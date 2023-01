McCarthy fait face à une longue bataille pour le président de la Chambre après avoir échoué au troisième vote

Dans un retard historique, le chef républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, faisait face mardi à une longue bataille pour obtenir le marteau du président après avoir échoué à remporter les trois premiers votes le jour de l’ouverture du nouveau Congrès.

Un quatrième vote – et peut-être plus, dans la nuit – a été évité lorsque la Chambre s’est ajournée, par vote vocal, jusqu’à midi mercredi.

Avant cela, les deux premiers scrutins pour décider du prochain orateur ont vu 19 républicains s’opposer à McCarthy, lui laissant 15 voix en deçà des 218 nécessaires pour gagner. Lors du troisième vote, McCarthy a perdu un partisan de plus, intensifiant les craintes qu’il ne parvienne pas à unir son caucus.

Autre signe démoralisant pour la nouvelle majorité républicaine, le démocrate Hakeem Jeffries a obtenu plus de voix que McCarthy lors des trois premiers scrutins.

McCarthy est le premier nominé pour conférencier en 100 ans échouer à remporter le premier vote pour le marteau. Un consultant politique républicain de Californie a déclaré que c’était, pour McCarthy, “le jour le plus humiliant de sa carrière politique”, une ligne qui a été repris dans les journaux à travers McCarthy état d’origine.

McCarthy avait reconnu qu’il était peu probable qu’il remporte la présidence au premier tour de scrutin, ouvrant la voie à un délai potentiellement long avant que de nouveaux membres de la Chambre puissent être assermentés. McCarthy a suggéré qu’il était à l’aise de battre le record de la plus longue élection à la présidence de l’histoire, lequel des stands à deux mois et 133 scrutins. Cette impasse électorale a eu lieu en 1856, peu avant la guerre civile américaine.

“Nous pourrions avoir une bataille sur le terrain”, a déclaré McCarthy aux journalistes. “Mais la bataille est pour la conférence et le pays, et ça me va.”

Mardi soir, Donald Trump a refusé de dire s’il continuerait à soutenir McCarthy comme conférencier, dire à NBC News: “Nous allons voir ce qui se passe. Nous verrons comment tout cela fonctionnera.

Les commentaires de Trump sont venus malgré la loyauté de McCarthy envers l’ancien président, qui comprenait s’envoler pour Mar-a-Lago pour rencontrer Trump peu après son départ de la Maison Blanchequelques semaines seulement après l’insurrection du 6 janvier.

“Nous en avons fini avec Kevin McCarthy”, membre du Congrès de Virginie Bob Good a déclaré à CNN mardi soir, arguant que les votes républicains contre McCarthy ne feraient qu’augmenter lors des prochains tours de scrutin.

L’opposition républicaine à McCarthy a été dirigée par des membres du House Freedom Caucus, un groupe d’extrême droite qui a fait pression pour que les règles de la chambre soient modifiées. Scott Perry, le président du Freedom Caucus, a réitéré son opposition mardi et a accusé McCarthy de ne pas travailler de bonne foi avec son groupe.

Le chef de la minorité républicaine de la Chambre, Kevin McCarthy, au centre, est applaudi par les républicains après avoir été nommé pour le prochain président de la Chambre. Photographie : Evelyn Hockstein/Reuters

« À presque chaque tournant, nous avons été écartés ou résistés par McCarthy et tout progrès perçu a souvent été vague ou contenait des lacunes qui ont encore amplifié les inquiétudes quant à la sincérité des promesses faites », a déclaré Perry. « Kevin McCarthy a eu l’occasion d’être président de la Chambre. Il l’a rejeté.

Les alliés de McCarthy se sont déchaînés contre Perry et d’autres résistants, affirmant qu’ils avaient donné la priorité à leurs propres ambitions par rapport au bien-être du parti.

Nommant officiellement McCarthy avant le premier vote, Elise Stefanik de New York a approuvé sa candidature et a livré des critiques à peine voilées de ses adversaires.

