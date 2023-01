McCarthy : Leader affaibli ou survivant enhardi ?

WASHINGTON –

Le républicain Kevin McCarthy est le nouveau président de la Chambre, mais aussi meurtrier que cela ait été pour lui de saisir le marteau lors d’une élection historique, il peut être encore plus difficile pour le chef assiégé de faire grand-chose avec la position puissante – ou même de garde le.

Comme les deux derniers orateurs républicains, John Boehner et Paul Ryan, McCarthy prend la tête d’une majorité rétive et rebelle divisée à peu près de la même manière que le parti lui-même, entre ce qui reste des conservateurs du Grand Old Party et une nouvelle génération de thé parti aux partisans de la ligne dure de Donald Trump préférant presque pas de grand gouvernement du tout.

Le chaos qui a éclaté en quatre jours de vote à la Chambre, interrompant le démarrage du nouveau Congrès, est un prélude à la voie très incertaine à venir alors que McCarthy tente de diriger une majorité républicaine indisciplinée pour atteindre ses priorités et affronter l’agenda du président Joe Biden – et peut-être même empêcher le gouvernement de fermer.

“C’est la grande partie : parce que cela a pris autant de temps, maintenant nous avons appris à gouverner”, a suggéré McCarthy, qui a été élu pour la première fois en 2006, alors qu’il se dirigeait vers la victoire.

McCarthy a enduré un combat exténuant d’une semaine pour arriver ici, une élection de président pas comme les autres depuis la veille de la guerre civile. Une coalition de 20 récalcitrants a refusé de soutenir sa présidence à moins qu’il ne cède à leurs demandes de céder un peu de pouvoir. Il a été contraint de parcourir 14 bulletins de vote avant de finalement remporter un vote majoritaire au 15e vote, mais pas avant que la scène chaotique finale de cris entre alliés et récalcitrants n’ait poussé le scrutin au début de samedi.

En fin de compte, McCarthy apparaît comme un orateur affaibli, avec moins d’autorité sur le papier que ceux qui l’ont précédé. C’est particulièrement vrai parce qu’il a accepté de faire une concession clé aux tenants de la droite dure : rétablir une règle qui permet à tout législateur de faire une « motion pour quitter le fauteuil », essentiellement un vote pour évincer le président de ce poste de direction.

Mais à certains égards, le fils de Bakersfield, un cœur pétrolier et agricole du centre de la Californie, s’enhardit également en tant que survivant qui a résisté à l’une des bagarres les plus brutales de l’histoire pour le pouvoir et qui se targue d’être un combattant politique sous-estimé.

“Apparemment, j’aime écrire l’histoire”, a plaisanté McCarthy à un moment donné au cours de la semaine agitée.

McCarthy a misé sa carrière politique sur le soutien précoce de Trump, et c’est l’ancien président qui a livré en cas de besoin, passant des appels téléphoniques tardifs aux récalcitrants et “aidant à obtenir ces votes finaux”. Quand ce fut enfin terminé, lorsque McCarthy entra dans le bureau du président du Capitole, la pancarte portant son nom était déjà accrochée.

De nombreux tests vous attendent.

Le Congrès est confronté à un programme de projets de loi incontournables pour financer le gouvernement, réapprovisionner une armée dont les fournitures ont été épuisées par des décennies de guerre et d’aide à l’Ukraine, autoriser des programmes agricoles et augmenter la limite d’emprunt du pays pour éviter un défaut fédéral sans précédent.

Pour la première fois en tant que président, Biden fera face à un gouvernement divisé, avec la Chambre aux mains des républicains et le Sénat toujours contrôlé, bien que de justesse, par les démocrates.

Un gouvernement divisé peut être une période de négociation bipartite alors que les parties se réunissent pour accomplir de grandes priorités. Mais le plus souvent, cela se traduit par une situation de crise qui a conduit à des impasses, des impasses et des fermetures.

Les républicains de la Chambre sont impatients de confronter Biden à la surveillance de la gestion par la Maison Blanche de la frontière américano-mexicaine, de la crise du COVID-19 et d’autres problèmes, ainsi qu’aux enquêtes sur Biden, sa famille et son administration.

“Je suis venu à Washington pour défier le statu quo”, a écrit le républicain Bob Good de Virginie dans un éditorial avant ses nombreux votes contre McCarthy. “J’ai l’intention de tenir cette promesse.” Good était l’un des six républicains à avoir voté “présent” lors de l’appel final.

McCarthy est déjà venu ici.

En 2011, les républicains du Tea Party ont pris le contrôle de la Chambre, confrontant l’agenda du président Barack Obama et de son vice-président, Biden. Le mouvement s’est opposé à l’establishment politique de Washington et a épousé une philosophie conservatrice et libertaire, plaidant pour moins de dépenses, une baisse des impôts et une réduction de la dette nationale et du déficit budgétaire.

McCarthy a aidé à recruter la classe du tea party, et il est devenu le républicain de troisième rang, faisant partie des “Young Guns” avec Ryan du Wisconsin, puis représentant. Eric Cantor de Virginie.

Alimentés par le tea party, ils ont ensuite mené les républicains de la Chambre crise après crise en s’efforçant de réduire les dépenses fédérales pendant le “précipice budgétaire” de 2012 et les fermetures fédérales en 2013 alors qu’ils tentaient d’abroger le programme de soins de santé d’Obama.

En 2015, quand alors-Rep. Mark Meadows, le républicain de Caroline du Nord qui a dirigé le Freedom Caucus et a ensuite été le dernier chef de cabinet de Trump, a menacé de “motion pour libérer le fauteuil” – un vote pour évincer le président – ​​Boehner a choisi une retraite anticipée.

McCarthy a tenté de prendre la place de Boehner, mais il a abandonné la course alors qu’il était clair qu’il n’aurait pas le soutien des conservateurs. Ryan a fini avec le travail. Mais lui aussi a pris sa retraite à l’ère Trump.

La présidente Nancy Pelosi, D-Californie, a supprimé la règle du “libérer le fauteuil” lorsque les démocrates ont retrouvé la majorité en 2019. Législatrice chevronnée qui avait marqué l’histoire en tant que première femme à être présidente, Pelosi a dirigé la Chambre avec la force de de l’expérience.

McCarthy est en poste depuis 15 ans, soit la moitié de la durée de Pelosi lorsqu’elle a pris la barre pour la première fois, et avec beaucoup moins de victoires législatives à proprement parler. Lors de pourparlers la semaine dernière avec les partisans de la ligne dure, il a été contraint de rétablir la “motion de quitter le fauteuil” pour gagner les récalcitrants. Ils peuvent maintenant le tenir au-dessus de lui tous les jours.

“Si un PDG ne fait pas le travail, vous pouvez le licencier – même chose en politique”, a déclaré le républicain Ralph Norman de Caroline du Sud, l’un des récalcitrants que McCarthy a conquis avec les changements de règles.

Le chaos qui a éclaté sur le sol de la Chambre la semaine dernière pourrait finir comme un prélude au Congrès à venir.

“Ce que vous avez vu la semaine dernière”, a déclaré Norman, “c’est le fonctionnement de la démocratie”.