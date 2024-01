McCarthy, Cowboys & balances cosmiques

Note de l’éditeur : le contenu fourni est basé sur les opinions et/ou le point de vue de l’équipe éditoriale de DallasCowboys.com et non de l’équipe ou de l’organisation de football des Cowboys.)

FRISCO, Texas — L’univers du football s’étend pour inclure un afflux d’équipes nouvellement compétentes, et les Cowboys de Dallas ont cruellement besoin d’atteindre leur objectif avant que les choses ne deviennent hors de portée. Leur fin impressionnante de la saison régulière 2023 s’est toutefois terminée dans l’horreur au premier tour des séries éliminatoires, ce qui a conduit à se demander si Mike McCarthy resterait entraîneur-chef de l’équipe.

McCarthy respectera en effet, au moins pour la saison 2024, une décision qui a été officiellement annoncée par le propriétaire et directeur général Jerry Jones mercredi soir ; et cela signifie plusieurs choses pour l’organisation.

Les débris à trier ne manquaient pas après l’effondrement survenu contre les Packers de Green Bay au stade AT&T lors du week-end Super Wild Card, une défaite 48-32 bien pire que ce que le score final laisse entendre.

La réalité est que Jones a été contraint de mettre en balance l’avenir et le passé cette semaine.

McCarthy n’est pas simplement un entraîneur vainqueur du Super Bowl, mais il a également mené les Cowboys à 36 victoires au cours des trois dernières saisons ainsi que deux titres de division, et possède le pourcentage de victoires en saison régulière le plus élevé de tous les entraîneurs-chefs de l’histoire des Cowboys – un article que Jones s’est assuré de souligner dans sa déclaration officielle qui indique qu’il transportait une tonne de poids sur sa balance.

“Je pense que le plus important, vous savez, c’est que nous sommes déçus. J’ai toute une équipe dans le vestiaire qui souffre. Je n’ai pas réfléchi au résultat de ce match.” – Mike McCarthy

Ce qui a également fait pencher la balance en sa faveur, c’est le fait que le retour de McCarthy au jeu offensif a donné aux Cowboys l’offensive n ° 1 de la ligue, une candidature MVP pour le quart-arrière Dak Prescott et une saison historique pour deux fois First-Team All-Pro. récepteur large CeeDee Lamb.

Maintenant, parlons des choses futures.

Il est indéniable que la performance des Cowboys a été épouvantable lors du plus gros match de la saison cette fois-ci, et après avoir obtenu la deuxième tête de série et l’avantage du terrain, où ils profitaient d’une séquence de 16 victoires consécutives. Ce fut un échec à tous les niveaux – stratagème, exécution des joueurs, etc. – de la part de la plupart des personnes impliquées dans la compétition, tant en marge qu’entre les lignes, et cela a servi de contrepoids massif à ce qui s’était produit dans le passé.

Une organisation qui était une fois de plus prête à mettre fin à une disette de championnat de 28 ans n’a pas simplement échoué, ou à l’envers, elle a plongé face la première à la Reunion Tower dans la rue en contrebas.

“Notre défaite de dimanche est partagée par tout le monde ici, pas seulement par l’entraîneur McCarthy. Nos joueurs. Nos entraîneurs. Notre front office. Moi-même.” -Jerry Jones

Et, avec cela, il y avait suffisamment de justifications pour quitter McCarthy, mais aussi suffisamment pour le garder pendant la dernière année d’un contrat de cinq ans afin de le propulser dans une saison de preuve.

Les Cowboys optent pour ce dernier.

Pour Prescott, cela signifie l’absence d’un autre remaniement au sommet de la pyramide des entraîneurs et du côté offensif du ballon. Le quart-arrière de 30 ans admet volontiers qu’il a joué certains de ses pires matchs de football contre les Packers et, à ce titre, partage sa responsabilité dans la mesure où il s’est également attaché à la sellette de McCarthy.

Il va désormais échapper à un deuxième changement de régime et, en supposant que McCarthy reste le meneur de jeu, ce qui est attendu, au passage à un quatrième maestro offensif.

