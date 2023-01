McCarthy s’est entretenu avec Musk pour rendre Twitter “équitable de tous les côtés”

Le PDG de Twitter, Elon Musk, a discuté de la manière de rendre le site de médias sociaux “équitable de tous côtés” lors d’une réunion avec le président de la Chambre Kevin McCarthy, R-Calif., Le législateur a déclaré aux journalistes vendredi.

“Il veut que les règles du jeu soient équitables” et que tout le monde ait une voix, a déclaré McCarthy à propos de la réunion dans des propos rapportés par NBC News. “Il défend vraiment le premier amendement. Et nous avons eu une très bonne discussion.”

Musc partagé sur Twitter Jeudi soir, il avait rencontré McCarthy et le chef de la minorité Hakeem Jeffries, DN.Y., “pour discuter de la garantie que cette plate-forme est équitable pour les deux”. Jeudi, McCarthy seulement partagé que Musk est venu lui souhaiter un joyeux anniversaire.

Vendredi, McCarthy a également confirmé que Jeffries était à la réunion de jeudi et qu’il n’avait jamais rencontré Musk auparavant.

Un assistant de Jeffries a dit Le Washington Post sa rencontre avec Musk n’était qu’une coïncidence et s’est produite alors que Musk quittait sa rencontre avec McCarthy. Le bureau de Jeffries a confirmé l’anecdote du Washington Post à CNBC.

McCarthy a également confirmé aux journalistes vendredi qu’il avait convoqué une réunion dans son bureau ce jour-là avec Musk et plusieurs républicains de premier plan: le chef de la majorité Steve Scalise R-La., le président du comité judiciaire Jim Jordan, R-Ohio, le président du comité de surveillance James Comer, R-Ky., et Cathy McMorris Rodgers, présidente du comité de l’énergie et du commerce, R-Wash.

McCarthy a déclaré qu’il voulait “continuer à avoir cette discussion” sur l’équité sur les plateformes technologiques avec les autres législateurs alors qu’ils cherchent à faire évoluer la législation et à s’assurer que “l’Américain a une voix égale”, a rapporté NBC News.

