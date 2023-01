McCarthy fait pression pour «découvrir» la course aux orateurs de la Chambre des États-Unis

WASHINGTON –

Les républicains de la Chambre sont à la croisée des chemins alors que le chef Kevin McCarthy a échoué à maintes reprises pour devenir président de la Chambre, mais il reste déterminé à persuader suffisamment de partisans du flanc droit de voter pour lui et de mettre fin à une impasse sans fin en vue.

Ce qui a commencé comme une nouveauté politique, la première fois en 100 ans qu’un candidat n’a pas remporté le marteau lors du premier vote, s’est transformé en une amère querelle du Parti républicain et en approfondissant la crise potentielle.

McCarthy subit une pression croissante de la part de républicains et de démocrates agités pour trouver les votes dont il a besoin ou se retirer, afin que la Chambre puisse s’ouvrir pleinement et continuer à gouverner. Ses détracteurs du flanc droit semblent déterminés à l’attendre, aussi longtemps qu’il le faudra.

“Pas encore d’accord”, a déclaré McCarthy mercredi soir avant que la Chambre ne s’ajourne brusquement. “Mais beaucoup de progrès.”

La Chambre, qui représente la moitié du Congrès, est essentiellement au point mort alors que McCarthy a échoué, un vote après l’autre, à remporter le marteau du président dans un spectacle exténuant pour le monde entier. Les bulletins de vote ont produit presque le même résultat, 20 conservateurs refusant toujours de le soutenir et le laissant bien en deçà des 218 généralement nécessaires pour remporter le marteau.

En fait, McCarthy a vu son soutien tomber à 201, alors qu’un autre républicain est passé au vote simplement présent.

“Je pense que les gens doivent travailler un peu plus”, a déclaré McCarthy mercredi alors qu’ils se préparaient à ajourner pour la nuit. “Je ne pense pas qu’un vote ce soir ferait une différence. Mais un vote à l’avenir le pourrait.”

Lorsque la Chambre reprendra à midi jeudi, la journée pourrait être longue. La nouvelle majorité républicaine ne devait pas être en session vendredi, jour anniversaire de l’attentat du 6 janvier 2021 contre le Capitole. Un combat prolongé et diviseur entre les orateurs soulignerait presque certainement la fragilité de la démocratie américaine après la tentative d’insurrection d’il y a deux ans.

“Tous ceux qui servent à la Chambre partagent la responsabilité d’apporter de la dignité à cet organe”, a déclaré la démocrate californienne Nancy Pelosi, l’ancienne présidente, dans un tweet.

Pelosi a également déclaré que “l’attitude cavalière des républicains dans l’élection d’un président est frivole, irrespectueuse et indigne de cette institution. Nous devons ouvrir la Chambre et poursuivre le travail du peuple”.

Certains républicains semblent de plus en plus mal à l’aise avec la façon dont les républicains de la Chambre ont pris les commandes après les élections de mi-mandat pour voir la chambre bouleversée par la course à l’orateur dans leurs premiers jours dans la nouvelle majorité.

Le républicain du Colorado, Ken Buck, a déclaré qu’il n’encourageait pas McCarthy à se retirer. “Je lui ai dit qu’il devait trouver comment conclure un accord pour aller de l’avant”, a-t-il déclaré.

Le républicain californien s’est cependant juré de se battre jusqu’au bout pour le poste de président dans une bataille qui avait jeté la nouvelle majorité dans le tumulte pendant les premiers jours du nouveau Congrès.

Les conservateurs du flanc droit, dirigés par le Freedom Caucus et alignés sur l’ancien président Donald Trump, ont semblé enhardis par l’impasse – même si Trump a publiquement soutenu McCarthy,

“C’est en fait une journée revigorante pour l’Amérique”, a déclaré le républicain de Floride Byron Donalds, qui a été nommé trois fois par ses collègues conservateurs comme alternative. “Il y a beaucoup de membres dans la chambre qui veulent avoir des conversations sérieuses sur la façon dont nous pouvons mettre fin à tout cela et élire un orateur.”

