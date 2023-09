McCarthy qualifie l’enquête de mise en accusation de Biden de « pas en avant naturel »

WASHINGTON — Alors que le Congrès envisage de retourner à Washington dans deux semaines, le président de la Chambre, Kevin McCarthy, affirme que les républicains disposent de plus en plus de preuves d’inconduite financière de la part du président Joe Biden et de son fils Hunter, qui pourraient conduire à une éventuelle enquête de destitution.

« Si vous regardez toutes les informations que nous avons pu recueillir jusqu’à présent, il est naturel que vous deviez ouvrir une enquête de mise en accusation », McCarthy a dit sur Fox News dimanche.

McCarthy soutient qu’il existe une culture de corruption au sein de la famille Biden qui implique des pots-de-vin et des millions de dollars versés à la famille par le biais de plusieurs sociétés écrans.

« Ce n’est que parce que les Républicains ont obtenu la majorité que nous avons découvert que ce que le président Biden nous avait dit lorsqu’il se présentait aux élections était faux », a déclaré McCarthy. « Il a dit qu’il n’avait jamais eu affaire aux affaires de son fils et qu’il ne leur avait même jamais parlé. Nous avons découvert que non seulement il appelait aux réunions, mais qu’il allait dîner. »

« Et après le dîner, Hunter Biden a obtenu une nouvelle Porsche sur laquelle 3,5 millions de dollars ont été transférés », a poursuivi McCarthy. « Nous avons découvert que, alors qu’il était vice-président en exercice, la famille avait créé 20 sociétés écrans. Elles ont reçu 16 des 17 paiements de la Roumanie alors qu’il était vice-président. »

L’ancien président Donald Trump, qui a été destitué à deux reprises par la Chambre dirigée par les démocrates, a sonné sur Truth Social, qualifiant Biden d' »escroc froid comme la pierre » et disant aux républicains du Congrès de « destituer les clochards ou de sombrer dans l’oubli ».

Le président Biden, qui a commencé la semaine de travail en accueillant les enfants à l’école à Washington, continue de nier toute implication dans les relations commerciales de Hunter à l’étranger.

Selon un nouveau sondage Yahoo News/YouGov, 45 % des personnes interrogées ont déclaré croire que la famille Biden est corrompue, contre 53 % qui pensent que la famille Trump est corrompue. Lorsqu’on leur demande quelle famille est la plus corrompue, 46 % des personnes interrogées ont répondu les Trump, contre 36 % qui ont répondu les Bidens. Ce même sondage a révélé que 64 % des Américains pensent que Hunter Biden a fait quelque chose d’illégal.

« Nous ne pouvons pas avoir un criminel reconnu coupable comme candidat à la présidence et espérer que nous gagnerons », a déclaré le candidat républicain à la présidentielle Chris Christie. Dimanche ABC.

Christie affirme que les contestations judiciaires Biden/Trump ne s’annulent pas puisque Hunter Biden n’est pas sur le bulletin de vote.

« Le fait est que les deux personnes qui seraient sur le bulletin de vote si nous nommions Donald Trump seraient Donald Trump et Joe Biden, pas Hunter Biden, et le fait est que c’est la conduite des personnes qui se présentent aux élections qui comptera. le plus », a affirmé Christie. « Nous en saurons peut-être davantage sur le président Biden dans les mois à venir, mais le fait est qu’à l’heure actuelle, Donald Trump est en liberté sous caution dans quatre juridictions différentes. »

Jusqu’à présent, la campagne de Biden a évité de parler des problèmes juridiques auxquels est confronté son fils, Hunter, et elle ne s’est pas non plus concentrée sur les problèmes de Trump, affirmant qu’elle voulait un système judiciaire indépendant pour les gérer tous les deux.