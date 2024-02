McCarthy dit que Mace a besoin d’aide « pour redresser sa vie »

L’ancien président Kevin McCarthy (R-Calif.) s’en est pris à la représentante Nancy Mace (RS.C.) lors d’une visite à Capitol Hill mardi, affirmant qu’elle devait «redresser sa vie».

Mace, l’un des huit membres du GOP qui ont voté pour évincer McCarthy de son poste de président l’année dernière, est confrontée à un défi principal de la part de son ancien chef de cabinet et souffrirait apparemment d’un personnel de bureau en pleine tourmente.

“J’espère que Nancy obtiendra l’aide dont elle a besoin, c’est vraiment le cas”, a déclaré McCarthy aux journalistes. «J’espère juste qu’elle recevra de l’aide pour redresser sa vie. Je veux dire, elle a beaucoup de défis.

« Personne ne continuera à travailler pour elle », a-t-il poursuivi. « Vous ne pouvez pas avoir quelqu’un qui fait des volte-face en fonction de la chaîne de télévision qu’elle diffuse. Vous voulez quelqu’un qui est prêt à travailler, et j’espère donc qu’elle obtiendra ce genre d’aide.

McCarthy a démissionné de la Chambre en décembre après avoir perdu la présidence en octobre. Il a déclaré qu’il prévoyait de faire campagne pour les candidats du GOP au cours du cycle 2024.

Bien qu’il ait déclaré qu’il ne s’opposait pas à Mace, il n’a pas exclu de soutenir les challengers des républicains sortants, y compris Mace.

“Je n’ai pas dit cela”, a déclaré McCarthy en plaisantant lorsqu’on lui a demandé de rester en dehors de sa primaire.

McCarthy a également attaqué le représentant Matt Gaetz (Républicain de Floride), qui a dirigé l’opposition républicaine à sa présidence.

“Il ment probablement sur avec qui il couche”, a déclaré McCarthy, ajoutant que Gaetz et l’ancien président Trump ne sont pas aussi proches que Gaetz laisse croire aux gens.

McCarthy a ajouté qu’il « ne ressent pas grand-chose pour » ses huit adversaires et qu’il ne « respecte » pas Gaetz.

Gaetz a riposté contre McCarthy dans une réponse envoyée par courrier électronique à The Hill.

“Le fantôme de Noël passé nous a rendu visite ici dans les couloirs du Capitole et Kevin McCarthy a apparemment dit que je n’étais pas aussi apprécié du président Trump que je le pensais, mais je me souviens que le président Trump m’a demandé d’aller faire campagne pour lui dans l’Iowa et New Hampshire », a déclaré Gaetz. « Et il y a une raison pour laquelle le président Trump n’a pas demandé à Kevin McCarthy de faire campagne pour lui quelque part. En effet, à presque toutes les étapes de la campagne Trump, Kevin McCarthy serait hué.»

Gaetz et l’ancien président font des allers-retours depuis des mois. La semaine dernière, Gaetz a lancé en plaisantant le nom de McCarthy comme candidat à la présidence du Comité national républicain (RNC). McCarthy a déclaré qu’il avait rapidement mis fin à cette idée.

The Hill a contacté le bureau de Mace pour obtenir ses commentaires.

Mychael Schnell a contribué.

Cette histoire a été mise à jour à 15h55