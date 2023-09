McCarthy vise une réduction des dépenses de 8 % et un mur frontalier pour éviter la fermeture du gouvernement

Le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy (R-CA), a proposé aux républicains du Congrès un plan visant à éviter une fermeture du gouvernement, qui réduirait les dépenses globales de 1 % par rapport aux niveaux actuels pendant 31 jours.

Bloomberg rapporte que l’orateur souhaite une réduction totale de 8% des dépenses des agences nationales et la reprise de la construction du mur frontalier.

McCarthy a discuté du plan avec les républicains lors d’une conférence téléphonique dimanche soir. Il leur a dit qu’ils devraient être prêts à rester ce week-end pour adopter une mesure provisoire, appelée résolution continue, qui maintiendrait les bureaux du gouvernement ouverts au-delà de la date limite du 30 septembre. Mais nombreux sont ceux qui se préparent déjà aux lourdes retombées politiques d’un confinement fédéral.

Une poignée de Républicains se sont tournés vers X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter, peu après l’appel de dimanche pour critiquer même le paquet de réductions de dépenses et de mesures aux frontières comme étant terriblement insuffisant.

Le plan comprend une exigence visant à réduire la capacité des migrants à demander l’asile aux États-Unis, ce qui ne sera probablement pas adopté par le Sénat à majorité démocrate.

La mesure ne contient pas de fonds de guerre d’urgence pour l’Ukraine ni d’aide en cas de catastrophe, notamment les secours aux victimes des incendies de forêt à Maui et d’un ouragan en Floride demandés par l’administration Biden.

Un vote sur le projet de loi de financement d’un mois est prévu jeudi. Il a été négocié entre le House Freedom Caucus et un groupe connu sous le nom de Main Street Caucus.

Le directeur exécutif par intérim de Heritage Action, Ryan Walker, a publié une déclaration qualifiant la résolution continue à court terme de « pas important dans la bonne direction ».

« L’accord de dépenses à court terme proposé par les membres du House Freedom Caucus et du Main Street Caucus est une étape importante dans la lutte pour sécuriser la frontière et restaurer la santé budgétaire à Washington. Combinant une réduction significative de 8 % des dépenses discrétionnaires hors défense « Avec presque toutes les dispositions du paquet HR 2 sur la sécurité des frontières adopté par la Chambre, cet accord remporte des victoires politiques majeures tout en donnant aux conservateurs la meilleure position de négociation possible pour des réductions de dépenses et des réformes à long terme », indique le communiqué.

« Il y a pas mal de gens qui s’y opposent en ce moment », a déclaré le représentant Kevin Hern (R-OK), chef du Comité d’étude républicain, la plus grande faction conservatrice de la Chambre, ajoutant qu’il étudiait toujours la proposition et que beaucoup de travail se déroulait « en coulisses » pour obtenir les votes nécessaires à son adoption.

« Je veux m’assurer que nous ne fermons pas », a déclaré McCarthy. Les contrats à terme du dimanche matin de Fox News. « Je ne pense pas que ce soit une victoire pour le public américain et je crois vraiment que cela affaiblira notre position si nous fermons. »

Il a déclaré lundi aux journalistes que les Républicains mettaient encore en avant « beaucoup de bonnes idées ».

Le président déclare que Hunter Biden sera assigné à comparaître

McCarthy a également déclaré que les républicains de la Chambre assigneraient Hunter Biden à comparaître à un moment donné, lorsque le moment serait venu.

Il a dit Renard ils suivent les faits, et que « cela ressemble à une culture de corruption » dans la famille Biden.

« Je pense que nous devrions avoir les relevés bancaires pour savoir réellement où est passé l’argent, afin que vous sachiez les questions à poser à Hunter Biden. Pour simplement assigner Hunter Biden parce que vous voulez collecter des fonds, ou que vous voulez faire quelque chose… ce n’est pas comme ça. nous allons mener une enquête », a déclaré McCarthy.

« Je pense que nous montrons au public américain comment nous respectons la Constitution. Une enquête de destitution est simplement la capacité qui donne au Congrès la force d’obtenir les réponses aux questions. Toutes ces informations que nous avons maintenant trouvées, nous n’aurions jamais pu le savoir. ce ne sont pas les Républicains qui ont obtenu la majorité », a-t-il déclaré à Fox News.

