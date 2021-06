Le chef républicain de HOUSE, Kevin McCarthy, a déclaré que Mike Pence n’était « pas un traître » après avoir été hué et chahuté pour ne pas avoir renversé la victoire électorale de Joe Biden.

L’ancien vice-président apparaissait vendredi au sommet de la coalition Faith & Freedom à Orlando, en Floride, lorsque certains dans la foule se sont soudainement retournés contre lui.

Mike Pence a été chahuté au sommet de la coalition Foi et liberté vendredi Crédit : AP

Kevin McCarthy a pris la défense de Pence lors d’une apparition sur Fox News Crédit : Instagram

Les cris de « traître » ont noyé les mots de Pence alors qu’il tentait de remercier Ralph Reed pour sa chaleureuse introduction à l’événement sur le thème « Road to Majority ».

De nombreux anciens partisans de Donald Trump ont pointé du doigt Pence pour abus après avoir refusé d’annuler la victoire électorale de Biden.

Cependant, McCarthy – un allié clé de Trump – n’a pas tardé à prendre la défense de Pence lors d’une interview avec Brian Kilmeade de Fox News.

Il a déclaré que l’ancien vice-président « n’est pas un traître », ajoutant qu’il méritait « beaucoup de mérite » pour sa carrière politique

« Mike Pence a été non seulement membre du Congrès [during] que j’ai servi avec lui, l’un des membres les plus conservateurs », a-t-il déclaré.

« Il était le gouverneur de l’Indiana. Et il était le vice-président, il s’est tenu aux côtés du président Trump, l’a aidé à traverser la réforme fiscale, à faire entrer ces juges. Mike Pence mérite beaucoup de crédit. »

Malgré les chahuts, Pence a semblé rester calme et a continué son discours, disant au public qu’il était un « chrétien, un conservateur et un républicain, dans cet ordre ».

L’ancien vice-président a été chahuté Crédit : Twitter

Les fans se sont retournés contre lui lors de la convention vendredi Crédit : AP

Plusieurs chahuteurs ont été retirés de la convention après les interruptions, selon des journalistes présents à l’événement.

Le moment rappelle le bashing que Pence a reçu le 6 janvier, lorsque les partisans de Donald Trump ont pris d’assaut le Capitole des États-Unis.

Le vice-président certifiait la victoire électorale du président Biden lorsque les fans de MAGA ont pris d’assaut le bâtiment.

Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux à partir d’une diffusion en direct pendant l’émeute du Capitole semble montrer des manifestants appelant à la « pendaison » du vice-président.

« Pend Mike Pence! Pend Mike Pence! » les foules au Capitole à Washington, DC, ont semblé crier.

Les chants apparents sont intervenus après que Trump a appelé à plusieurs reprises Pence à empêcher le Congrès de certifier Biden comme vainqueur – mais le vice-président a déclaré qu’il ne le ferait pas.

Alors que Trump parlait, Pence a publié une déclaration, déclarant qu’il n’empêcherait pas le Congrès de certifier Biden en tant que président élu et qu’il n’avait pas le pouvoir de le faire.

« C’est mon jugement réfléchi que mon serment de soutenir et de défendre la Constitution m’empêche de revendiquer une autorité unilatérale pour déterminer quels votes électoraux doivent être comptés et lesquels ne doivent pas », a déclaré Pence.

Il a ajouté: « Lorsque la session conjointe du Congrès se réunira aujourd’hui, je ferai mon devoir de veiller à ce que nous ouvrons les certificats des électeurs des différents États, nous entendons les objections soulevées par les sénateurs et les représentants et, et nous comptons les votes du Collège électoral pour le président et le vice-président d’une manière conforme à notre Constitution, nos lois et notre histoire. »