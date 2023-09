McCarthy se montre dur avec la droite

Cela amènerait McCarthy & Co. à blâmer ces récalcitrants pour avoir sapé la main de négociation du parti avec les démocrates, ce qui conduirait finalement à ce que le Sénat bloque la Chambre avec un palliatif pour éviter la fermeture sans n’importe lequel Des concessions républicaines.

« Je veux des votes sur ce sujet », a déclaré McCarthy aux membres lors d’une réunion privée de direction hier soir, selon une personne présente qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat. D’autres personnes présentes dans la salle ont convenu que toute résistance devait être consignée.

Il s’agit d’une posture plus agressive que celle adoptée précédemment par l’orateur.

L’approche par défaut de McCarthy envers ses détracteurs de droite a été l’apaisement, leur donnant à peu près tout ce qu’ils veulent et bien plus encore. Mais ces derniers temps, il s’en prend à ses détracteurs.

Cela a commencé la semaine dernière lorsqu’il a mis les conservateurs au défi de tenter de l’évincer de la présidence lors d’une réunion privée chargée de malédictions à la Chambre. ça a continué tout le week-end sur « Sunday Morning Futures » de Fox News où il s’est engagé à organiser un vote sur un projet de loi de financement du Pentagone au point mort et à « montrer au public américain qui est pour le ministère de la Défense, qui est pour le financement de nos militaires, qui est pour leur accorder une augmentation de salaire et éliminer le wokisme ».

Il s’engage également en termes personnels avec certains de ses critiques persistants, par exemple en se moquant des menaces constantes publiées en ligne par le représentant Matt Gaetz (Républicain de Floride). « Oh mon Dieu, quelqu’un a tweeté à mon sujet ? » McCarthy a ricané hier devant les journalistes avant de critiquer une autre antagoniste, la représentante Victoria Spartaz (R-Ind.).

Après Spartz je l’ai appelé un « orateur faible » qui devait se battre plus fort, McCarthy a jeté un coup d’œil à Spartaz pour avoir décidé de prendre sa retraite : « Si Victoria souhaite se battre plus fort, j’aimerais qu’elle se présente à nouveau et ne démissionne pas. »

Ces mesures pourraient très bien lui exploser au visage, déclenchant une confrontation qui pourrait mettre un terme à sa carrière politique. D’un autre côté, le reste du caucus attend depuis des mois que McCarthy dise aux conservateurs – en termes polis – de piler du sable.

Ils l’encourageront ce matin lors d’une réunion à huis clos de la conférence du GOP, au cours de laquelle McCarthy devrait faire valoir que les républicains doivent s’unir sur les dépenses, de peur d’être écrasés par le Sénat.

Il reçoit l’aide d’éminents partisans de la ligne dure, notamment le représentant Chip Roy (R-Texas), qui a aidé à rédiger l’accord CR et a passé une grande partie de sa journée hier à vendre l’accord et – à apparaître sur Le podcast de Guy Benson — déplorant certains de ses collègues conservateurs « qui aiment se frapper la poitrine et dire ‘ce n’est pas assez pur’ ».

McCarthy a reçu un signe encourageant de la part du comité du règlement de la Chambre lundi soir après que les neuf républicains du panel se sont unis pour envoyer la proposition provisoire du GOP au parquet.

Mais il suffirait de cinq récalcitrants pour arrêter le plan dans son élan, et il y a plus qu’assez de membres qui ont publiquement critiqué le projet de loi pour faire exactement cela.

Les centristes républicains, quant à eux, parlent de plan B. Un plan élaboré par le Problem Solvers Caucus bipartisan pour une CR « propre » qui inclurait également un financement pour les secours en cas de catastrophe a été présenté hier lors de la réunion des dirigeants.

Lorsque le représentant Andrew Garbarino (RN.Y.) a déclaré à ses collègues que ses collègues républicains centristes pourraient travailler avec les démocrates pour déplacer un CR si les plans du GOP échouaient, la personne présente a déclaré que personne à la réunion n’a repoussé.

Il y a déjà eu des discussions parmi les modérés pour dépoussiérer un pétition de décharge déposée par les démocrates lors de l’impasse sur le plafond de la dette plus tôt cette année et en le réaffectant à un CR, ou en s’engageant dans d’autres manœuvres législatives peu orthodoxes pour obtenir un vote à la hausse ou à la baisse.

«C’est l’une des rares façons pour McCarthy de survivre à cette situation», nous a dit un haut responsable du Parti républicain. « Quelqu’un force cela, et il peut dire : ‘Écoutez, je ne veux pas de ça, mais ces gars-là vont le faire de toute façon.' »

Vous aimez ce contenu ? Inscrivez-vous à la newsletter Playbook de POLITICO.