“Personne dans ce corps n’a travaillé plus dur pour cette majorité républicaine que Kevin McCarthy”, a déclaré Stefanik. “Fier conservateur avec une éthique de travail infatigable, Kevin McCarthy a mérité la présidence de la Chambre du peuple.”

Lors du premier vote, une troisième nomination a été proposée par le membre du Congrès de l’Arizona Paul Gosar, un républicain d’extrême droite qui a proposé son compatriote arizonien, Andy Biggs, comme alternative conservatrice. Sur 19 républicains qui se sont opposés à McCarthy au premier tour de scrutin, 10 ont soutenu Biggs, qui a perdu face à McCarthy lors du concours de nomination de novembre, 188-31.

Au deuxième tour, Jim Jordan, de l’Ohio, a remporté le soutien des 19 républicains qui se sont opposés à McCarthy lors du premier vote. Cela est venu après que Jordan lui-même ait nommé McCarthy, dans une tentative de démonstration d’unité. Dans son discours, Jordan a décrit le programme des républicains et a exhorté ses collègues à mettre de côté les divergences.

“Nous devons nous rallier à lui [and] rassemblez-vous », a déclaré Jordan.

Mais McCarthy a en fait perdu son soutien au troisième tour de scrutin. Byron Donalds de Floride est passé de McCarthy à Jordan, portant le nombre de détracteurs républicains à 20.

“La réalité est … Kevin McCarthy n’a pas les votes”, a déclaré Donalds sur Twitter. “Notre conférence doit faire une pause et se blottir et trouver quelqu’un ou élaborer les prochaines étapes … mais ces votes continus ne fonctionnent pour personne.”

Une réunion de conférence mardi n’a pas réussi à résoudre les problèmes entre McCarthy et ses détracteurs. Matt Gaetz, l’un des critiques les plus virulents de McCarthy, a déclaré que ceux qui refusaient de soutenir étaient menacés d’être retirés des comités.

“Si vous voulez drainer le marais, vous ne pouvez pas confier l’exercice au plus gros alligator”, a déclaré Gaetz aux journalistes. “Je suis un homme de Floride et je sais de quoi je parle.”

Gaetz et ses collègues n’ont montré aucun signe de relâchement. Leur opposition a soulevé la perspective du premier long combat au sol sur la présidence de la Chambre en 100 ans. Le dernier spectacle de ce genre déroulé en 1923.

“Nous n’allons pas reculer jusqu’à ce que nous soyons dans une pièce et que nous décidions comment nous pourrons nous lever et nous battre pour le peuple américain, peu importe qui est l’orateur”, a déclaré Chip Roy du Texas à Fox News. “Je ne clignote pas.”

Le républicain de deuxième rang, le représentant de la Louisiane Steve Scalise, est considéré comme un choix de compromis potentiel, mais jusqu’à présent, il s’est concentré sur le ralliement du soutien derrière McCarthy.

Les démocrates se sont ralliés à leur chef, Jeffries.

“Il ne plie pas le genou à quiconque chercherait à saper notre démocratie”, a déclaré Pete Aguilar de Californie, le troisième démocrate de rang, dans un discours nommant Jeffries comme conférencier.

Le Sénat s’est réuni sans incident. Les démocrates ont accueilli deux nouveaux membres, dont John Fetterman de Pennsylvanie, qui a aidé son parti à obtenir une majorité de 51 voix contre 49.

Dans ses remarques au premier étage du nouveau Congrès, le chef de la majorité, Chuck Schumer, a félicité son homologue, le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, d’être devenu le chef de parti le plus ancien de la chambre.

Alors qu’une ère de gouvernement divisé commence, après deux ans de contrôle démocrate, Schumer a reconnu que la voie législative « ne sera pas facile », mais était néanmoins optimiste.

“Après tout ce que nous avons accompli dans un Sénat également divisé et une Chambre étroitement divisée”, a-t-il déclaré, “il n’y a aucune raison pour que les deux parties ne puissent pas continuer à travailler ensemble pour le bien de notre pays, notre pays bien-aimé”.