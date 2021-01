Mike McCarthy posera des questions persistantes sur la gestion du match pendant l’intersaison plutôt que sur l’élan d’une séquence de quatre victoires consécutives pour terminer une première saison difficile en tant qu’entraîneur des Cowboys de Dallas.

McCarthy n’a pas contesté une prise qui a permis à Graham Gano de New York de marquer un placement de 50 verges lorsqu’il est apparu que le terrain avait aidé Dante Pettis à 10 verges lors de la victoire 23-19 des Giants dimanche. Dallas (6-10) a été éliminé des séries éliminatoires avec la défaite.

Un renversement aurait forcé New York à dégager, et les Cowboys auraient pu aller de l’avant avec un panier dans les deux dernières minutes. Au lieu de cela, Dallas a perdu quatre points quand Andy Dalton a forcé un lancer dans la zone des buts sur le troisième et le but des 17 après un sac. Les Giants (6-10) ont manqué le chronomètre après l’interception de Xavier McKinney.

Nous avons juste pensé que c’était trop proche, a déclaré McCarthy. Nous avons pensé que c’était une situation de type bang-bang. Nous étions dans un match serré. Et les trois temps morts y étaient évidemment d’une grande valeur. Nous n’avons tout simplement pas pensé qu’il s’agissait d’informations suffisantes pour l’annuler.

McCarthy, qui a pris des décisions douteuses alors que les Cowboys étaient au milieu de six défaites en sept matchs après la blessure à la cheville de fin de saison du quart-arrière Dak Prescott, a choisi de ne pas opter pour une conversion de 2 points suivie de cinq après le touché de 1 verge d’Ezekiel Elliott. plongez avec 8:39 à jouer au troisième quart.

Il était trop tôt dans le match pour aller pour 2 à mon avis là-bas, a déclaré McCarthy, qui a réglé un déficit de 20-16 qui a été réduit à un point au début du quatrième quart sur un panier de 36 verges de Greg Zuerlein, qui fait quatre pour égaler le record de la saison du club de 34.

Les Cowboys auraient peut-être eu une chance de faire plus que de remporter une séquence de quatre victoires consécutives pendant l’intersaison. Ils auraient remporté le NFC East et organisé un match éliminatoire si Washington perdait contre Philadelphie plus tard dimanche. Au lieu de cela, les Giants ont attendu de voir s’ils accepteraient une défaite à Washington. Washington avancerait avec une victoire.

Nous avons été contrariés de ne pas avoir fait ce dont nous avions besoin pour nous mettre dans une situation pour entrer, a déclaré Ezekiel Elliott, qui a manqué de 1000 verges au sol en jouant au moins 15 matchs pour la première fois de sa carrière de cinq ans. Juste décevant.

L’une des pires équipes de la NFL à convertir des touchés à l’intérieur de la ligne des 20 verges a de nouveau eu des problèmes. Dallas a dû se contenter du premier panier de Zuerlein après avoir récupéré un échappé au New York 27 et obtenu rapidement un premier essai au 16.

Sur la possession finale, les Cowboys ont eu un premier essai au New York 7 lorsque Leonard Williams a été débloqué et a laissé tomber Dalton pour une perte de 10 verges. Le receveur recrue CeeDee Lamb a eu une baisse qui a gardé Dallas d’une situation plus gérable au troisième ou quatrième essai.

Des choses comme ça ont changé le résultat du match, a déclaré Dalton, qui est resté dans le match après que sa main gauche (non lanceuse) ait été piétinée à la fin d’une mêlée, une blessure qui a nécessité des points de suture après le match. Nous devons être meilleurs dans la zone rouge, et nous ne l’étions pas aujourd’hui.

McCarthy pense qu’une séquence de quatre victoires consécutives pour terminer une saison difficile à Green Bay alors qu’il était entraîneur-chef recrue en 2006 a aidé à catapulter les Packers au championnat NFC l’année prochaine.

Ces Cowboys blessés et parfois sujets aux erreurs ont remporté trois victoires consécutives après avoir chuté à 3-9, mais n’ont pas pu égaler la première équipe de McCarthy.

Les faits sont ce qu’ils sont, a déclaré McCarthy. Nous avons terminé 6-10 et bien prendre du recul et passer par une évaluation approfondie de tout dans nos opérations de football. J’aime le look de nos gars. Je pense que la façon dont ils ont travaillé, a continué à se battre jusqu’à la fin. Nous avons beaucoup de gars qui reviennent de situations de blessure.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL