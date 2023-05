Le président Joe Biden et le président de la Chambre, Kevin McCarthy, sont parvenus à un « accord de principe » pour relever le plafond de la dette légale du pays tard samedi alors qu’ils se précipitaient pour conclure un accord visant à limiter les dépenses fédérales et à éviter un défaut potentiellement désastreux des États-Unis.

Cependant, l’accord risque de mettre en colère les côtés démocrate et républicain avec les concessions faites pour faire des compromis. Les négociateurs ont accepté certaines demandes républicaines d’exigences de travail accrues pour les bénéficiaires de bons d’alimentation qui avaient déclenché un tollé de la part des démocrates de la Chambre en tant que non-partants.

Le soutien des deux parties sera nécessaire pour obtenir l’approbation du Congrès la semaine prochaine avant le défaut de paiement prévu par le gouvernement le 5 juin.

Le président démocrate et le président républicain sont parvenus à un accord après que les deux se soient parlé plus tôt samedi soir par téléphone. Le pays et le monde ont observé et attendu une solution à une impasse politique qui menaçait les économies américaine et mondiale.

« L’accord représente un compromis, ce qui signifie que tout le monde n’obtient pas ce qu’il veut », a déclaré Biden dans un communiqué tard samedi soir. « C’est la responsabilité de gouverner », a-t-il dit.

Biden a qualifié l’accord de « bonne nouvelle pour le peuple américain, car il empêche ce qui aurait pu être un défaut catastrophique et aurait conduit à une récession économique, des comptes de retraite dévastés et des millions d’emplois perdus ».

McCarthy, dans de brèves remarques au Capitole, a déclaré que « nous avons encore beaucoup de travail à faire ».

Mais le président républicain a déclaré: « Je pense que c’est un accord de principe digne du peuple américain. »

Avec les grandes lignes d’un accord en place, le paquet législatif pourrait être rédigé et partagé avec les législateurs à temps pour les votes à la Chambre dès mercredi, et plus tard au Sénat.

Au cœur du paquet se trouve un accord budgétaire de deux ans qui maintiendrait les dépenses à plat pour 2024 et les augmenterait de 1% pour 2025 en échange d’un relèvement du plafond de la dette pendant deux ans, repoussant la question politique volatile au-delà de la prochaine élection présidentielle.

Conduisant dur pour un accord visant à imposer des exigences de travail plus strictes aux bénéficiaires de l’aide gouvernementale, les républicains ont réalisé une partie, mais pas la totalité, de ce qu’ils voulaient. L’accord augmenterait l’âge des exigences de travail existantes pour les adultes valides sans enfants de 49 à 54 ans, mais Biden a pu obtenir des dérogations pour les anciens combattants et les sans-abri.

Les deux parties étaient également parvenues à une refonte ambitieuse des permis fédéraux pour faciliter le développement de projets énergétiques et de lignes de transmission. Au lieu de cela, l’accord mettrait en place des changements dans la loi historique des années 1970 sur la politique nationale de l’environnement qui désignera « une seule agence principale » pour développer les évaluations environnementales, dans l’espoir de rationaliser le processus.

L’accord a été conclu après que la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré au Congrès que les États-Unis pourraient faire défaut sur leurs obligations de dette d’ici le 5 juin – quatre jours plus tard que prévu – si les législateurs n’agissaient pas à temps pour relever le plafond de la dette fédérale. Le « X-date » prolongé a donné aux deux parties un peu de temps supplémentaire alors qu’elles se bousculaient pour un accord.

Biden s’est également entretenu plus tôt dans la journée avec les dirigeants démocrates du Congrès pour discuter de l’état des pourparlers.

Le président de la Chambre républicaine avait réuni les meilleurs alliés à huis clos au Capitole alors que les négociateurs faisaient pression pour un accord qui éviterait le tout premier défaut du gouvernement tout en procédant à des réductions de dépenses que les républicains de la Chambre exigent.

Mais alors qu’un autre jour s’éternisait avec un désastre financier qui se rapprochait, il était apparu que certains des problèmes liés aux questions politiques qui avaient entravé les discussions toute la semaine restaient non résolus.

Les deux parties ont suggéré que l’un des principaux retards était un effort du GOP pour élargir les exigences de travail des bénéficiaires de bons d’alimentation et d’autres programmes d’aide fédéraux, un objectif républicain de longue date auquel les démocrates se sont vigoureusement opposés. La Maison Blanche a déclaré que les propositions républicaines étaient « cruelles et insensées ».

Biden a déclaré que les exigences de travail pour Medicaid seraient un non-démarrage. Il avait semblé potentiellement ouvert à la négociation de changements sur les coupons alimentaires, maintenant connus sous le nom de programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire, ou SNAP, malgré les objections des démocrates de base.

McCarthy, qui s’est précipité avant l’heure du déjeuner samedi et est revenu au Capitole avec une grosse boîte de plats à emporter, a refusé de développer ces discussions. L’un de ses négociateurs, le représentant de la Louisiane Garret Graves, a déclaré qu’il n’y avait « aucune chance » que les républicains cèdent sur la question des exigences de travail.

Les Américains et le monde assistaient avec inquiétude à l’impasse des négociations qui pourrait plonger l’économie américaine et mondiale dans le chaos et saper la confiance du monde dans le leadership de la nation.

Des retraités anxieux et d’autres préparaient déjà des plans d’urgence pour les chèques manqués, les prochains paiements de sécurité sociale étant attendus la semaine prochaine.

Yellen a déclaré que le fait de ne pas agir à la nouvelle date « causerait de graves difficultés aux familles américaines, nuirait à notre position de leader mondial et soulèverait des questions sur notre capacité à défendre nos intérêts de sécurité nationale ».

Le président, passant une partie du week-end à Camp David, a continué à parler avec son équipe de négociation plusieurs fois par jour, signant des offres et des contre-offres.

Tout accord devrait être un compromis politique dans un Congrès divisé. De nombreux républicains du Congrès alignés sur la droite dure de Trump sont depuis longtemps sceptiques quant aux projections du Trésor et ils pressent McCarthy de tenir le coup.

Les législateurs ne devraient pas retourner au travail à partir du week-end du Memorial Day avant mardi, au plus tôt, et McCarthy a promis aux législateurs qu’il respecterait la règle de publier tout projet de loi pendant 72 heures avant de voter.

Le Sénat détenu par les démocrates est largement resté en dehors des négociations, laissant les pourparlers à Biden et McCarthy. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, de New York, s’est engagé à agir rapidement pour envoyer un paquet de compromis au bureau de Biden.

Des semaines de pourparlers n’ont pas abouti à un accord en partie parce que l’administration Biden a résisté pendant des mois à négocier avec McCarthy, arguant que la pleine foi et le crédit du pays ne devraient pas être utilisés comme levier pour extraire d’autres priorités partisanes.

Mais les républicains de la Chambre se sont unis derrière un plan qui a résisté à toute augmentation d’impôts pour réduire les déficits et a plutôt réduit les dépenses, adoptant de justesse une loi fin avril qui était leur offre d’ouverture dans les pourparlers avec la Maison Blanche.

___

Les rédacteurs d’Associated Press Stephen Groves, Fatima Hussein, Farnoush Amiri, Seung Min Kim et le vidéojournaliste Rick Gentilo ont contribué à ce rapport.