McCarthy : le Freedom Caucus a « empêché les Républicains de pouvoir gouverner »

L’ancien président Kevin McCarthy (Républicain de Californie) a accusé le House Freedom Caucus d’empêcher la majorité républicaine de gouverner.

Parler à Maria Bartiromo de Fox Business Lundi matin, McCarthy, l’ancien président évincé qui a démissionné du Congrès à la fin du mois de décembre, a déclaré que les questions sur les raisons pour lesquelles les républicains ont choisi de « donner un coup de pied sur la route » et d’éviter une fermeture du gouvernement devraient être adressées au groupe conservateur de la ligne dure.

La mesure provisoire de financement adoptée la semaine dernière prolonge les niveaux de financement gouvernemental initialement fixés sous contrôle démocrate jusqu’au 1er et au 8 mars.

« Vous devriez vraiment demander au Freedom Caucus. Ce sont eux qui ont empêché les républicains de gouverner », a déclaré McCarthy.

Le Le Freedom Caucus s’y oppose la résolution continue (CR) visant à prolonger le financement gouvernemental la semaine dernière, qui, selon le président Mike Johnson (R-La.), était nécessaire pour achever les travaux sur les projets de loi de dépenses réguliers pour une année complète.

Mais le commentaire de McCarthy était une référence apparente aux membres du groupe et à leurs alliés qui s’opposaient aux accords de financement sur une année complète que les dirigeants du GOP de la Chambre avaient conclus avec les démocrates – comme un accord sur le plafond de la dette conclu par McCarthy l’année dernière – et bloquaient plusieurs mesures de financement à la Chambre. plancher au cours de l’année écoulée, empêchant la faible majorité républicaine de la Chambre d’approuver certaines mesures de financement plus tôt.

« Ce qu’ils font, c’est s’enfermer dans les politiques démocrates », a déclaré McCarthy. « En fait, ils dépensent plus d’argent maintenant que si l’on s’intéressait aux chiffres du plafond de la dette. Cela signifierait que le gouvernement dépenserait moins et que nous pourrions introduire des politiques républicaines. Mais ils continuent de bloquer cette majorité pour pouvoir faire quoi que ce soit.»

Le Freedom Caucus s’oppose au chiffre des dépenses principales que Johnson a fixé avec les démocrates et la Maison Blanche, qui est largement conforme à l’accord sur le plafond de la dette que McCarthy a conclu avec les démocrates et qu’ils ne jugeaient pas suffisamment bas.

L’accord de base comprend un montant de base de 1,59 billion de dollars, un chiffre souligné par Johnson et McCarthy. Mais il comprend également environ 69 milliards de dollars d’ajustements budgétaires pour augmenter les dollars hors défense pour la majeure partie de l’exercice 2024, ce qui a mis en colère le Freedom Caucus. Johnson, quant à lui, a vanté les récupérations de financement supplémentaires qu’il a obtenues au-delà de l’accord initial de McCarthy.

Les dirigeants du Freedom Caucus avaient également fait un discours de dernière minute à Johnson la semaine dernière pour tenter de lier les politiques frontalières et migratoires à la mesure provisoire, ce qu’il a rejeté.

Un peu plus de la moitié des Républicains de la Chambre ont voté avec les Démocrates la semaine dernière pour prolonger une partie du financement gouvernemental jusqu’au 1er mars et le reste jusqu’au 8 mars. McCarthy, notamment, a été contraint de quitter la présidence après avoir fait adopter une résolution continue à la fin du mois de septembre.

« En fin de compte, qu’est-ce qu’un vrai conservateur ? Et je cherche Ronald Reagan. Un conservateur est celui qui peut réellement gouverner de manière conservatrice », a déclaré McCarthy. “Mais ce que vous constatez maintenant, c’est que ce qu’ils font ne fait rien d’autre que verrouiller les politiques démocrates de Pelosi.”

«Je ne pense pas qu’ils devraient continuer à migrer vers les CR. Ils devraient en fait suivre les chiffres du plafond de la dette, qui est inférieur à ce qu’ils dépensent aujourd’hui. Vous pouvez le réformer avec des politiques républicaines, parce que vous êtes désormais majoritaires à la Chambre. Vous pouvez avancer, planifier et montrer au public américain pourquoi ils devraient vous donner plus de sièges à la Chambre et réellement capturer le Sénat », a déclaré McCarthy.