McCarthy fait le premier pas vers le haut-parleur de la Chambre, mais avance

WASHINGTON (AP) – Le chef républicain Kevin McCarthy franchit mardi la première étape majeure pour devenir président de la Chambre, comparaissant devant ses collègues pour une élection au scrutin secret alors qu’il passe outre les objections de son flanc droit et entame un sprint d’une semaine de négociation pour s’assurer un soutien.

McCarthy a mené les républicains de la Chambre jusqu’ici, et avec eux maintenant sur le point de contrôler la majorité, il a une chance de saisir le marteau de Nancy Pelosi si les démocrates sont vaincus.

Mais les dirigeants républicains font face à un contrecoup intense sur Capitol Hill à cause de leur performance décevante aux élections de mi-mandat, lorsque les promesses de McCarthy d’un balayage du GOP qui transformerait Washington se sont effondrées. Au lieu de cela, la Chambre pourrait avoir l’une des majorités les plus minces en 90 ans, laissant McCarthy exposé aux challengers. Les retombées se répandent dans d’autres courses à la direction républicaines et au Sénat où le chef républicain Mitch McConnell affrontera ses propres collègues mercredi.

Le vote formel pour le président de la Chambre aura lieu lorsque le nouveau Congrès se réunira en janvier. Avant cela, McCarthy devra obtenir le soutien de 218 législateurs avec potentiellement quelques voix à perdre.

“Ce sera une majorité serrée, donc tout le monde devra travailler ensemble”, a déclaré McCarthy lundi soir alors qu’il quittait un forum de leadership privé avec des législateurs.

“Nous réussirons en équipe et nous serons vaincus en tant qu’individu si nous ne travaillons pas tous ensemble”, a-t-il déclaré.

Alors que les républicains de la Chambre choisissent leurs dirigeants, de nombreux membres du parti imputent leurs pertes à Donald Trump, l’ancien président qui a soutenu des centaines de candidats, dont beaucoup sont des candidats d’extrême droite rejetés par les électeurs. Les élections à la direction à huis clos se déroulent à Capitol Hill quelques heures avant que Trump ne devrait annoncer sa candidature pour 2024 à la Maison Blanche depuis son club Mar-a-Lago en Floride plus tard mardi soir.

Ce n’est pas seulement le leadership de McCarthy qui est en cause, mais toute son équipe. Cela inclut le représentant Tom Emmer, R-Minn., Le président de la campagne qui serait traditionnellement récompensé par une place de leader mais se retrouve dans une course à trois pour être le whip du GOP qui pourrait être contraint à un second tour.

Et l’un des principaux alliés de Trump à la Chambre, la représentante Elise Stefanik de New York – la troisième républicaine de la Chambre, qui est devenue le premier législateur à soutenir Trump lors d’une course en 2024 – s’efforce de repousser son rival, le représentant Byron Donalds, un Républicain noir de Floride que de nombreux législateurs considèrent comme un nouveau chef de parti potentiel.

Donalds a déclaré après un forum à huis clos lundi soir qu’il avait suffisamment de soutien pour que la course avec Stefanik soit proche.

Le vote de mardi fournira un aperçu de la tâche qui attend McCarthy, alors que le Californien de 57 ans atteint le marteau lorsque le nouveau Congrès se réunira en janvier.

Trump soutient McCarthy pour le président, mais les deux ont eu une relation difficile, et même le soutien de Trump n’est pas une garantie que McCarthy atteindra les 218 votes nécessaires, en particulier si les républicains remportent la Chambre avec juste une majorité mince de quelques sièges qui ne le laisserait pas. coussin pour les détracteurs.

Au moins un allié républicain de Trump, le représentant Matt Gaetz de Floride, a déclaré qu’il votait non sur McCarthy.

C’est une dynamique familière pour les républicains de la Chambre, celle qui est arrivée à leurs plus récents orateurs républicains – John Boehner et Paul Ryan – qui ont tous deux pris leur retraite tôt plutôt que d’essayer de diriger un parti éclaté par son flanc d’extrême droite.

McCarthy a survécu à ces batailles antérieures entre les factions du parti, mais il a été contraint de renoncer à une précédente offre pour le poste de président en 2015 alors qu’il était clair qu’il n’avait pas le soutien des conservateurs.

Cette fois, McCarthy devra faire face au défi du House Freedom Caucus conservateur, dont l’ancien président, le représentant Andy Biggs, R-Arizona, a annoncé sa candidature, signalant la bataille acharnée à venir.

Les semaines à venir promettent d’être une période épuisante de négociations difficiles avec le Freedom Caucus et les républicains de base alors que McCarthy tente d’apaiser leurs demandes et d’accumuler le soutien dont il aura besoin au cours de la nouvelle année.

Signe du désespoir des républicains pour renforcer leurs rangs, certains ont fait des ouvertures au représentant démocrate conservateur Henry Cuellar du Texas pour changer de parti et rejoindre le GOP.

“Ils ont juste dit, ‘nommez votre prix'”, a déclaré Cuellar aux journalistes. “Je suis un démocrate.”

Les législateurs conservateurs du Freedom Caucus qui s’alignent généralement sur Trump sont prêts à arracher des concessions exigeantes à McCarthy avant de lui donner leur soutien. Ils ont une longue liste de demandes – des postes de premier plan au sein des comités de la Chambre aux garanties qu’ils peuvent jouer un rôle dans l’élaboration de la législation.

“Je suis prêt à soutenir quiconque est prêt à changer radicalement la façon dont les choses sont faites ici”, a déclaré le représentant Scott Perry, R-Pa., président du Freedom Caucus et allié de Trump, après avoir rencontré McCarthy en privé.

Mais même les législateurs de base évaluent leurs choix d’orateur, un poste qui est en deuxième ligne après le président.

“Je ne suppose pas automatiquement l’héritier présomptif, nécessairement”, a déclaré le représentant Steve Womack, R-Ark., Qui a déclaré qu’il étudiait toujours son choix pour le président de la Chambre.

“Nous votons pour quelqu’un qui sera à deux battements de cœur de la présidence”, a-t-il déclaré.

Alors que les législateurs nouvellement élus sont arrivés pour l’orientation lundi, il y a des questions sur qui, exactement, votera mardi – avec certaines des courses à la Chambre encore indécises. Tous les dirigeants devront dégager une majorité simple mardi.

Une républicaine clé, la représentante Marjorie Taylor Greene, l’alliée d’extrême droite de Trump de Géorgie, est devenue une alliée discrète de McCarthy, qui a promis de la réintégrer dans les comités de choix, travaillant dans les coulisses pour assurer la poursuite des élections à la direction.

___

L’écrivain d’Associated Press, Kevin Freking, a contribué à ce rapport.

___

Suivez la couverture par l’AP des élections de mi-mandat de 2022 sur https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections. Et consultez https://apnews.com/hub/explaining-the-elections pour en savoir plus sur les problèmes et les facteurs en jeu à mi-parcours.

Lisa Mascaro et Farnoush Amiri, Associated Press