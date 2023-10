McCarthy n’a jamais demandé de plan de sauvetage à Trump alors que sa présidence a disparu

La décision de McCarthy de ne pas demander l’aide de Trump était motivée par la conviction qu’il n’avait pas le capital politique nécessaire pour faire cette demande, a déclaré un républicain familier avec cette pensée. Alors que Trump avait exigé que les Républicains ferment le gouvernement s’ils n’obtenaient pas de réductions importantes des dépenses, McCarthy avait conclu un accord uniquement pour financer le gouvernement aux niveaux de dépenses actuels pendant 45 jours. Et, plus important encore, alors que l’orbite de Trump s’attendait à ce que McCarthy le soutienne lors de la primaire présidentielle, l’orateur a jusqu’à présent gardé sa poudre sèche.

« S’il demandait à Trump de l’aider à intervenir en son nom, cela signifierait qu’il devrait soutenir Trump pour la présidence et cela ouvrirait toute une série de défis à ses collègues », a déclaré Sam Geduldig, un lobbyiste proche du Parti républicain. à l’équipe de McCarthy. « McCarthy conclut des accords quand il le juge nécessaire, mais louer le bureau du président et conclure un accord pour sauver sa peau aux dépens de ses membres est contraire à son code. »

Mais parmi les alliés de McCarthy, certains pensaient également que les dés étaient en grande partie jetés au moment où une motion visant à quitter son poste était présentée par les conservateurs de la Chambre. Bien que Trump ait aidé McCarthy à obtenir la présidence au début de cette année – en appelant les législateurs conservateurs à les exhorter à renoncer à leur opposition à son encontre – on avait le sentiment qu’aucune intervention de dernière minute ne ferait bouger les choses cette semaine.

Au sein du monde Trump, on pensait également qu’il ne serait pas grand-chose de s’impliquer trop dans le drame. Le représentant Matt Gaetz (Républicain de Floride) – le principal républicain derrière l’éviction de McCarthy – a déclaré avoir parlé avec l’ancien président. Mais les détails sur ce qui a été réellement discuté étaient rares et l’équipe de Trump a refusé de donner plus de détails.

Cela n’a cependant pas empêché l’un des principaux rivaux de Trump pour l’investiture républicaine de le lier à McCarthy déchu.

« Je me suis opposé à McCarthy quand ce n’était pas cool il y a des années, et c’est vraiment quelqu’un que Donald Trump a soutenu et placé dans cette position », a déclaré le gouverneur de Floride, Ron DeSantis. a déclaré à Scripps News dans une interview juste avant que McCarthy ne soit rejeté mardi.

Il y avait aussi la question de savoir dans quelle mesure l’ingérence de Trump changerait réellement le sort de McCarthy : seuls trois des huit qui ont voté pour l’éviction de McCarthy ont soutenu Trump ; quatre des huit ont soutenu DeSantis, critiqué Trump ou ont jusqu’à présent refusé leur soutien.

Les porte-parole de Trump et McCarthy n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Même si les proches des deux hommes affirment que les relations entre Trump et McCarthy n’étaient pas mauvaises ces derniers temps, des signes de tension sont apparus. L’ancien président et son équipe ont été irrités plus tôt cette année lorsque McCarthy semblait se poser des questions si Trump serait le candidat républicain le plus fort aux élections générales. McCarthy est immédiatement revenu sur les commentaires, disant Actualités Breitbart le jour même où Trump était « plus fort aujourd’hui » que lorsqu’il s’était présenté pour la première fois à la présidence en 2016.

Ceux qui se trouvaient dans l’orbite de Trump étaient également piqués par le fait que McCarthy n’avait pas pris de mesures pour effacer les deux mises en accusation de l’ancien président – ​​ce que POLITICO a rapporté plus tôt cette année – il avait promis à l’ancien président qu’il le ferait. Et tandis que Trump a appelé à une destitution pure et simple du président Joe Biden, McCarthy n’a soutenu qu’une enquête.

« C’est une relation qui a connu des hauts et des bas, mais elle a été productive pour les républicains de la Chambre dans leur ensemble », a déclaré un haut responsable républicain qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour décrire la relation entre McCarthy et Trump.

Pourtant, McCarthy a contribué à la tentative de retour de Trump. Les alliés du président ont influencé un changement dans les règles d’attribution des délégués aux primaires de Californie, ce qui pourrait bénéficier à l’ancien président lorsque l’État organisera sa course à l’investiture l’année prochaine. Et McCarthy s’en est récemment pris à DeSantis lorsqu’il a déclaré que le gouverneur était «pas au même niveau» comme Trump.

Mercredi, cependant, une grande partie de ce travail était devenue secondaire alors qu’une nouvelle liste de Républicains commençait à préparer des campagnes pour combler le vide de leadership laissé derrière lui par McCarthy.

Trump avait répondu aux appels des républicains de la Chambre concernant la présidence tandis que certains alliés, notamment les représentants Troy Nehls du Texas et Marjorie Taylor Greene de Géorgie, l’un des plus proches alliés de Trump au Capitole, proposaient l’ancien président lui-même pour ce rôle.

Trump, cependant, ne semble pas prendre au sérieux l’idée d’être président.

« Beaucoup de gens m’ont posé des questions à ce sujet », a-t-il déclaré aux journalistes devant le palais de justice de New York où il est jugé pour fraude commerciale. Il a indiqué qu’il se présentait à la présidence. « Je me concentre entièrement là-dessus. »