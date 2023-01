McCarthy remporte la présidence lors du 15e vote après des concessions à la droite dure

Une fois M. McCarthy élu, il s’est immédiatement tourné vers l’assermentation des 434 membres de la Chambre pour siéger officiellement le 118e Congrès. Les républicains ont annoncé qu’ils attendraient jusqu’à lundi pour examiner un ensemble de règles pour la chambre, qui devrait consacrer bon nombre des compromis que M. McCarthy a faits pour gagner son poste.

Les concessions que M. McCarthy a acceptées, qu’il a détaillées lors d’une conférence téléphonique du parti tôt vendredi, diminueraient considérablement le pouvoir de l’orateur et créeraient un environnement difficile à manier à la Chambre, où la mince marge de contrôle républicaine et l’appétit de la faction de droite pour le désarroi avait déjà promis de le rendre difficilement contrôlable.

“Ce que nous voyons, c’est le nombre incroyablement réduit de présidents, et c’est très malheureux pour le Congrès”, a déclaré l’ancienne présidente Nancy Pelosi, démocrate de Californie, en entrant dans la chambre vendredi après-midi.

M. McCarthy a accepté de permettre à un seul législateur de forcer un vote anticipé à tout moment pour évincer le président, une règle qu’il avait précédemment refusé d’accepter, la considérant comme équivalant à signer à l’avance l’arrêt de mort pour sa présidence.

Une partie également de la proposition, ont déclaré les républicains qui la connaissaient bien, était un engagement du chef à donner à la faction ultraconservatrice l’approbation d’un tiers des sièges au puissant comité des règles, qui contrôle quelle législation atteint le sol et comment elle est débattue. Il a également accepté d’ouvrir les projets de loi de dépenses du gouvernement à un débat libre dans lequel tout législateur pourrait forcer le vote sur les modifications proposées.

Ces compromis ont permis à M. McCarthy de percer, qui lors des votes de vendredi après-midi a obtenu le soutien d’une partie importante des républicains qui avaient toujours refusé de le soutenir – bien qu’il soit resté en deçà de la majorité pour gagner.

Ils comprenaient les représentants Dan Bishop de Caroline du Nord, Josh Brecheen d’Oklahoma, Michael Cloud du Texas, Andrew Clyde de Géorgie, Byron Donalds et Anna Paulina Luna de Floride, Paul Gosar d’Arizona, Andy Harris du Maryland, Mary Miller de l’Illinois, Ralph Norman de Caroline du Sud, Andy Ogles du Tennessee, Scott Perry de Pennsylvanie et Chip Roy et Keith Self du Texas. La représentante Victoria Spartz de l’Indiana, qui avait voté “présente” lors des scrutins précédents, a également voté pour M. McCarthy lors du 12e vote.