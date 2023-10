McCarthy fait face à une profonde méfiance démocrate avec son marteau en jeu

Il suffit d’un seul membre pour forcer un vote sur la démission de la présidence, mais gagner ce vote signifie gagner la majorité des personnes présentes et voter sur la motion concernée – très probablement, une motion visant à déposer, ou effectivement à tuer, l’effort.

Généralement, dans les questions impliquant l’élection d’un président, vous pouvez vous attendre à ce que le parti minoritaire vote pour installer son propre président (c’est-à-dire pour abandonner McCarthy). Ce n’est peut-être pas le cas ici, et nous y reviendrons dans un instant. Mais au minimum, Gaetz aura besoin de suffisamment de membres pour couvrir la marge de majorité du GOP, qui est de cinq voix.

La plupart des républicains pensent que Gaetz possède probablement ces voix. Le représentant Eli Crane (R-Arizona) est soutenir ouvertement l’idée. Représentante Victoria Spartaz (R-Ind.) a dit à Olivia Beavers elle est « ouverte d’esprit en ce moment ». Et le représentant Andy Biggs (R-Arizona) a interrogé ses abonnés sur X sur la question de savoir si McCarthy devait conserver son emploi.

Les alliés de McCarthy surveillent également de près les représentants du GOP. Dan Bishop

(NC), Lauren Boebert (Colo.), Ken Buck (Colo.), Ralph Norman (SC) et Matt Rosendale (Mont.). Certains pensent que le groupe pourrait faire boule de neige jusqu’au milieu des années 20, même si la plupart des dirigeants sont sceptiques quant à cette possibilité.

Quel est le plan de Gaetz pour développer son groupe ?

Gaetz et ses alliés diront que les républicains ne peuvent pas compter sur McCarthy pour tracer une ligne dure dans les négociations sur les dépenses à long terme avec les démocrates – qui ont maintenant été repoussées à une date limite avant Thanksgiving – parce qu’il a prouvé au cours du week-end qu’il n’était pas à l’aise avec arrêts.

La question ukrainienne sera également cruciale : Gaetz affirme que McCarthy a conclu un accord secret avec les démocrates ce week-end, obtenant de l’aide lors du vote de samedi en échange de la promesse d’autoriser un futur vote sur des milliards de dollars d’aide à l’Ukraine. Un tel accord pourrait potentiellement aliéner un groupe plus important de républicains de la Chambre, dont la plupart ont voté contre l’aide à l’Ukraine la semaine dernière.

Le président Joe Biden lui-même a semblé donner foi à cette affirmation hier, bien que la Maison Blanche ne fasse aucun commentaire supplémentaire et que les collaborateurs démocrates de la Chambre aient déclaré qu’ils n’étaient partie à aucun accord. Le bureau de McCarthy a seulement déclaré que la Chambre « veillerait à ce que toute demande d’aide supplémentaire à l’Ukraine soit accompagnée d’une stratégie et d’une responsabilité solides » et de dispositions concernant la frontière sud.

Comment McCarthy réagit-il ?

Jusqu’à présent, avec ses propres fanfaronnades. McCarthy a insisté hier sur le fait qu’il était prêt au combat : « Si [Gaetz is] contrarié parce qu’il a essayé de nous pousser à la fermeture et que je me suis assuré que le gouvernement ne fermait pas, alors menons ce combat », a-t-il déclaré sur « Face the Nation » de CBS.

Les alliés de McCarthy rassemblent leurs forces à l’intérieur et à l’extérieur du Capitole, essayant d’isoler Gaetz et de l’accuser de travailler avec les démocrates pour retirer le haut-parleur. « Matt Gaetz est un charlatan » a tweeté le représentant Larry Bucshon (R-Ind.), dans un exemple de déchaînement républicain de base. Ils espèrent également exploiter les fissures au sein du bloc d’extrême droite, qui compte de nombreux membres du House Freedom Caucus – comme la représentante Debbie Lesko (Arizona) – exprimant publiquement son exaspération face aux pitreries de Gaetz.

L’animateur de talk-show conservateur Mark Levin se déchaîne également contre Gaetz – blâmer sa faction, pas McCarthy, pour les dépenses : « Ils déclament et délirent sans plan et sans objectif réel et maintenant nous obtenons ce CR de 45 jours. ILS ont fait ça.

Que pensent les démocrates ?

