McCarthy et Scalise entrent en guerre avec la Chambre des États-Unis après que le groupe ait soutenu les démocrates

Les deux dirigeants républicains les plus haut placés à la Chambre des États-Unis entrent en guerre contre la Chambre de commerce américaine alors que le nouveau Congrès prend forme.

Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, et le chef de la majorité républicaine à la Chambre, Steve Scalise, ont tous deux refusé de rencontrer la Chambre après que le groupe de pression ait approuvé une poignée de démocrates lors des deux dernières élections, faisant clairement un ennemi de deux des dirigeants les plus puissants du Congrès.

“Les priorités de la Chambre de commerce américaine ne sont pas alignées sur les priorités des républicains de la Chambre ni sur les intérêts de leurs propres membres, et ils ne devraient pas s’attendre à une rencontre avec le président McCarthy tant que ce sera le cas”, a déclaré Mark Bednar, porte-parole en chef. pour McCarthy, a déclaré à CNBC dans un communiqué.

Scalise ne rencontrera pas non plus la Chambre, selon la porte-parole Lauren Fine.

“Washington s’est radicalement éloignée de la philosophie pro-entreprise de la plupart des chambres locales à travers l’Amérique”, a-t-elle déclaré. Fine a également visé la décision de la Chambre d’approuver les démocrates candidats aux sièges de la Chambre et a déclaré que “à moins que la Chambre ne revienne à ses racines traditionnelles pro-entreprises, elle ne devrait pas s’attendre à avoir un engagement avec le bureau du chef de la majorité Scalise”.

Refuser l’accès à la Chambre pourrait également inciter d’autres républicains de la Chambre à bloquer la plus grande organisation commerciale du pays.

La Chambre a continué à faire activement pression sur Capitol Hill malgré la bataille en cours avec les meilleurs républicains. Le groupe a dépensé un peu moins de 21 millions de dollars en lobbying au cours du seul quatrième trimestre de l’année dernière, selon leur dernier rapport de divulgation. Le formulaire montre qu’ils ont fait pression sur les législateurs de la Chambre et du Sénat, ainsi que sur les responsables de Biden à la Maison Blanche, sur une grande variété de projets de loi, y compris de nouvelles propositions fiscales ainsi que l’aide américaine à l’Ukraine dans son conflit avec la Russie.

Le refus de McCarthy de rencontrer la Chambre est la dernière grève d’une querelle en cours entre certains membres républicains de la Chambre et la Chambre de commerce. L’interception signalé que les républicains de la Chambre prévoient d’enquêter sur la Chambre alors que les législateurs du GOP s’attaquent à quiconque soutient la pression du président Joe Biden pour plus de réglementations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). L’appelant quotidien signalé que la Chambre prévoit de poursuivre la Securities and Exchange Commission si elle va de l’avant avec une règle de divulgation liée au changement climatique.

Les législateurs de la Chambre républicaine rédigent des questions à envoyer à la Chambre dans les semaines à venir, demandant sa position sur les questions ESG ainsi que remettant en question une partie de la conduite de la Chambre, incluant le aurait permis l’ancien PDG de la Chambre, Thomas Donohue, utilise le jet d’affaires du groupe commercial pour des voyages personnels, selon des législateurs et des conseillers visant à sonder l’organisation. Ces personnes ont refusé d’être nommées afin de parler librement de discussions privées.

Tim Doyle, un porte-parole de la Chambre de commerce, a déclaré à CNBC dans un communiqué que les politiques du groupe étaient plus conformes aux républicains de la Chambre qu’aux démocrates.

“Les priorités de la Chambre comprennent la baisse des impôts, la réduction des dépenses, la lutte contre la réglementation excessive et de nombreux autres problèmes, et nous sommes alignés sur les républicains de la Chambre sur de nombreux problèmes importants pour les entreprises américaines de toutes tailles”, a déclaré Doyle. “Nous ne sommes pas d’accord avec ceux qui pensent que la Chambre devrait devenir une organisation partisane à parti unique et nous reconnaissons que cette différence a créé une certaine tension. Nous continuerons cependant à faire ce que nous avons fait depuis plus de 110 ans, c’est-à-dire faire avancer la libre -les priorités du marché de la communauté d’affaires américaine.”

Les représentants du House Majority Whip Tom Emmer, R-Minn., La représentante Elise Stefanik, RN.Y., présidente de la Conférence républicaine de la Chambre, et le représentant Gary Palmer, R-Ala., n’ont pas renvoyé de demandes de commentaires.

La colère de McCarthy contre la Chambre a commencé après que le groupe approuvé 23 Les démocrates de la Chambre lors du cycle électoral de 2020 lorsque les républicains n’ont pas réussi à regagner la majorité. La chambre aurait a approuvé 23 candidats républicains à la Chambre et quatre démocrates lors de la lutte électorale de 2022.

McCarthy dit Breitbart News l’année dernière avant les récentes élections de novembre que “la Chambre a quitté le parti il ​​y a longtemps” et a critiqué l’organisation pour avoir soutenu les démocrates. “Je suppose simplement qu’ils ont autant d’influence à l’avenir qu’ils en ont maintenant – aucune”, a déclaré McCarthy à l’époque.

Axios signalé que McCarthy a discuté en privé avec les membres du conseil d’administration de la Chambre de commerce et les dirigeants de l’État de l’idée de remplacer l’actuelle présidente-directrice générale de la Chambre, Suzanne Clark. Le PDG de la Chambre a récemment été approuvé pour un nouveau mandat de cinq ans, selon une note envoyée au conseil d’administration par Mark Ordan, le président du conseil. La note a été envoyée aux membres du conseil d’administration lundi.

Tandis que McCarthy vise la Chambre, le mastodonte du lobbying d’entreprise poursuit ses activités comme d’habitude.

Neil Bradley, ancien chef de cabinet adjoint de McCarthy et actuel vice-président exécutif et directeur des politiques à la Chambre, a récemment déclaré que son “équipe engage des dirigeants, des présidents et des membres de la base sur une base quotidienne et hebdomadaire. C’est toujours été le cas et n’a pas changé au cours de l’année écoulée.”

Les derniers documents fiscaux publics de la Chambre de commerce de 2021 montrent que l’organisation a levé un peu plus de 197 millions de dollars cette année-là, en plus des 218 millions de dollars qu’elle a levés en 2020. Plus de 105 millions de dollars de son budget en 2021 ont été consacrés aux salaires et aux avantages sociaux, le les formulaires montrent.

Donohue, qui a quitté ses fonctions de PDG de la Chambre en 2021, a tout de même perçu 9,2 millions de dollars en rémunération totale cette année-là. La rémunération de Donohue en 2021 comprenait 8,95 millions de dollars en primes et primes, selon les formulaires.

“La rémunération de M. Donohue comprenait son paiement de prime pour les activités de 2020 et une partie au prorata de son paiement de prime pour les activités de 2021, qui lui ont tous deux été versés en 2021”, indique le dossier.

Clark, qui est maintenant président et chef de la direction du groupe de lobbying, a perçu une rémunération totale de 5,1 millions de dollars en 2021, selon les formulaires. Cela comprend un ensemble de primes et d’incitations de 3,75 millions de dollars.