Le début désorganisé du nouveau Congrès a mis en évidence les difficultés à venir avec les républicains maintenant aux commandes de la Chambre, de la même manière que certains anciens orateurs républicains, dont John Boehner, ont eu du mal à diriger un flanc droit rebelle. Le résultat : des fermetures gouvernementales, des impasses et la retraite anticipée de Boehner.

Une nouvelle génération de républicains conservateurs, dont beaucoup sont alignés sur le programme Make America Great Again de Trump, veulent bouleverser les affaires comme d’habitude à Washington et se sont engagés à arrêter l’ascension de McCarthy sans concessions à leurs priorités.

Mais même les plus fervents partisans de Trump n’étaient pas d’accord sur cette question. La républicaine du Colorado Lauren Boebert, qui a nommé Donalds pour la deuxième fois, a appelé l’ancien président à dire à McCarthy: “Monsieur, vous n’avez pas les votes et il est temps de vous retirer.”

Selon les propres calculs de McCarthy, il doit renverser une douzaine de républicains qui ont jusqu’à présent retenu leur soutien alors qu’il poursuit le travail qu’il souhaite depuis longtemps.

Pour gagner du soutien, McCarthy a déjà accepté de nombreuses demandes des membres du Freedom Caucus, qui ont fait campagne pour des changements de règles et d’autres concessions qui donnent plus d’influence aux membres de la base.

Et un groupe de campagne aligné sur McCarthy, le Conservative Leadership Fund, a offert une autre concession, affirmant qu’il ne dépenserait plus d’argent pour les élections “dans les primaires à siège ouvert dans les districts républicains sûrs”. Les législateurs d’extrême droite se sont plaints que leurs candidats préférés à la Chambre étaient traités injustement alors que le fonds de campagne mettait ses ressources ailleurs.

Le républicain de Pennsylvanie Scott Perry, président du Freedom Caucus, a déclaré que la dernière série de pourparlers était “productive”.

“Je suis ouvert à tout ce qui me donnera le pouvoir de défendre mes électeurs contre cette ville maudite”, a déclaré le républicain texan Chip Roy, un autre membre du groupe conservateur.

Mais ceux qui s’opposent à McCarthy n’ont pas tous les mêmes plaintes, et il ne pourra peut-être jamais convaincre certains d’entre eux.

“Je suis prêt à voter toute la nuit, toute la semaine, tout le mois et jamais pour cette personne”, a déclaré le républicain de Floride Matt Gaetz.

Une opposition aussi farouche faisait écho à la candidature précédente de McCarthy pour le poste, lorsqu’il avait abandonné la course à l’orateur en 2015 parce qu’il ne pouvait pas convaincre les conservateurs.

“Nous n’avons pas de stratégie de sortie”, a déclaré le républicain de Caroline du Sud, Ralph Norman.

“Il n’y a rien qu’il puisse me donner ou à l’un de nos membres qui soit une pilule magique”, a déclaré Norman. “Nous sommes ici pour contrôler un orateur. Contrôlez la personne en troisième ligne pour la présidence et c’est une bonne chose.”

Jamais depuis 1923 l’élection d’un président ne s’était déroulée à plusieurs tours de scrutin. La plus longue bataille pour le marteau a commencé à la fin de 1855 et s’est prolongée pendant deux mois, avec 133 bulletins de vote, lors des débats sur l’esclavage à l’approche de la guerre civile.

Les démocrates ont nommé et renommé avec enthousiasme leur leader à la Chambre, Hakeem Jeffries, sur les six bulletins de vote pour le président au cours des deux premiers jours. Il a remporté à plusieurs reprises le plus de voix au total, 212.

Si McCarthy pouvait gagner 213 voix, puis persuader les opposants restants de simplement voter présents, il serait en mesure d’abaisser le seuil requis par les règles pour avoir la majorité.

C’est une stratégie que les anciens présidents de la Chambre, dont Pelosi et Boehner, avaient utilisée lorsqu’ils ont affronté l’opposition, gagnant avec moins de 218 voix.

Une républicaine, Victoria Spartz de l’Indiana, a voté présente lors des tours de mercredi, mais cela n’a fait que réduire le total de McCarthy.

Les rédacteurs AP Mary Clare Jalonick et Kevin Freking ont contribué à ce rapport.