houston, et Christian Wood a ajouté 31 points et 13 rebonds. Harden a également eu un chiffre d’affaires de fin de match sur la possession finale des heures supplémentaires.

Le layup de Lillard a poussé les Blazers devant 125-123 avec 30 secondes à faire en prolongation, mais Harden a fait un 3 pour faire avancer les Rockets avec 15,3 secondes à faire.

Puis, à 6,3 secondes de la fin, le ballon a retrouvé McCollum et la garde des Blazers a frappé un autre tir à longue portée mettant Portland en tête 128-126.

McCollum a terminé 17 pour 30 sur le terrain, dont 9 pour 16 sur 3s. Lillard avait 5 pour 13 au-delà de l’arc.

Le sauteur de McCollum avec 2:03 à jouer en prolongation a poussé Portlands à 123-118, forçant un temps mort des Rockets. Après que Wood ait réduit l’avance des Blazers à 123-120 avec un lay-up, Harden a de nouveau égalisé le match à 123 avec 38,6 secondes à jouer.

Un layup par Wood avec moins d’une minute à faire en temps réglementaire a égalisé le score à 111. Ensuite, Lillard a mis les Blazers en tête avec 113-111 avec 52 secondes à jouer. Harden a répondu avec son propre panier pour l’attacher à nouveau à 113 avec 38,9 secondes à jouer.

Après un 3-pointeur manqué par Lillard, Houstons PJ Tucker a été appelé pour une faute de balle lâche sur le rebond avec 32 secondes à jouer. Le défi de Houstons de l’appel a échoué, mais ils ont été récompensés après que Jusuf Nurkic ait raté les deux lancers francs.

Les deux équipes ont échangé des possessions vides et le match est entré en prolongation.

Après que Portland ait pris rapidement les devants, l’impact de Hardens sur le match était beaucoup plus perceptible. Harden a récolté huit passes, pour accompagner six points, rien qu’au premier quart.

Pour Portland, Lillard a tenu sa promesse d’être plus agressif après avoir marqué seulement neuf points dans le match d’ouverture, obtenant 21 en première mi-temps.

Mais malgré un meilleur départ et un Lillard plus agressif, les choses ont de nouveau mal tourné pour les Blazers au deuxième quart. Les Rockets ont poussé leur avance à 40-30 avec 8:16 à faire, tous avec Harden regardant depuis le banc, forçant un temps mort des Blazers. Houston a poussé son avance à 16 en première période.

Harden, qui avait un double-double de 17 points et 10 passes à la mi-temps, semblait également avoir déjà une excellente chimie avec l’acquisition d’agent libre Wood, qui avait 15 points en première mi-temps, alors que Houston menait 68-58 à la pause.

L’adhérence des Houstons sur le match s’est relâchée au troisième quart alors que la défense de Portlands a commencé à enchaîner quelques arrêts et que McCollum est devenu chaud. McCollum a récolté quatre 3 dans le troisième, dont trois en moins de 90 secondes pour atteindre 14 points dans le quart. Avec l’amélioration de la défense et le jeu des McCollums, l’avance des Rockets a été réduite à 85-84.

Houston n’a marqué que 17 points au troisième quart.

Houston a 16 joueurs sur sa liste et est entré samedi avec neuf éligibles, un de plus que le minimum de la ligue. L’ouverture prévue des Rockets mercredi a été reportée parce que neuf joueurs n’étaient pas disponibles, y compris Harden après qu’il a été reconnu pour avoir enfreint les protocoles de santé et de sécurité de la ligue. Sa quarantaine de quatre jours s’est terminée vendredi.

Cela a été difficile, a déclaré l’entraîneur de première année Stephen Silas. Nous n’avons pas eu de tournage le jour de jeu mercredi. «Ensuite, nous n’avons pas joué, puis nous n’avons pas eu de pratique ce jour-là, puis nous avons eu un tournage aujourd’hui. Ma préparation en ce qui concerne l’étude du film s’est bien passée, mais nous mettre sur la même longueur d’onde a été un peu un défi.

Les Rockets étaient toujours sans John Wall, DeMarcus Cousins, Eric Gordon et Mason Jones samedi, tous répertoriés par les Rockets avec des protocoles de santé et de sécurité comme raison. Ces quatre joueurs, s’ils retournent des tests négatifs, verront la quarantaine de sept jours se terminer mercredi et pourraient jouer dès le match à domicile des Houstons jeudi contre Sacramento.

Ben McLemore et Kenyon Martin Jr. sont loin de l’équipe et s’auto-isolent, ont déclaré les Rockets, et Chris Clemons est perdu pour la saison avec une blessure à Achille.

TIP INS

Blazers: Rodney Hood a marqué ses premiers points depuis son retour d’un Achille déchiré il y a plus d’un an. Hood était sans but à son premier match jeudi, mais a commencé avec un 3 points au premier quart. Hood a récolté en moyenne 11 points par match et a tiré 49% de la ligne des 3 points en 21 matchs avec Portland la saison dernière. Hood était également un membre clé de l’équipe des Blazers qui s’est rendue à la finale de la Conférence Ouest en 2019. Hood

Rockets: Avec seulement neuf joueurs actifs et Harden étant une arrivée tardive au camp d’entraînement, Silas a été interrogé sur le type de charge de travail de l’ancien MVP. James jouera dans les années 30 à coup sûr, anticipait Silas. Je lui parlerai constamment pendant le match. Nous devons regarder ce long terme, nous ne pouvons pas abandonner l’avenir et le faire jouer 41, 42, 43 minutes, mais nous allons essayer de gagner le match.

Quant aux quatre joueurs actuellement en quarantaine, Silas a déclaré qu’il s’attend à les avoir de retour pour les entraînements des équipes prévus mercredi.

Blazers: Jouez lundi leur premier match sur route de la saison contre les champions en titre des Lakers.

Rockets: Continuez leur road trip pour visiter les Denver Nuggets lundi.