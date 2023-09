McCarthy fait marche arrière sur l’aide à l’Ukraine alors que le Parti républicain se démène sur les factures de financement

« Il est devenu trop difficile de faire cela, alors nous laissons cela de côté », a déclaré McCarthy aux journalistes à propos des fonds ukrainiens.

Les républicains se préparent à voter mardi pour lancer le débat sur quatre projets de loi de financement du gouvernement : la défense, l’État, la sécurité intérieure et un projet de loi sur l’agriculture. Il s’agirait de la dernière tentative de McCarthy de faire décoller les projets de loi de financement de son parti.

Mais il est loin d’être certain, malgré les dernières manœuvres concernant l’aide à l’Ukraine, qu’ils aient les voix. Et même si les républicains parvenaient à lancer le débat – ou à adopter l’un des quatre projets de loi – cela n’éviterait pas un arrêt prévu pour le 1er octobre.

Soulignant l’incertitude, le whip de la majorité Tom Emmer (R-Minn.), lors d’une conférence téléphonique avec des collègues républicainsa exhorté les membres à informer les dirigeants s’ils ont l’intention de voter contre le dépôt des projets de loi, notant qu’ils ne procèdent pas à une vérification formelle du vote pour les étapes procédurales.

« Nous verrons si nous y arrivons », a déclaré le représentant. Erin Houchin (R-Ind.), membre du Comité du Règlement, a parlé du vote de mardi pour lancer le débat.

Le yo-yo sur le financement de l’Ukraine souligne la fluidité quotidienne de la stratégie de financement du Parti républicain de la Chambre des représentants, avec sa faible majorité et une série d’absences de législateurs ne leur laissant pratiquement aucune marge de manœuvre.

Exemple concret : les Républicains avaient espéré que la suppression de l’aide à l’Ukraine renverserait la République. Marjorie Taylor Greene (R-Ga.), qui a voté contre l’ouverture du débat sur le projet de loi sur la défense plus tôt cette semaine.

Mais l’accord plus large négocié avec Rep. Matt Gaetz (R-Fla.) et d’autres partisans de la ligne dure se sont associés pour présenter le projet de loi ainsi que des mesures de financement pour le Département d’État et d’autres. Cela a provoqué un nouveau problème avec Greene, car le projet de loi de l’État inclut également des fonds liés à l’Ukraine. Puisqu’ils sont liés entre eux, cela signifierait que le républicain de Géorgie voterait probablement contre le dépôt des projets de loi, indépendamment de ce qui se passerait avec le projet de loi de financement du Pentagone.

« Je pense qu’elle votera « non » à la règle. C’est pourquoi j’essayais de le résoudre, là où tout le monde pouvait être là. Mais celui-là, ça n’a pas marché », a déclaré McCarthy aux journalistes à propos de Greene.

Au lieu de supprimer l’aide à l’Ukraine du projet de loi sur la défense et de lui accorder un vote séparé, les Républicains autoriseront désormais un vote en salle pour retirer les fonds liés à l’Ukraine des projets de loi sur la défense et de l’État – tout en garantissant que le financement restera en place. avec l’aide des démocrates.

Mais les Républicains espèrent qu’en proposant certains des projets de loi de financement les plus importants, ils seront en mesure d’influencer certains de leurs récalcitrants – y compris Gaetz – qui ont juré de ne jamais voter pour un budget de dépenses à court terme qui sera nécessaire pour éviter une crise. fermer.

Alors même que les alliés de McCarthy s’adressaient aux journalistes après la conférence téléphonique de samedi, le représentant. Matt Rosendale (R-Mont.), l’un des récalcitrants, a réitéré qu’il n’appuyait pas un projet de loi à si court terme, connu sous le nom de résolution continue.

McCarthy a présenté un projet de loi de financement d’un mois qui serait associé à un projet de loi frontalier du GOP et à la création d’une commission sur la dette. Lors de l’appel téléphonique de samedi avec ses membres, il a proposé d’étendre cette période de financement à 45 jours, ce qui donnerait à la Chambre plus de temps pour adopter des projets de loi de financement pour une année complète et négocier avec la Maison Blanche et le Sénat.

La suggestion de McCarthy intervient après qu’un nombre suffisant de conservateurs se soient publiquement opposés à un projet de loi de financement provisoire de 30 jours qui ne peut pas être adopté sans l’aide des démocrates, certains des récalcitrants du GOP faisant valoir que la Chambre devrait se concentrer uniquement sur l’adoption de ces projets de loi de financement plus importants – même si cela le ferait. garantir un arrêt.

représentant Garret Graves (R-La.), un allié de McCarthy, a qualifié cette position de « stratégie stupide », soulignant qu’il n’y avait aucun moyen pour eux d’adopter toutes les lois de financement d’ici la fin du mois.

« Nous sommes dans une situation en ce moment… où les incendiaires sont là, en premier lieu, et se plaignent que leur maison est en feu. Deuxièmement, ils voudront qu’on leur attribue le mérite d’avoir éteint l’incendie. Et puis troisièmement, ils vont créer un site GoFundMe pour être payés », a déclaré Graves.