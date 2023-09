McCarthy s’engage à retirer l’argent de l’Ukraine du projet de loi du Pentagone après le « non » de Greene

Le président Kevin McCarthy (Républicain de Californie) a annoncé vendredi qu’il supprimerait le financement pour l’Ukraine d’un projet de loi de dépenses du Pentagone après que la représentante Marjorie Taylor Greene (Républicaine de Géorgie) se soit jointe aux conservateurs pour empêcher l’avancement du projet de loi plus tôt cette semaine.

McCarthy a déclaré qu’il supprimerait les 300 millions de dollars pour l’Ukraine actuellement prévus dans le projet de loi de crédits du Pentagone et tiendrait un vote séparé sur le financement.

« Ce projet serait rejeté et voté tout seul », a déclaré McCarthy lorsqu’on l’a interrogé sur l’aide de l’Ukraine dans le projet de loi de crédits du Pentagone.

L’annonce du Président intervient un jour après qu’un groupe de cinq conservateurs s’est opposé à un vote de procédure pour le projet de loi de crédits du Pentagone, faisant couler les efforts et empêchant la législation d’avancer. C’était la deuxième fois cette semaine que les partisans de la ligne dure bloquaient l’avancement du projet de loi de financement.

Les votes sur les règles – qui régissent le débat sur la législation – sont normalement des questions partisanes et prévisibles, la majorité soutenant le vote « oui » et le parti minoritaire votant « non ». Il est très rare que les règles échouent sur le terrain.

Greene, qui est devenu un proche allié de McCarthy, était l’un des les Républicains qui ont voté contre cette règle jeudi « parce qu’elle finance la guerre en Ukraine ». Il s’agit d’un changement par rapport à son vote de mardi, lorsque la députée a soutenu le vote de procédure pour faire avancer la mesure de défense.

Cette règle a échoué une deuxième fois le jour même où le président ukrainien Volodymyr Zelensky rencontrait les législateurs au Capitole.

Le projet de loi de financement du Pentagone comprend 300 millions de dollars « pour fournir une assistance, y compris une formation ; équipement; assistance mortelle; soutien logistique, fournitures et services ; les salaires et allocations ; maintien en puissance; et un soutien en matière de renseignement à l’armée et aux forces de sécurité nationale de l’Ukraine, ainsi qu’à d’autres forces ou groupes reconnus par et sous l’autorité du gouvernement de l’Ukraine, y compris des entités gouvernementales en Ukraine, engagés dans la résistance à l’agression russe contre l’Ukraine, pour le remplacement de toutes armes ou articles fournis au gouvernement ukrainien à partir de l’inventaire des États-Unis.

Greene s’est prononcé contre l’envoi d’argent supplémentaire à l’Ukraine. Vendredi matin, elle est allée en direct sur Xla plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter, et a déclaré qu’elle soutiendrait la mesure si l’aide à l’Ukraine était supprimée.

Suite à l’annonce de McCarthy vendredi, Greene a déclaré qu’il était « frustrant » qu’il ait fallu si longtemps aux dirigeants pour retirer l’argent.

« Cela aurait dû se produire il y a des semaines », a déclaré Greene à The Hill dans un communiqué. «J’ai dit haut et fort que je ne voterais pas pour un seul centime de financement de l’Ukraine. Je trouve frustrant que les choses aient dû en arriver à ce point, que nous ayons dû perdre une semaine entière alors que nous aurions pu voter des crédits.

« Notre projet de loi sur les crédits de défense ne devrait jamais financer une guerre par procuration avec la Russie en Ukraine, c’est donc une victoire du bon sens », a-t-elle ajouté plus tard. «Je suis fier d’avoir réussi cela.»

L’échec du vote sur les règles jeudi a été un coup dur pour McCarthy, qui a cherché à faire avancer le processus d’affectation des crédits avant la date limite de fermeture du 30 septembre – en vain.

En plus des deux votes ratés sur le projet de loi de crédits du Pentagone, les dirigeants ont abandonné mardi leur projet de voter une résolution partisane visant à maintenir le financement du gouvernement au-delà du 30 septembre après qu’un certain nombre de conservateurs se soient déclarés contre la proposition.

Les dirigeants du GOP de la Chambre ont renvoyé les membres chez eux jeudi soir après qu’aucun progrès n’ait été réalisé toute la semaine.

