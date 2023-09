McCarthy dit que les Républicains d’extrême droite « veulent brûler tout l’endroit »

Le président républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, a subi jeudi sa deuxième défaite humiliante de la semaine, lorsque sa conférence n’a pas réussi à approuver une motion de procédure alors que les membres continuaient de s’affronter sur les niveaux de dépenses gouvernementales alors qu’il ne restait que quelques jours pour éviter une fermeture fédérale.

Sans voie claire à suivre dans les négociations des Républicains, la Chambre a conclu ses travaux jeudi sans aucun projet déclaré de se réunir à nouveau vendredi.

« Les discussions liées à [fiscal year 2024] les crédits sont en cours », a déclaré le membre du Congrès Tom Emmer, whip républicain de la Chambre, dans un communiqué. « Les membres sont informés qu’un préavis suffisant sera donné avant tout vote potentiel de demain ou de ce week-end. »

Une proposition visant à reprendre le projet de loi sur les dépenses de défense des républicains de la Chambre a échoué par 216 voix contre 212, cinq députés d’extrême droite se joignant aux démocrates pour s’opposer à la motion. C’était la deuxième fois cette semaine que la motion échouait, après que les membres du caucus House Freedom aient bloqué le projet de loi pour la première fois mardi.

La défaite a été interprétée comme un signe lamentable pour les chances des Républicains de la Chambre d’approuver un projet de loi de dépenses provisoire avant que le financement gouvernemental ne soit épuisé à la fin du mois.

McCarthy s’était montré optimiste à l’approche du vote de jeudi, affirmant que lui et ses alliés avaient fait des progrès substantiels dans leurs négociations avec les Républicains récalcitrants mercredi. Mais cinq membres du caucus House Freedom – Dan Bishop de Caroline du Nord, Andy Biggs d’Arizona, Eli Crane d’Arizona, Marjorie Taylor Greene de Géorgie et Matt Rosendale du Montana – s’opposaient toujours à la motion de procédure jeudi.

En quittant la parole jeudi, McCarthy a exprimé son exaspération face à ses critiques au sein de la conférence républicaine.

« Je ne comprends pas pourquoi quelqu’un vote contre l’idée et le débat », a déclaré McCarthy aux journalistes. « Il s’agit d’un tout nouveau concept d’individus qui veulent simplement incendier tout l’endroit. Cela ne fonctionne pas.

Le leader de la minorité démocrate à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, a fustigé ses collègues républicains pour leurs divisions internes, les accusant de mettre en péril le bien-être des Américains au nom d’un coup politique.

Étant donné que le projet de loi sur les dépenses de défense est généralement l’une des mesures de dépenses les moins controversées à la Chambre, le deuxième vote raté a causé des problèmes majeurs dans les négociations sur les dépenses. Si aucun accord n’est trouvé sur une série de projets de loi de financement, le gouvernement fédéral fermera ses portes le 30 septembre. En cas de fermeture, à partir du 1er octobre, des centaines de milliers de travailleurs fédéraux se retrouveraient probablement sans salaire et des soins de santé essentiels ainsi que d’autres programmes publics seraient affectés.

« Les Républicains de la Chambre continuent d’être retenus captifs par les éléments les plus extrémistes de leur conférence, et cela nuit au peuple américain », a déclaré Jeffries lors d’une conférence de presse. « Pourquoi le peuple américain est-il confronté à une autre crise fabriquée de toutes pièces par le GOP ? Ils doivent mettre fin à leur guerre civile.

There are several unknowns still hanging over McCarthy’s effort, which, as the Senate Republican leader, Mitch McConnell, has pointed out, could be politically damaging to the party.

The first is whether hard-right members of the House Freedom caucus – who have capitalized on McCarthy’s narrow majority – will eventually abandon their blockade as the shutdown deadline approaches.

The second is if whatever bill Republicans do pass will include the Ukraine aid and disaster relief funding the Democratic-led Senate is demanding. Without Senate agreement, any measure cannot be enacted.

Explaining her vote against advancing the defense bill on Thursday, Greene said she wanted to send a message about the need to end funding for Ukraine. “I just voted NO to the rule for the Defense bill because they refused to take the war money for Ukraine out and put it in a separate bill,” Greene said on X, formerly known as Twitter.

McCarthy has made clear to his party that he will approach Biden’s pending request for an additional $24bn in support for Ukraine with considerable scepticism – taking into consideration extremist members, like Greene and Congressman Matt Gaetz of Florida, who have signaled that their stance against Ukraine funding is non-negotiable.

“Is [Volodymyr] Zelenskiy élu au Congrès ? Est-il notre président ? Je ne pense pas devoir commettre quoi que ce soit et je pense que j'ai des questions à lui poser », McCarthy a déclaré à ABC Newsalors que le président ukrainien s'apprêtait à rencontrer Joe Biden à la Maison Blanche.

Donald Trump, clairement favori pour l'investiture républicaine à la présidentielle, a compliqué les choses en marge, exhortant les républicains à utiliser les financements gouvernementaux comme levier pour ses propres gains personnels.

"Une date limite très importante approche à la fin du mois", a déclaré Trump sur Truth Social, sa propre plateforme de médias sociaux. « Les républicains au Congrès peuvent et doivent annuler tous les aspects du gouvernement militarisé du tordu Joe Biden, qui refuse de fermer la frontière et traite la moitié du pays comme des ennemis de l'État. »

L’ancien président, qui fait face à 91 accusations criminelles pour subversion électorale, rétention d’informations classifiées et paiements d’argent secret, ainsi que diverses poursuites civiles, a ajouté : « C’est aussi la dernière chance d’annuler ces poursuites politiques contre moi et d’autres patriotes. »