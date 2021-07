McCarthy fait appel à 5 ​​républicains de la Chambre pour siéger au comité restreint du 6 janvier

Le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, a choisi lundi cinq républicains de la Chambre pour siéger au comité restreint qui enquêtera sur l’insurrection du 6 janvier au Capitole des États-Unis.

Le républicain de Californie a nommé cinq des 13 membres du comité restreint de la Chambre, mais la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a le dernier mot sur la nomination des législateurs McCarthy.

Les choix de McCarthy comprennent le représentant Jim Banks, R-Ind., qui servira de membre de classement du panel. Les autres membres comprennent le représentant Jim Jordan, R-Ohio., le représentant Rodney Davis, R-Illinois., le représentant Kelley Armstrong, RN.D. et le représentant de première année Troy Nehls, R-Texas.

Le plus connu des cinq législateurs est probablement Jordan, qui est un partisan convaincu de l’ancien président Donald Trump et le membre fondateur du House Freedom Caucus, un groupe de législateurs conservateurs. En janvier, la Jordanie a aidé à mener un effort infructueux pour empêcher la Chambre des représentants de destituer Trump pour incitation à l’insurrection du 6 janvier.

Les choix de McCarthy interviennent juste un jour avant que le comité ne tienne sa première audience, qui mettra en vedette des témoins du département de police du Capitole et du département de police métropolitain.

Cela survient également plus de six mois après la violente insurrection au cours de laquelle les partisans du président de l’époque, Donald Trump, ont pris d’assaut le Capitole pour perturber la certification de la victoire électorale du président Joe Biden.

Les cinq républicains choisis par McCarthy ne sont pas les seuls membres du GOP du panel. Plus tôt ce mois-ci, le président de la Chambre Pelosi a nommé la représentante Liz Cheney, R-Wyo. comme l’un de ses huit choix.

Cheney était l’un des deux représentants du GOP qui avaient voté pour créer le comité le mois dernier. Elle était également l’une des 10 républicains qui ont voté pour destituer Trump en janvier.

La décision de choisir Cheney était notable, d’autant plus que McCarthy aurait menacé de retirer les sièges du comité des représentants du GOP s’ils acceptaient une nomination au panel de Pelosi, selon NBC News.

Pelosi a également nommé le représentant Bennie Thompson, D-Miss., qui dirigera le panel. Les autres membres comprennent les représentants démocrates Pete Aguilar, Adam Schiff et Zoe Lofgren de Californie, Jamie Raskin du Maryland, Elaine Luria de Virginie et Stephanie Murphy de Floride.

La formation du panel a été un point d’éclair de débat entre les démocrates et les républicains.

Le comité restreint a adopté un vote de ligne de parti 222-190 le mois dernier, après que les républicains du Sénat eurent bloqué un précédent projet de loi qui aurait créé une commission indépendante pour enquêter sur l’insurrection.

De nombreux dirigeants du GOP ont affirmé que le comité restreint ne ferait que dupliquer les efforts existants du ministère de la Justice et des comités permanents du Congrès pour enquêter sur l’attaque contre le Capitole.

Le comité enquêtera sur les causes de l’attaque du Capitole, ce qui comprend l’examen des activités des organismes chargés de l’application des lois et des facteurs technologiques qui ont pu être à l’origine de l’événement. Il publiera également un rapport sur ses conclusions et sur la manière d’empêcher une nouvelle tentative de perturber le transfert de pouvoir.