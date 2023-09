McCarthy regarde vers l’abîme de la fermeture

La stratégie centrale de McCarthy reste la même ; il veut présenter une offre d’ouverture du GOP au Sénat démocrate, tout en retenant une rébellion de son flanc droit – suffisamment pour conserver sa présidence après que les démocrates, par nécessité, entrent dans les pourparlers. Après l’échec de ses deux premières tentatives de réduction des dépenses à court terme, McCarthy tente désormais d’assumer les factures vouées à l’échec de l’année entière.

Certains alliés de McCarthy craignent que leurs efforts ne se révèlent vains à mesure que la fermeture approche à grands pas. Ces républicains de la Chambre des représentants craignent que la troisième tentative californienne d’une stratégie réalisable, qui consisterait à présenter des mesures de dépenses la semaine prochaine, ne parvienne pas non plus à obtenir les voix dont ils ont besoin et à humilier davantage le parti.

« Ce n’est pas un jeu de dames. C’est les échecs. Vous devez comprendre que cette prochaine décision de la Chambre ne sera pas la réponse finale », a déclaré le représentant. Steve Womack (R-Ark.) a dit. « Finalement, le Sénat interviendra… et cela ne sera pas à notre goût, et il sera probablement mis face à nous et dira : « À prendre ou à laisser ». Et puis l’orateur devra prendre une décision très difficile.

La situation s’aggrave encore pour McCarthy alors qu’il commence à manquer de marge de manœuvre face à ses alliés du Sénat. Un groupe de conservateurs du Capitole, après des jours passés à s’en remettre au président, souhaite maintenant voir un vote sur une législation qui imposerait automatiquement des correctifs de dépenses provisoires pour empêcher définitivement les fermetures.

Le Parti républicain de la Chambre des représentants adopte une approche inverse en ressuscitant des projets de loi de dépenses partisans qui ne feront rien pour empêcher des millions de travailleurs américains – y compris les militaires et les agents des patrouilles frontalières – de bientôt travailler sans salaire. Dans le même temps, les dirigeants tentent toujours, sans succès jusqu’à présent, de convaincre les Républicains de faire adopter un projet de loi de dépenses conservateur à court terme avant le 1er octobre.

Mais les alliés de McCarthy reconnaissent également que la réalité politique pourrait changer. Le représentant Patrick McHenry (RN.C.) a déclaré que les questions quant à savoir si un projet de loi bipartite pourrait être adopté dans les 48 heures précédant un arrêt n’étaient pas encore « opportunes ».

Pourtant, McCarthy sait qu’il devra finalement conclure un accord de dépenses avec la Maison Blanche pour éviter une fermeture du gouvernement. Il sait également que, compte tenu du peu de capital politique dont il dispose, cette décision pourrait condamner son marteau.

Les partisans de la ligne dure comme les représentants. Matt Gaetz (R-Floride), Dan Bishop (RN.C.) et d’autres critiques virulents ont clairement montré qu’ils n’aideraient pas à sortir le président de la crise des dépenses, et ils sont également très susceptibles de déclencher le premier vote de censure contre un chef de parti en 113. années.

représentant Ralph Normand (S.R.C.) – qui a averti qu’il était trop tôt pour avoir une discussion entre présidents – a averti que si les républicains travaillaient avec les démocrates sur le financement du gouvernement, « ils changeaient d’équipe… Ils passeraient du côté des démocrates ».

«Je comprends leurs inquiétudes. Mais regardez, nous sommes le Parti républicain », a ajouté Norman, prédisant une fermeture.

Interrogé sur la possibilité que les démocrates travaillent avec les républicains pour maintenir le gouvernement ouvert, le représentant de la ligne dure Bob bon (R-Va.) a déclaré : « Je reste préoccupé par le fait qu’un membre de la Conférence républicaine menace de détourner ou de prendre en otage la Conférence républicaine. »

L’enjeu est de taille pour les Républicains de la Chambre, qui ont à peine neuf mois de pouvoir à leur actif. Ils sont également à 13 mois d’une élection au cours de laquelle le sort de leur majorité élimée reposera sur 18 candidats sortants siégeant dans un terrain favorable au président Joe Biden – où, contrairement aux districts en rouge profond, le compromis pour mettre fin à une crise est en fait populaire.

