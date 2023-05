McCarthy dit que la Chambre pourrait voter sur l’accord sur le plafond de la dette dès la semaine prochaine

WASHINGTON – Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, a déclaré mercredi qu’il était optimiste que les négociateurs du Congrès pourraient parvenir à un accord pour augmenter ou suspendre le plafond de la dette à temps pour organiser un vote à la Chambre la semaine prochaine.

« Je vois le chemin par lequel nous pouvons parvenir à un accord », a déclaré McCarthy aux journalistes au Capitole. « Et je pense que nous avons une structure maintenant et tout le monde travaille dur, et je veux dire, nous travaillons deux ou trois fois par jour, puis nous revenons pour obtenir plus de chiffres. »

