McCarthy envisage la destitution du président Biden alors que l’accord de plaidoyer avec Hunter Biden s’effondre

Le président de la Chambre, Kevin McCarthy (R-CA), a déclaré que les législateurs républicains pourraient envisager une enquête de destitution du président Biden alors qu’ils examinent les allégations d’inconduite financière possible liées aux finances de la famille Biden.

L’enquête est liée à des informations provenant de diverses sources, notamment de lanceurs d’alerte.

McCarthy a déclaré aux journalistes : « Au fur et à mesure que cela continue de se dénouer, cela atteint le niveau d’une enquête de mise en accusation. » Jusqu’à présent, les allégations font toujours l’objet d’une enquête et McCarthy n’a pas fixé de date pour aller de l’avant.

LIRE « 5 millions de dollars pour Joe Biden » : Grassley publie une note du FBI alléguant un « stratagème de corruption criminelle » de Biden

Cela survient alors que le fils du président Biden, Hunter, a comparu mercredi devant un juge fédéral pour faire face à deux accusations de délit et une autre allégation concernant la possession d’une arme à feu en tant que consommateur de drogue. Mais son accord de plaidoyer sur les charges fiscales a échoué devant le tribunal, au moins temporairement, après que le juge fédéral chargé de son cas dans le Delaware ait exprimé ses inquiétudes concernant l’accusation de possession d’armes à feu.

L’accord de plaidoyer a été proposé par le ministère de la Justice et devrait épargner à Hunter Biden du temps derrière les barreaux.

L’accord est intervenu après une enquête de plusieurs années menée par le DOJ. Les critiques républicains soutiennent que le fils du président bénéficie d’un traitement spécial et devrait faire face à des accusations criminelles. Ils soulignent que le même ministère de la Justice cible agressivement l’ancien président Trump en vue de poursuites, même si Trump est actuellement le favori du Parti républicain pour la primaire présidentielle de 2024 et le principal rival politique de Biden.

À VOIR 2 lanceurs d’alerte de l’IRS témoignent d’une obstruction dans l’affaire Hunter Biden : les « procureurs ont dissimulé » des preuves

La représentante Elise Stefanik (R-NY) a déclaré : « Il ne peut pas y avoir un ensemble de lois si votre nom de famille est Biden et un autre ensemble de lois pour les Américains respectueux des lois. »

Le New York Times rapporte que les dirigeants du GOP souhaitent que l’accord soit complètement rejeté. Le président du comité des voies et moyens de surveillance de la Chambre, Jason Smith, et d’autres groupes conservateurs déposent un mémoire dans l’espoir de convaincre le juge de rejeter l’accord.

Le procureur général de Biden, Merrick Garland, affirme que le procureur fédéral nommé par Trump dans cette affaire avait pleine autorité et avait pris la décision de ne pas engager de poursuites de son propre chef.

Pendant ce temps, le juge menaçait également de punir l’équipe juridique de Hunter Biden. Fox News rapporte que les avocats de Hunter risquent des sanctions parce qu’ils accusé de mentir dans l’affaire pénale, selon une ordonnance du tribunal.