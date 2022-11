McCarthy plaide pour le président de la Chambre, mais le flanc droit rechigne

WASHINGTON (AP) – Le contrôle de la Chambre n’étant toujours pas résolu, le chef républicain Kevin McCarthy a manœuvré lundi pour obtenir un soutien pour devenir le prochain président de la Chambre, dépassant les objections de son flanc droit et s’engageant sur une voie meurtrière pour saisir le marteau de Nancy. Pelosi si les démocrates perdent la majorité.

Les républicains de la Chambre se sont réunis à huis clos en fin de journée pour entendre le discours de McCarthy, qui atteint le marteau du président à un moment tumultueux pour la fête.

Les dirigeants de Capitol Hill font face à un contrecoup de leur performance décevante aux élections de mi-mandat, que certains blâment sur Donald Trump, alors que les républicains réévaluent leur relation avec l’ancien président. Trump est sur le point d’annoncer mardi sa candidature à la Maison Blanche pour 2024, le même jour que les élections à la direction du House GOP.

McCarthy a quitté la réunion de deux heures en semblant confiant avant le vote interne du parti de mardi – un premier test crucial.

“La seule chose à laquelle vous devez penser, c’est que la majorité sera serrée, donc tout le monde devra travailler ensemble”, a déclaré McCarthy.

“Nous réussirons en équipe et nous serons vaincus en tant qu’individu si nous ne travaillons pas tous ensemble”, a-t-il déclaré.

Les élections à la direction du GOP arrivent à un point d’inflexion pour le Parti républicain après l’élection lamentable. McCarthy avait promis de grandes victoires, avec la classe la plus diversifiée de recrues républicaines, mais les électeurs ont rejeté bon nombre des candidats les plus extrêmes et des négationnistes électoraux redevables à Trump. Au lieu de cela, les républicains boitillent vers les 218 sièges nécessaires pour une majorité, mais les votes sont toujours comptabilisés dans plusieurs États clés, y compris la propre Californie de McCarthy.

Ce n’est pas seulement le leadership de McCarthy qui est en cause avant les votes du parti de mardi – toute son équipe, y compris le représentant Tom Emmer, R-Minn., Le président de la campagne, fait face aux pertes du parti. De l’autre côté du Capitole, le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, rencontre également l’opposition de son flanc droit avant sa propre élection à la direction mercredi.

Le vote de mardi est une première étape dans la poursuite du marteau par McCarthy, avant le vote plus formel lorsque le nouveau Congrès se réunira en janvier. Les semaines à venir promettent d’être une période exténuante de négociations difficiles entre McCarthy et les républicains de base alors qu’il tente d’apaiser leurs demandes et d’accumuler le soutien dont il aura besoin au cours de la nouvelle année.

“Je ne suppose pas automatiquement l’héritier présomptif, nécessairement”, a déclaré le représentant Steve Womack, R-Ark., Qui a déclaré qu’il étudiait toujours son choix pour le président de la Chambre, un poste en deuxième ligne après le président.

“Nous votons pour quelqu’un qui sera à deux battements de cœur de la présidence”, a-t-il déclaré. “Pour moi, cela en fait automatiquement l’un des votes les plus importants que vous prendrez en tant que membre du Congrès.”

Les républicains sont déchirés à l’ère Trump entre ceux qui restent fidèles à l’ancien président et ceux qui le blâment pour les pertes à mi-parcours et préfèrent abandonner sa marque “Make America Great Again”. Certains législateurs ont supplié de rejoindre Trump dans son club Mar-a-Lago en Floride pour son annonce mardi en raison de leur propre travail sur Capitol Hill.

L’ancien président soutient McCarthy comme conférencier, mais les deux ont eu une relation difficile. Même le soutien de Trump ne garantit pas que McCarthy atteindra les 218 voix nécessaires pour devenir président.

Les législateurs conservateurs du Freedom Caucus qui s’alignent généralement sur Trump exigent des concessions de McCarthy avant de lui donner leur soutien. Ils ont une longue liste de demandes – des postes de premier plan au sein des comités de la Chambre aux garanties qu’ils peuvent jouer un rôle dans l’élaboration de la législation.

“Je suis prêt à soutenir quiconque est prêt à changer radicalement la façon dont les choses sont faites ici”, a déclaré le représentant Scott Perry, R-Pa., président du Freedom Caucus et allié de Trump, après avoir rencontré McCarthy en privé.

C’est une dynamique familière pour les républicains de la Chambre, celle qui est arrivée à leurs plus récents orateurs républicains – John Boehner et Paul Ryan – qui ont tous deux pris leur retraite tôt plutôt que d’essayer de diriger un parti éclaté par son flanc d’extrême droite.

McCarthy a survécu à ces batailles antérieures entre les factions du parti, mais l’homme de 57 ans a été contraint de renoncer à une précédente offre pour le poste de président en 2015 alors qu’il était clair qu’il n’avait pas le soutien des conservateurs.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui se passerait s’il ne pouvait pas obtenir 218 votes de ses collègues, McCarthy a évoqué ces campagnes précédentes pour le marteau.

«Demandez à Paul Ryan. Demandez à tous ceux qui se sont présentés comme conférencier avant. Personne n’en a eu 218 », a déclaré McCarthy.

Si les républicains réussissent à obtenir le contrôle majoritaire de la Chambre une fois les votes finaux comptés à partir des élections de mi-mandat, ce sera probablement par la plus mince des marges. Cela signifie que McCarthy aura peu de marge de manœuvre ou de conclure des accords avec les différentes factions du GOP, car pratiquement chaque vote sera nécessaire pour faire avancer l’agenda du parti.

McCarthy s’est réuni en privé avec plusieurs membres du Freedom Caucus avant la session de lundi et a semblé répondre à bon nombre de leurs questions plus tard alors qu’il s’exprimait lors du forum des dirigeants.

Alors que les législateurs nouvellement élus sont arrivés pour l’orientation lundi, il y a des questions sur qui, exactement, votera mardi – avec certaines des courses à la Chambre encore indécises. Il doit dégager une majorité simple mardi, avant le vote formel pour le président en janvier, une fois le nouveau Congrès convoqué.

“Le chef McCarthy a dit:” Nous allons diriger la Chambre de la manière dont vous voulez que je la dirige “, a déclaré le représentant Darrell Issa, R-Californie, en quittant la réunion.

Issa a déclaré que McCarthy avait été applaudi lorsqu’il avait suggéré qu’il ferait comme les démocrates en expulsant certains législateurs de leurs comités. Les démocrates avaient forcé les représentants conservateurs Marjorie Taylor Green et Paul Gosar, R-Arizona, à quitter leurs comités en raison de leurs remarques incendiaires.

“Il n’aura pas peur de prendre ces décisions, si elles lui sont apportées de manière appropriée”, a déclaré Issa.

Personne ne se levant pour défier McCarthy, les législateurs vétérans ont déclaré que si McCarthy parvenait à dégager la majorité lors du vote de mardi, ils espéraient que les opposants suivraient.

“Vous espérez juste que les gens respectent la volonté de la conférence, et je pense que ce serait assez écrasant demain ce que sera cette volonté”, a déclaré le représentant Tom Cole, R-Okla.

À propos de McCarthy, il a déclaré : « C’est notre meilleur stratège. C’est notre meilleur collecteur de fonds. C’est notre meilleur recruteur de candidats. N’est-ce pas le gars que vous voulez vous diriger? Je pense que oui.”

L’écrivain d’Associated Press, Kevin Freking, a contribué à ce rapport.

Lisa Mascaro et Farnoush Amiri, Associated Press