McCarthy ordonne à la Chambre d’ouvrir une enquête formelle de mise en accusation contre le président Joe Biden

Le président de la Chambre, Kevin McCarthy (R-CA), a annoncé qu’il avait ordonné à la Chambre d’ouvrir une enquête de destitution contre le président Joe Biden concernant le rôle potentiel de Biden dans les accords commerciaux de son fils Hunter Biden, lançant ainsi un mois chargé pour les législateurs.

Cette annonce pourrait être considérée comme une tentative de rassembler davantage de républicains à ses côtés alors qu’il tente d’éviter une fermeture du gouvernement.

« Il s’agit d’allégations d’abus de pouvoir, d’obstruction et de corruption. Et elles justifient une enquête plus approfondie de la part de la Chambre des représentants », a déclaré McCarthy mardi.

Les républicains ont tenté de faire valoir que Biden a utilisé son pouvoir de vice-président de l’époque pour influencer les accords commerciaux de son fils Hunter, et certains législateurs ont appelé McCarthy à faire davantage à cause de cela.

« Le peuple américain mérite de savoir que les charges publiques ne sont pas à vendre et que le gouvernement fédéral n’est pas utilisé pour dissimuler les actions d’une famille politiquement associée », a déclaré McCarthy.

Bien qu’aucune preuve concrète n’ait été produite jusqu’à présent par le comité de surveillance de la Chambre des représentants, les républicains affirment que cela pourrait être révélé au cours de l’enquête.

« Je m’attends à ce qu’ils ouvrent une enquête sans autre raison que d’essayer d’obtenir un peu plus de coopération pour obtenir les faits. Et s’ils décident de le faire, je les soutiendrai », a déclaré le sénateur John Kennedy (R). -LA).

Tout cela se produit alors que le Congrès est confronté à une date limite de fin de mois pour continuer à financer le gouvernement ou faire face à un éventuel arrêt.

Certains républicains souhaitent un renforcement de la sécurité aux frontières et une réduction du budget du ministère de la Justice dans le cadre d’un nouvel accord de dépenses. Il y a également un débat sur la question de savoir si l’aide à l’Ukraine devrait être incluse dans le nouveau projet de loi de financement.

L’enquête de mise en accusation du président pourrait être un moyen de raccommoder les barrières avec les républicains de la Chambre poussant McCarthy à ne céder aucun terrain aux démocrates.

Le représentant Matt Gaetz (R-FL) a menacé d’appeler à la destitution de McCarthy même après l’annonce de l’enquête de destitution.

« Je me lève aujourd’hui pour signifier un avis. Monsieur le Président, vous ne respectez pas l’accord qui vous a permis d’assumer ce rôle. La voie à suivre pour la Chambre des représentants est de vous amener à vous conformer immédiatement et totalement, ou de vous révoquer conformément à un accord. motion pour quitter le fauteuil », a déclaré Gaetz à la Chambre.

Gaetz a déclaré qu’il était prêt à voter plusieurs fois pour la destitution de McCarthy s’il y avait une pression en faveur d’une « résolution continue » ou CR, essentiellement un patch d’un mois pour maintenir le financement du gouvernement afin que les débats sur les projets de loi de dépenses à long terme puissent se poursuivre.

Pendant ce temps, dans une déclaration concernant l’enquête de destitution, la Maison Blanche l’a qualifiée de « politique extrême à son pire ».

