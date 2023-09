McCarthy ordonne à un comité de la Chambre d’ouvrir une enquête de destitution de Biden

Le président Kevin McCarthy a déclaré mardi qu’il ordonnait à un comité de la Chambre d’ouvrir une enquête formelle de destitution contre le président américain Joe Biden pour les relations commerciales de sa famille, lançant ainsi une procédure historique avant les élections de 2024.

McCarthy a déclaré que l’enquête menée jusqu’à présent par le comité de surveillance de la Chambre des représentants a révélé une « culture de corruption » autour de la famille Biden alors que les républicains enquêtent sur les relations commerciales du fils de Biden, Hunter Biden, avant l’entrée en fonction du président démocrate.

« Il s’agit d’allégations d’abus de pouvoir, d’obstruction et de corruption, et elles justifient une enquête plus approfondie de la part de la Chambre des représentants », a déclaré McCarthy, républicain de Californie, devant le bureau du président du Capitole. « C’est pourquoi je demande aujourd’hui à notre comité de la Chambre d’ouvrir une enquête formelle de destitution du président Joe Biden. »

Cette annonce intervient alors que le leader républicain fait face à une pression croissante de la part de son flanc droit pour prendre des mesures contre Biden, alors qu’il a également du mal à adopter la législation nécessaire pour éviter une fermeture du gouvernement fédéral à la fin du mois.

McCarthy prévoit de convoquer les législateurs à huis clos à plusieurs reprises cette semaine, notamment pour une réunion visant à discuter de la destitution de Biden.

Le leader républicain se trouve une fois de plus à la croisée des chemins politiques : il tente de satisfaire ses législateurs les plus conservateurs et d’empêcher sa propre éviction. C’est une situation politique familière pour McCarthy, qui jongle entre l’enquête de destitution et la menace de fermeture du gouvernement sans résultat clair.

La Maison Blanche de Biden a rejeté la campagne de destitution comme étant politiquement motivée.

« Le président McCarthy ne devrait pas céder aux membres d’extrême droite qui menacent de fermer le gouvernement à moins qu’ils n’obtiennent une destitution sans fondement et sans preuves du président Biden. Les conséquences pour le peuple américain sont trop graves », a déclaré la Maison Blanche. a déclaré le porte-parole Ian Sams.

La campagne de destitution intervient alors que Trump, qui a été destitué à deux reprises par la Chambre mais acquitté par le Sénat, fait face à des accusations plus graves devant les tribunaux. Trump a été inculpé quatre fois cette année, notamment pour avoir tenté d’annuler les élections de 2020 remportées par Biden.

« Il s’agit d’un effort transparent visant à renforcer la campagne de Donald Trump en établissant une fausse équivalence morale entre Trump, l’ancien président quatre fois inculpé », a déclaré le représentant Jamie Raskin, le plus haut démocrate du comité de surveillance de la Chambre.

Les républicains de la Chambre des représentants enquêtent sur les relations commerciales de Hunter Biden, mais n’ont jusqu’à présent pas produit de preuves concrètes le liant au président. Ils ont montré quelques exemples, en grande partie à l’époque où l’aîné Biden était vice-président de Barack Obama, où il parlait au téléphone avec son fils et s’arrêtait à des dîners que son fils organisait avec des partenaires commerciaux.

Le représentant James Comer, président républicain à la tête du comité de surveillance, approfondit ses recherches sur les finances de la famille Biden et devrait rechercher les dossiers bancaires de Hunter Biden alors que le panel tente de suivre le flux d’argent.

Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, républicain de Californie, s’adresse aux journalistes devant son bureau au sujet des appels à une enquête de destitution du président Joe Biden, au Capitole à Washington, le mardi 25 juillet 2023. (AP Photo/J. Scott Applewhite )

Mardi, Comer a demandé au Département d’État de produire des documents sur le travail effectué par Biden en tant que vice-président sous l’administration Obama pour éliminer la corruption en Ukraine. Comer veut comprendre le point de vue du Département d’État sur l’ancien procureur ukrainien Viktor Shokin, que Biden et de nombreux alliés occidentaux voulaient démettre de leurs fonctions en raison d’allégations de corruption.

La Maison Blanche a insisté sur le fait que Biden n’était pas impliqué dans les relations commerciales de son fils. Et les démocrates du comité de surveillance intensifient leur lutte contre ce qu’ils considèrent comme des allégations infondées contre Biden avant les élections de 2024, alors que le président cherche à être réélu.

Cela survient alors que le financement du gouvernement fédéral devrait s’épuiser le 30 septembre, soit la fin de l’exercice budgétaire fédéral, et que le Congrès doit adopter de nouveaux projets de loi de financement sous peine de risquer une fermeture et une interruption des services gouvernementaux.

Les conservateurs qui dirigent la majorité de McCarty veulent réduire les dépenses, et l’extrême droite n’est pas disposée à approuver les niveaux de dépenses que le président a négociés avec Biden plus tôt cette année.

McCarthy tente de proposer une mesure provisoire de 30 jours pour maintenir le gouvernement en fonction jusqu’au 1er novembre, mais les conservateurs rechignent à ce qu’on appelle une résolution continue, ou CR, alors qu’ils poursuivent les coupes.

La représentante Marjorie Taylor Greene, R-Ga., a déclaré lundi soir, en quittant le bureau de McCarthy, qu’elle avait des « lignes rouges » contre tout nouvel argent dépensé pour des vaccins ou des mandats contre le COVID-19 ou pour la guerre de la Russie en Ukraine.

Un autre républicain, le représentant Matt Gaetz de Floride, l’un des principaux alliés de Trump, prévient que McCarthy pourrait faire face à des représailles de la part des conservateurs s’il ne fait pas pression pour réduire les dépenses.

Au début de l’année, Gaetz et d’autres républicains ont obtenu des accords de McCarthy alors qu’il luttait pour gagner leurs voix pour devenir président de la Chambre.

Selon le règlement de la Chambre, les opposants de McCarthy peuvent appeler à un vote à tout moment pour tenter d’évincer le président de ses fonctions.

Les rédacteurs d’Associated Press, Stephen Groves et Kevin Freking, ont contribué à ce rapport.