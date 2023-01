McCarthy se précipite pour aligner les votes pour le paquet de règles de la maison

L’équipe de M. McCarthy travaillait lundi après-midi pour répondre aux préoccupations des républicains plus modérés, qui ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas accepter les conditions que l’orateur avait négociées, dont beaucoup ne devenaient pleinement connues que dans les heures précédant le vote prévu. Cela a souligné l’équilibre précaire que M. McCarthy doit trouver pour apaiser l’extrême droite tout en maintenant le soutien d’un groupe beaucoup plus important de conservateurs plus traditionnels pour adopter toute législation à la Chambre.

Le représentant Kevin McCarthy a remporté la présidence après qu’une révolte au sein du Parti républicain a déclenché une longue série de votes infructueux.

“Nous nous battons encore à travers tout cela aujourd’hui”, a déclaré le représentant Chip Roy, républicain du Texas et l’un des principaux législateurs d’extrême droite qui a aidé à élaborer la législation, à Glenn Beck, l’animateur de radio conservateur, suggérant que le paquet de concessions et les changements de règles n’étaient toujours pas définitifs.

Les concessions énumérées dans la législation que les dirigeants républicains espèrent adopter lundi comprennent des mesures que les conservateurs recherchent depuis des années dans un effort pour accroître la transparence, comme exiger que les législateurs reçoivent le texte des projets de loi 72 heures avant un vote. Cela mettrait fin au vote par procuration, une procédure instituée par les démocrates lors de la pandémie de coronavirus.

Cela inclurait également la stipulation que la législation doit traiter d’un “sujet unique”, dans le but de décourager l’introduction d’une législation tentaculaire qui mélange de nombreux projets de loi sans rapport.

“Kevin nous a apporté tant de changements dans cette institution qui lui survivront – qu’il dure six ans, deux ans ou six jours après son entrée en fonction”, a déclaré le représentant Thomas Massie, républicain du Kentucky, dit Spectrum News. “Ces changements sont fondamentaux.”