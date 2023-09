McCarthy fait marche arrière et dit qu’il maintiendra l’aide à l’Ukraine dans le projet de loi de financement du Pentagone

Le président Kevin McCarthy (Républicain de Californie) a déclaré samedi qu’il maintiendrait l’aide à l’Ukraine dans le projet de loi de financement du Pentagone, un revirement par rapport à son annonce. un jour plus tôt qu’il retirerait l’argent en raison de l’opposition de la représentante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.).

McCarthy a déclaré aux journalistes au Capitole qu’il avait décidé de maintenir les 300 millions de dollars d’aide à l’Ukraine dans le projet de loi après avoir reconnu qu’une autre mesure de dépenses prévue la semaine prochaine – une mesure qui finance le Département d’État et les opérations étrangères – comprenait également de l’argent pour Kiev.

Le président a déclaré que retirer l’aide à l’Ukraine des mesures du Département d’État et des opérations étrangères « devenait plus difficile à faire », ce qui l’a amené à décider de conserver l’argent pour Kiev dans les deux mesures.

La semaine prochaine, la Chambre devrait procéder à un vote de procédure unique pour faire avancer quatre projets de loi de crédits, dont ceux qui financent le Pentagone et le Département d’État et les opérations étrangères.

« Cela ne résout pas le problème parce que l’un des autres pays a des projets en faveur de l’Ukraine », a déclaré McCarthy à propos de la suppression de l’aide à l’Ukraine du projet de loi de crédits du Pentagone. « C’est donc devenu trop difficile à faire, alors nous le laissons de côté. »

La Chambre votera cependant sur des amendements visant à supprimer l’aide à l’Ukraine des projets de loi de dépenses du Pentagone et du Département d’État et des opérations étrangères, a déclaré le représentant Garret Graves (R-La.). Mais ces votes pourraient ne pas avoir lieu si les législateurs empêchent le débat sur les mesures.

La décision de McCarthy de laisser l’aide à l’Ukraine dans les deux projets de loi de crédits suscitera probablement l’opposition de Greene, qui s’est opposé jeudi à un vote de procédure visant à faire avancer le projet de loi de crédits du Pentagone parce qu’il incluait le financement de Kiev. La députée s’est prononcée contre l’envoi d’argent supplémentaire à l’Ukraine.

McCarthy a déclaré aux journalistes qu’il s’attend à ce que Greene s’oppose au vote procédural visant à faire avancer les quatre projets de loi de dépenses en raison de l’inclusion de l’aide à l’Ukraine.

« Je pense que Marjorie a toujours un problème », a déclaré McCarthy aux journalistes.

« Je pense qu’elle votera non sur la règle si elle est là, c’est pourquoi j’essayais de la résoudre là où tout le monde pouvait être là », a-t-il ajouté plus tard. « Mais celui-là, ça n’a pas marché. »

Une coalition de conservateurs de la Chambre a rompu avec la convention et s’est opposé à la règle du projet de loi de crédits du Pentagone deux fois cette semaine, empêchant le projet de loi de passer au débat et au vote sur son adoption finale. L’échec des votes a porté un coup dur à McCarthy, qui cherchait à faire avancer les projets de loi de dépenses avant la date limite de financement du gouvernement, le 30 septembre.

Les votes sur les règles – qui régissent le débat sur la législation – sont normalement des questions partisanes et prévisibles, la majorité soutenant le vote « oui » et le parti minoritaire votant « non ». Il est très rare que les règles échouent sur le terrain.

Greene a soutenu la règle mardi mais a voté contre jeudi, citant l’aide à l’Ukraine.

Le projet de loi de financement du Pentagone comprend 300 millions de dollars « pour fournir une assistance, y compris une formation ; équipement; assistance mortelle; soutien logistique, fournitures et services ; les salaires et allocations ; maintien en puissance; et un soutien en matière de renseignement à l’armée et aux forces de sécurité nationale de l’Ukraine, ainsi qu’à d’autres forces ou groupes reconnus par et sous l’autorité du gouvernement de l’Ukraine, y compris des entités gouvernementales en Ukraine, engagés dans la résistance à l’agression russe contre l’Ukraine, pour le remplacement de toutes armes ou articles fournis au gouvernement ukrainien à partir de l’inventaire des États-Unis.

Dans un effort pour renverser le vote de Greene, McCarthy a annoncé vendredi qu’il retirerait le financement de l’Ukraine du projet de loi de dépenses et organiserait un vote séparé sur celui-ci.

Greene, qui est devenue une proche alliée de McCarthy, a déclaré vendredi à The Hill dans un communiqué qu’elle était « fière d’avoir rendu cela possible », mais a ajouté que le retrait du financement de l’Ukraine de la législation « aurait dû avoir lieu il y a des semaines ».

Elle a toutefois noté que la Chambre était sur le point d’examiner « un autre projet de loi de crédits contenant des tonnes d’argent pour l’Ukraine » la semaine prochaine, ajoutant « donc nous allons probablement recommencer ».

McCarthy a parlé de cette réalité samedi.

« Maintenant, lorsque nous mettons en place le SFOPS, il y a aussi de l’argent de l’Ukraine et cela devient plus difficile à faire. « J’essayais de trouver un moyen de résoudre le problème. Si nous avions simplement voté sur le projet de loi de crédits du DoD, je pense que j’aurais pu résoudre ce problème, celui-ci rend les choses un peu plus difficiles », a-t-il déclaré aux journalistes.

Mis à jour à 15h55

Pour les dernières nouvelles, la météo, les sports et les vidéos en streaming, rendez-vous sur The Hill.