“Je comprends qu’il s’agit de gagner le Super Bowl. C’est le standard de cette ligue et bien sûr le standard de cet endroit. Je comprends mais ajoutez-moi à la liste dans ce cas.” -Dak Prescott

Dans le même ordre d’idées, on s’attend à ce que Prescott puisse probablement décrocher une prolongation de contrat cette intersaison, mais il sera quand même QB1 à Dallas, compte tenu de sa clause de non-échange et de la structure de son contrat actuel.

Prescott est entré dans la ligue avec Scott Linehan dans ce rôle avant qu’il ne soit attribué à Kellen Moore, qui a divorcé après la saison 2022. McCarthy a apporté des changements supplémentaires au personnel d’entraîneurs sous lui, et on ne sait pas s’il va secouer l’arbre à cet égard, mais le problème le plus urgent se situe du côté défensif de l’équation, où réside Dan Quinn.

L’ère de Quinn avec les Cowboys a été surtout brillante depuis le remplacement de Mike Nolan en tant que coordinateur défensif en 2021. L’équipe a mené la NFL en termes de pressions sur les QB et de plats à emporter environ chaque année, et n’avait pas autorisé un receveur de 100 verges ou un rusher de 100 verges pendant une grande partie de la saison 2023, malgré la perte du demi de coin record Trevon Diggs et de l’ancien secondeur du Pro Bowl Leighton Vander Esch pour la saison.

L’émergence de DaRon Bland en tant que recordman lui-même a contribué à atténuer la perte, et plusieurs autres joueurs ont progressé dans leur développement sous la direction de Quinn et de son équipe – dont Al Harris – comme Osa Odighizuwa, Markquese Bell et, bien sûr, Michée Parsons.

Mais malgré toutes les grandes choses qui ont été réalisées au cours des trois dernières saisons régulières, c’est une unité qui a également contribué à la chute des Cowboys contre les Packers, ne livrant aucun résultat, faisant pression sur Jordan Love seulement quatre fois, permettant un grand nombre de morceaux. joue et souffre de problèmes de communication en temps réel.

Mais, tout comme le statut de McCarthy, les Cowboys doivent peser le passé par rapport à l’avenir, mais contrairement à McCarthy, Quinn pourrait éventuellement prendre la décision à leur place.

On ne s’attend pas à ce que les Cowboys cherchent à quitter Quinn, mais il subit actuellement une série d’entretiens pour des postes d’entraîneur-chef vacants, y compris avec les Seahawks de Seattle, il n’y a donc aucun moyen de savoir pour l’instant si Quinn restera à Dallas en tant que coordinateur défensif.

S’il ne le fait pas, conserver McCarthy garantit qu’au moins un pilier principal reste en place à l’avenir, alors que le personnel d’entraîneurs sera complètement détruit par Jones cette intersaison.

Si Quinn reste, ce sera aussi proche que possible de l’expression “revenir en arrière” à Dallas, bien que la règle d’attrition dans la NFL signifie que la liste sera différente à bien des égards.

McCarthy a construit une culture à Dallas que ses joueurs ont louée à chaque instant, certains allant jusqu’à utiliser les médias sociaux pour faire campagne pour qu’il reste sur place.

“Comme nous l’avons dit aujourd’hui, revenons en arrière.” -Juanyeh Thomas

Pour mémoire, cet intangible a également été placé sur l’échelle de McCarthy par les Jones.

En fin de compte, il n’y aura aucun changement au poste d’entraîneur-chef des Cowboys, une équipe qui continue de montrer qu’elle n’est pas intéressée à faire régulièrement l’expérience d’un carrousel d’entraîneurs-chefs, mais estime plutôt qu’elle n’est pas loin de ce qu’elle devrait être. Il existe des preuves à l’appui de ce courant de pensée, mais des preuves récentes le remettent également en question, et seul le temps nous dira ce qui se passera au bout de cette piste.

Soit il s’agira du sixième trophée Lombardi, perdu depuis longtemps, soit l’équipe se retrouvera devant cette même échelle dans un avenir proche, se demandant ce qui aurait pu être.

Inutile de dire que c’est le premier qu’ils espèrent.

L’expression “Super Bowl ou faillite” est souvent utilisée dans la NFL, et particulièrement en ce qui concerne les Cowboys, mais elle a rarement été aussi vraie qu’elle ne l’est en ce moment précis.