McCarthy et Biden prévoient de se revoir sur le plafond de la dette, mais ne semblent pas plus proches d’un accord

WASHINGTON – Le président de la Chambre des États-Unis, Kevin McCarthy, a déclaré jeudi que lui et le président Joe Biden prévoyaient de se revoir bientôt pour poursuivre les discussions sur la manière et le moment de relever le plafond de la dette du pays, un jour après que les deux hommes ont tenu leur première réunion en personne au White Chambre depuis que les républicains ont pris la majorité à la Chambre.

“Nous l’avons laissé qu’il m’appellera dans quelques jours pour organiser la prochaine réunion”, a déclaré le républicain de Californie aux journalistes au Capitole.

McCarthy a déclaré que lui et Biden n’avaient discuté d’aucun détail de leur prochaine réunion, comme la participation des aides de la Maison Blanche ou des membres de l’équipe de direction de McCarthy.

Si le Congrès ne parvient pas à adopter un projet de loi visant à augmenter ou à suspendre le plafond légal de la dette du pays d’ici début juin, cela pourrait causer des ravages économiques dans le monde entier.

Biden et McCarthy disent tous deux que l’adoption d’un projet de loi sur la limite de la dette est absolument essentielle. Mais ils sont profondément en désaccord sur la façon de le faire.

“Je pense que vous devez lever le plafond de la dette, mais vous ne le faites pas sans changer votre comportement. Il faut donc que ce soit les deux”, a déclaré McCarthy.

Biden et la Maison Blanche ont jusqu’à présent refusé de “négocier” une augmentation du plafond de la dette. Au lieu de cela, Biden a appelé le Congrès à adopter un projet de loi dit “propre”, c’est-à-dire sans aucune condition législative.

Cela n’arrivera jamais, a déclaré jeudi le président de la Chambre républicaine.

“Nous ne passerons pas un plafond de dette propre ici sans une certaine forme de réforme des dépenses. Il n’y en aura donc jamais de propre”, a déclaré McCarthy. “En fin de compte, nous allons obtenir des réformes des dépenses.”

Malgré leurs différences, McCarthy a déclaré qu’il respectait Biden et a souligné que les deux hommes voyaient une voie à suivre et le potentiel d’un terrain d’entente.

“Hier a été une conversation très agréable pendant plus d’une heure”, a-t-il déclaré. “Cela ne voulait pas dire que nous étions d’accord, mais nous avons établi différentes positions.”

“A la fin de la conversation, entre nous deux, nous avons pensé : ‘Vous savez quoi ? Cela vaut la peine de continuer.’ Alors on va continuer.”

Biden a dit à peu près la même chose à propos de McCarthy dans ses remarques lors du petit-déjeuner de prière national bipartite annuel jeudi matin.

“Commençons à nous traiter les uns les autres avec respect”, a déclaré Biden. “C’est ce que Kevin [McCarthy] et je vais faire.”

“Nous avons eu une bonne réunion hier”, a poursuivi Biden. “Cela ne veut pas dire que nous allons être d’accord, et [not] se battre comme un diable. Mais traitons-nous avec respect.”

L’ambiance amicale entre Biden et McCarthy contrastait fortement jeudi avec le débat amer qui s’est déroulé à la Chambre peu de temps avant les républicains. voté pour supprimer La représentante démocrate Ilhan Omar, du Minnesota, de la commission des affaires étrangères de la Chambre sur certaines de ses remarques passées, que beaucoup ont qualifiées d’antisémites, y compris des tweets elle a posté en 2019en tant que membre du Congrès, qui a répété des tropes antisémites.

Plus d’une douzaine de collègues démocrates d’Omar ont prononcé des discours passionnés en son nom jeudi, dont plusieurs membres de la Maison juive.

La représentante démocrate Rashida Tlaib du Michigan a repoussé ses larmes alors qu’elle pestait contre les républicains pour avoir ciblé Omar. “Le GOP fait ce qu’il fait de mieux – militariser la haine contre une belle femme musulmane noire”, a déclaré Tlaib, avant de se tourner vers Omar. « Je suis tellement désolée, sœurette, que notre pays vous laisse tomber aujourd’hui. »

De son côté, Omar était provocante. “Je ne suis pas venu au Congrès pour me taire, je suis venu au Congrès pour être leur voix”, a déclaré Omar. “Et mon leadership et ma voix ne seront pas diminués si je ne siège pas à ce comité pendant un mandat – ma voix deviendra de plus en plus forte.”