Les frustrations des Républicains du district de Biden envers leurs collègues conservateurs ont débordé ces derniers jours, avec des membres en difficulté comme le Représentant. Mike Lawler (R.Y.) menace ouvertement de travailler avec les démocrates pour imposer une mesure visant à éviter la fermeture. (Leur outil le plus évident pour y parvenir est la pétition de décharge, qui ne résoudra probablement pas la crise immédiate des dépenses, même si d’autres options restent sur la table.)

Alors que leur fureur monte, plus d’une demi-douzaine de républicains de la Chambre des districts remportés par Biden se sont regroupés jeudi en République. Anthony D’Esposito(R.Y.) pour discuter de leurs options pour éviter une fermeture, selon deux républicains familiers avec la réunion. Ces possibilités incluent la collaboration avec les démocrates.

« Si nous perdons le contrôle du Congrès à cause de cette absurdité totale, nous allons passer de plusieurs centaines de milliards de dollars d’opportunités perdues à 5 dollars. [trillion] soit 10 000 milliards de dollars que nous avons vu la dernière fois que les démocrates avaient le contrôle de la Chambre, du Sénat et de la présidence », a déclaré le représentant du district du champ de bataille. Jean Duarte (R-Calif.) a déclaré en quittant cette réunion.

« Nous risquons la viabilité financière des États-Unis, parce que quelques gars veulent collecter des fonds sur leurs réseaux sociaux », a ajouté Duarte, faisant référence à peine voilée à ses collègues ultraconservateurs.

Mais les centristes et autres républicains de base ne sont pas tous d’accord, plusieurs collègues tentant de retirer Lawler de ses menaces de faire équipe avec les démocrates.

Les démocrates centristes, quant à eux, ont commencé canalisation arrière avec certains alliés de McCarthy alors qu’ils tentent d’élaborer une mesure de compromis en matière de dépenses qui pourrait être prête à être votée la semaine prochaine.

« L’orateur est parfaitement conscient qu’il existe des démocrates prêts à aider », a déclaré l’un de ces démocrates centristes, qui a obtenu l’anonymat pour parler franchement des délibérations privées.

Ce démocrate a ensuite souligné qu’il était peu probable que son parti sauve McCarthy d’une fermeture sans concessions.

« Ici, vous avez un homme qui se bat pour sa vie politique, et la seule bouée de sauvetage serait celle des démocrates. Pourquoi ne pas en extraire autant que vous le pouvez ?

McCarthy a présenté vendredi ses propres plans pour les prochaines étapes de la Chambre. Outre les votes sur des projets de loi de dépenses individuelles plus modestes qui n’ont aucune chance d’être adoptés par la Chambre et qui n’ont aucune chance d’être adoptés par la Chambre, McCarthy a déclaré qu’il souhaitait toujours adopter un projet de loi républicain sur le financement à court terme – avertissant ses partisans de la ligne dure qu’il ne le ferait pas. Je ne vois pas comment le parti triomphe en cas de fermeture.

« Je crois simplement que si vous ne financez pas les troupes et que vous ne financez pas la frontière, il est assez difficile de penser que vous allez gagner en cas de fermeture », a-t-il déclaré. Il n’a pas précisé comment il envisageait d’obtenir le soutien de sa conférence pour ce projet de loi de 30 jours.

Au-dessus de McCarthy se trouve l’épée de Damoclès connue sur la Colline sous le nom de motion d’annulation – un vote forcé pour mettre fin à son leadership. Les discussions selon lesquelles des républicains modérés comme Lawler travailleraient avec des démocrates au-dessus des conservateurs purs et durs suscitent un intérêt croissant pour cette menace.

Les nerfs sont à rude épreuve sur le flanc droit, où des militants font circuler des rumeurs sur ce que les centristes républicains pourraient obtenir d’une collaboration avec les démocrates pour protéger McCarthy. Des groupes extérieurs évoquent déjà les circonstances qui les amèneraient à pousser ouvertement les conservateurs à forcer ce vote.

Et même les conservateurs travaillent avec McCarthy pour empêcher une fermeture, comme Rep. Chip Roy (R-Texas), signalent qu’ils ne peuvent pas protéger leur marteau si la Chambre est forcée d’accepter un projet de loi de financement négocié par le Sénat et dépourvu de tout changement de politique conservatrice.

« Je ne pense pas », a déclaré Roy, « ce serait une sage ligne de conduite. »