Passons maintenant à la grande question qui anime la semaine : de nombreuses spéculations circulent selon lesquelles les démocrates pourraient intervenir et aider à sauver le marteau de McCarthy. Mais hier, conversation après conversation avec les démocrates, nous n’avons entendu que du mépris à l’égard de McCarthy.

Le parti est toujours mécontent que McCarthy ait refusé ses appels à donner aux démocrates seulement 90 minutes pour lire le texte du CR samedi. Et ils ont été carrément dégoûtés de voir McCarthy blâmer leur parti pour la politique de la corde raide sur « Face the Nation » hier, quelques heures seulement après avoir voté pour l’aider à faire passer le CR.

«C’était une étonnante démonstration de mauvaise foi», nous a déclaré un haut responsable démocrate. « C’est le geste politique le plus stupide que j’ai vu depuis longtemps », a reconnu un député démocrate. « Tu as besoin de nous, espèce d’idiot! »

Au-delà de cela, les démocrates ont d’énormes problèmes de confiance avec McCarthy – en particulier après qu’il soit revenu sur l’accord de plafonnement budgétaire qu’il a conclu avec la Maison Blanche : « Il a créé cette situation, entièrement de sa propre initiative. où il n’a pas le bénéfice du doute », a ajouté un autre haut collaborateur démocrate.

Alors que veulent les démocrates ?

Malgré leur fureur contre McCarthy, les démocrates ont passé le week-end à s’envoyer des SMS et à s’appeler pour discuter de la manière de gérer la situation – et à échanger des listes de souhaits de concessions possibles qu’ils pourraient obtenir.

Au-delà d’exiger la fin de la destitution de Biden, certains démocrates ont proposé de réaffecter les commissions pour donner plus de sièges aux démocrates, leur donnant ainsi une représentation égale au sein de la commission du règlement de la Chambre, sans parler de l’aide à l’Ukraine.

Un législateur démocrate nous a dit que les concessions viseraient à mettre à l’écart la faction inconditionnelle MAGA de la Chambre et à « arrêter ce cycle d’absurdité » afin que la Chambre puisse fonctionner de manière bipartite.

Une chose qui n’est pas négociable : forcer McCarthy à s’en tenir à l’accord de plafonnement des dépenses qu’il a signé avec Biden en mai. Selon les Démocrates, ce n’est pas une concession, c’est un acquis.

Les démocrates peuvent-ils rester unis ?

Pour obtenir des concessions, il faudra que les démocrates s’unissent autour d’une stratégie, et c’est un test majeur pour le leader de la minorité Hakeem Jeffries. McCarthy n’a potentiellement besoin que de quelques dizaines de démocrates votants présents ou tout simplement de ne pas se présenter pour voter pour sauver sa peau.

Les dirigeants démocrates de la Chambre des représentants soulignent déjà la nécessité d’agir à l’unisson, la whip de la minorité Katherine Clark (Démocrate du Mass.) déclarant à son caucus qu’ils discuteraient de la question avant tout vote visant à évincer McCarthy. Le message de la lettre « Cher collègue » était clair : pas de travail indépendant.

Comment tout cela va-t-il fonctionner exactement ?

Il existe de nombreuses règles entourant le processus de révocation d’un orateur, mais peu de précédents. La soi-disant « motion d’annulation » (il s’agit en fait d’une résolution déposée à la Chambre) n’a été utilisée qu’une seule fois dans l’histoire américaine – lorsque le président de l’époque, Joseph Cannon (R-Illinois), a survécu à une tentative d’éviction de 1910.

Mais voici l’essentiel : Gaetz, ou un autre membre, déposerait une résolution pour quitter la présidence et la convoquerait comme question de privilège – démarrant ainsi un délai de deux jours législatifs avant qu’il ne soit soumis au vote. . À tout moment au cours de cette période, les alliés de McCarthy pourraient proposer de le déposer.

Si l’effort de dépôt ou d’autres motions de procédure échouent, la question fera l’objet d’un débat et d’un éventuel vote. S’il réussissait, le processus d’élection d’un nouveau président recommencerait à zéro, McCarthy étant libre de se présenter encore et encore et encore, dans une potentielle reprise de ce qui s’est passé en janvier.

Et si le vote pour évincer McCarthy échoue, rien ne garantit que le drame s’arrêtera là. Gaetz s’engage à continuer d’essayer encore et encore, forçant la Chambre à commencer chaque matin, dit-il, par « la prière, l’engagement et la motion de libération ».

