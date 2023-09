McCarthy dit qu’il est encore temps d’empêcher la fermeture du gouvernement pendant que d’autres examinent les options

Sans stratégie claire, sans soutien positif et sans beaucoup de temps pour empêcher une fermeture du gouvernement, Président Kévin McCarthy mais il a juré mercredi qu’il n’abandonnerait pas ses efforts pour persuader ses collègues de présenter un projet de loi d’investissement temporaire par l’intermédiaire de la Chambre.

Mais les législateurs qui surveillent et attendent le départ du chef assiégé sont d’autres options.

Le président républicain de Bakersfield a insisté à son arrivée au Capitole pour une autre journée de négociations épuisante qu’il a encore eu le temps de convaincre les conservateurs purs et durs et de maintenir le financement du gouvernement avant que l’argent ne s’épuise avant la fin du mois.

« Nous ne sommes pas le 30 septembre – le match n’est tout simplement pas terminé », a déclaré McCarthy aux journalistes.

Mais même si McCarthy est prêt à accomplir ce qui semble impossible et unir sa majorité républicaine pratiquement ingouvernable autour d’un plan de dépenses conservateur, la victoire peut être de courte durée. Le projet de loi d’extrême droite, qui prévoit de fortes réductions de 8 % pour de nombreuses entreprises, sera rejeté par le Sénat, où les démocrates sont aux commandes, mais même les républicains rejettent les réductions extrêmes du Home GOP.

Au Capitole, le chef de la majorité sénatoriale, Charles E. Schumer (DN.Y.), a ouvert la chambre pour tenter de faire avancer un plan bipartisan.

Le Sénat a organisé un vote par contrôle mercredi pour tenter de vaincre son propre flanc d’extrême droite des sénateurs républicains, mais il a également échoué. Schumer tentait de faire progresser l’examen d’un accord bipartite populaire sur la défense et les crédits militaires. Mais les sénateurs du GOP rejoignent les Républicains de la Chambre dans la lutte pour des réductions plus importantes.

« C’est un rappel supplémentaire que dans les deux foyers, un petit groupe de républicains d’extrême droite sont prêts à freiner les rouages ​​de la présidence », a déclaré Schumer.

McCarthy a souffert une série de revers cette semaine à son projet visant à faire avancer les plans de dépenses des républicains, testant son emprise sur l’énergie au milieu des appels à son éviction.

Au mépris de l’orateur, un groupe de cinq législateurs républicains du Home Freedom Caucus de droite se sont joints aux démocrates pour arrêter mardi l’examen d’un projet de loi de défense normalement populaire. Le projet de loi comprendrait des augmentations de salaire pour les troupes et d’autres mesures, mais les républicains souhaitent un dialogue plus large sur les réductions de dépenses dans les budgets non liés à la défense.

Les planchers de la Maison sont pratiquement au point mort, aucune activité liée à la fermeture imminente du gouvernement n’étant réalisée, alors que McCarthy tente de se regrouper.

L’orateur avait espéré pour rallier les républicains autour d’un projet de loi provisoire qui financerait le gouvernement fédéral pour le mois prochain à mesure que les négociations progressent. Le projet de loi temporaire atteindrait l’un des objectifs des conservateurs – en réduisant de 8 % de nombreux services gouvernementaux, tout en épargnant les comptes de défense et d’anciens combattants.

Le paquet que McCarthy tente de faire adopter à la Chambre propose également une longue liste de politiques conservatrices pour les immigration et sécurité des frontières qui peut être largement adopté par les Républicains.

Mais les conservateurs veulent également que McCarthy décide de maintenir les réductions d’investissement plus longtemps, pendant l’année entière.

« Les membres prennent le taureau par les cornes, faisant ce que la direction n’a pas fait pour essayer de tracer la meilleure voie à suivre pour atteindre 218. [votes] », a déclaré le représentant Bob Good (R-Va.), qui fait partie du Home Freedom Caucus.

Alors qu’un groupe de législateurs du GOP se sont regroupés pendant une journée supplémentaire mercredi au Capitole pour tenter d’élaborer un plan qui pourrait obtenir les 218 voix républicaines nécessaires pour l’adoption, d’autres se tournent vers les démocrates pour tenter de donner une solution bipartite.

Deux équipes centristes, la Nouvelle Coalition Démocratique et le Groupe de Gouvernance Républicaine, ont leurs propres discussions sur la manière de sortir de cette impasse, selon une personne proche des pourparlers qui a insisté sur l’anonymat pour en débattre. Leurs équipes représentent collectivement 145 membres.

La représentante Ann McLane Kuster (DN.H.), qui préside la Nouvelle coalition démocratique, a déclaré mardi qu’elle espérait qu’une coalition composée d’un « nombre à peu près égal » de républicains et de démocrates émergerait pour soutenir une décision ininterrompue.

« Ce sont ces gens qui font des déclarations publiques selon lesquelles un arrêt n’est tout simplement pas bon pour le pays », a-t-elle déclaré.

Un autre enjeu est la demande du président Biden d’offrir 24 milliards de dollars supplémentaires en soutien maritime et humanitaire à l’Ukraine en 2017. sa guerre avec la Russie que certains législateurs devraient ajouter aux paiements obligatoires nécessaires pour financer le gouvernement américain.

Pendant ce temps au Sénat, un fort groupe bipartisan de sénateurs essayait de faire avancer son propre paquet de trois paiements de crédits pour relancer le processus.

Les sénateurs des deux partis tentaient de faire valoir le pouvoir alors qu’ils se préparaient à négocier avec la Chambre des financements gouvernementaux. Cependant, le sénateur Ron Johnson, un républicain du Wisconsin allié au Home Freedom Caucus, avait stoppé les progrès du Sénat en soulevant une objection.

Les efforts renouvelés du Sénat pour faire avancer le projet de loi ont échoué une fois de plus mercredi alors que les républicains s’enfonçaient dans la lutte.

Ce n’est pas le seul combat du Sénat, car les sénateurs sont sous le choc de la détermination de Schumer à reporter le code vestimentaire étouffant de la chambreen clin d’œil au sénateur démocrate John Fetterman de Pennsylvanie, qui préfère porter des vêtements décontractés tout en travaillant pour se remettre d’un accident vasculaire cérébral et du désespoir.

Fetterman a augmenté la mise mercredi : « Si ces idiots de la Chambre cessent d’essayer de fermer notre gouvernement et soutiennent pleinement l’Ukraine, alors je sauverai la démocratie en arborant un costume au Sénat la semaine prochaine », a-t-il déclaré. a déclaré dans un communiqué de presse.