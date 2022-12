McClellan ajoute son soutien dans la course pour le siège de Virginia US House

RICHMOND, Virginie (AP) – L’establishment démocrate de Virginie s’est allié jeudi pour soutenir la sénatrice d’État Jennifer McClellan dans sa tentative de succéder au regretté représentant américain A. Donald McEachin.

L’un des principaux adversaires de McClellan, Del. Lamont Bagby, a abandonné la course à l’investiture et lui a apporté son soutien, affirmant que cette décision était dans “l’intérêt supérieur des électeurs” pour “s’assurer que nous avons la bonne représentation au Congrès”.

“Tout comme je suis lucide dans ma décision de me retirer, je crois fermement qu’il n’y a qu’un seul candidat dans cette course apte à remplacer mon défunt mentor, Donald McEachin. Cette personne est la sénatrice Jennifer McClellan », a déclaré Bagby dans un communiqué.

La décision de Bagby a déclenché une vague d’approbations supplémentaires pour McClellan, et cela a laissé McClellan et son collègue, le sénateur Joe Morrissey, les principaux prétendants démocrates dans la course. Les électeurs choisiront le candidat du parti lors d’une primaire de caserne de pompiers mardi, et cette personne bénéficiera d’un avantage structurel avant les élections spéciales du 21 février, compte tenu de la composition du 4e district à tendance démocrate.

Morrissey, un avocat imprévisible avec une séquence de votes indépendants et un long dossier de controverses personnelles et professionnelles, a également une histoire de victoires difficiles contre des candidats de l’establishment. En 2019, il a battu un titulaire qui l’a largement dépensé pour remporter l’élection au Sénat de l’État.

Lors d’une conférence de presse typiquement passionnée à son bureau du sud de Richmond, Morrissey a accusé McClellan, Bagby et d’autres initiés démocrates d’avoir conspiré contre sa candidature.

“Si vous n’aimez pas le fait que le Parti démocrate oint et nomme, et si vous n’aimez pas les méfaits dans lesquels ils se sont livrés ces derniers jours, alors faites ceci : venez voter mardi “, a déclaré Morrissey.

La campagne de McClellan a noté qu’elle et Bagby travaillent en étroite collaboration dans leurs rôles respectifs de vice-président et président du Virginia Legislative Black Caucus.

“Il n’est pas surprenant qu’ils travaillent ensemble dans cette campagne pour perpétuer l’héritage de leur mentor commun, le représentant Donald McEachin”, a déclaré le porte-parole Jared Leopold.

Dans une déclaration fournie par un porte-parole, Bagby a déclaré que les remarques de Morrissey soulignaient davantage pourquoi McClellan était le meilleur candidat.

“Si les gens ne savent pas qui il est maintenant, eh bien, que Dieu les bénisse”, a déclaré Bagby à propos de Morrissey.

Morrissey est un ancien procureur devenu avocat de la défense, deux fois radié, avec un style dur qui a servi à la Chambre des délégués avant de rejoindre le Sénat. Il est une voix de premier plan sur les questions de réforme de la justice pénale, et son bureau a une solide réputation pour ses relations avec la base et son service aux électeurs.

Sa carrière politique réussie est venue malgré une extraordinaire série de controverses. Parmi eux, sa démission de la Chambre des délégués en 2014 après avoir été reconnu coupable d’avoir contribué à la délinquance d’un mineur, son réceptionniste dans son cabinet d’avocats. Les deux se sont mariés plus tard et ont eu plusieurs enfants ensemble, et Morrissey a été gracié plus tôt cette année.

McClellan, qui, si elle était élue, serait la première femme noire à représenter la Virginie au Congrès, est un membre vétéran de l’Assemblée générale qui a monté une offre sérieuse mais infructueuse pour la nomination démocrate au poste de gouverneur l’année dernière.

Elle devrait bénéficier de la reconnaissance du nom associée à cette course et a annoncé cette semaine que sa campagne avait recueilli plus de 100 000 $ dans les 24 premières heures suivant son annonce.

Après que Bagby se soit retiré de la course, certains de ses partisans ont apporté leur soutien à McClellan, dont le maire de Richmond, Levar Stoney. D’autres endosseurs ont soutenu McClellan pour la première fois jeudi, notamment le sénateur américain Mark Warner et les représentants américains Elaine Luria, Bobby Scott et Abigail Spanberger. Leur soutien signifie que les huit membres démocrates de la délégation du Congrès de l’État ont tous maintenant approuvé McClellan, ainsi qu’une longue liste de ses collègues législateurs de l’État. La liste d’EMILY, qui aide à élire les partisans démocrates du droit à l’avortement, a également approuvé McClellan.

Morrissey a déclaré qu’il ne pensait pas que les approbations de McClellan feraient ou détruiraient la course, notant en particulier que Kaine avait approuvé son adversaire au Sénat en 2019.

Deux autres candidats ont également manifesté leur intérêt à se présenter : Tavorise Marks et Joseph Preston. La liste complète des candidats sera établie après la date limite de dépôt de vendredi midi.

Les républicains et les démocrates choisissent leurs candidats par le biais de processus gérés par les partis, et Morrissey s’est opposé à plusieurs éléments de la prise de décision des démocrates, les considérant comme une preuve supplémentaire d’un effort pour empiler le pont contre lui.

Morrissey a critiqué la sélection de mardi pour la primaire de la caserne des pompiers, affirmant qu’il serait plus difficile pour les électeurs de la classe ouvrière de se rendre aux urnes que si elle avait eu lieu samedi.

Il a également fustigé les démocrates pour leur sélection initiale de lieux de vote, qui n’incluaient pas de circonscription dans le comté de Chesterfield, où il vit, ni dans la majorité des localités du 4e arrondissement. Les responsables du Parti démocrate ont ensuite ajouté trois bureaux de vote supplémentaires à Chesterfield et dans d’autres parties plus rurales du district, qui s’étend de Richmond au sud jusqu’à la frontière de la Caroline du Nord.

Un porte-parole du parti n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires par courrier électronique sur les critiques de Morrissey.

Les républicains choisiront leur candidat dans une campagne à Colonial Heights samedi, et leur date limite de dépôt était de 17 heures jeudi. Deux candidats, Leon Benjamin et Dale Sturdifen, ont discuté des plans pour solliciter l’investiture de leur parti. Un porte-parole du parti n’a pas immédiatement répondu aux questions sur le nombre de candidats remplissant les conditions de dépôt.

McEachin a été élu pour son premier mandat à la Chambre des États-Unis en 2016 après avoir siégé à l’Assemblée générale. Il est décédé le mois dernier à 61 ans de ce que son personnel a qualifié de complications de son combat de longue date contre le cancer colorectal.

Sarah Rankin, l’Associated Press