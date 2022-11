McCarthy condamne Nick Fuentes, s’arrêtant avant d’avoir fauté Trump

“Le parti ne devrait être associé à aucun moment, à aucun endroit avec quelqu’un qui est antisémite”, a déclaré M. McCarthy à l’époque, qualifiant d'”inacceptable” l’incapacité de Mme Greene à quitter la scène après que M. Fuentes ait fait l’éloge d’Adolf Hitler.

Ni Mme Greene ni M. Gosar n’ont reçu de punition, et Mme Greene s’est vantée que M. McCarthy, qu’elle soutient comme orateur, lui donnera un rôle puissant dans le nouveau Congrès. M. Gosar avait déjà assisté à la conférence America First en tant que conférencier principal et avait écrit au FBI sur son papier à en-tête officiel affirmant que M. Fuentes avait été placé sur une liste d’interdiction de vol et protestant contre l’action présumée.

Interrogé mardi à la Maison Blanche sur les législateurs de sa conférence ayant des liens avec M. Fuentes, y compris Mme Greene, M. McCarthy a déclaré: “Elle l’a dénoncé”.

Mme Greene ne l’a jamais fait publiquement. Quelques jours après avoir pris la parole lors de la conférence de M. Fuentes, elle a déclaré à CBS News : « Je ne connais pas Nick Fuentes. Je ne l’ai jamais entendu parler. Je n’ai jamais vu de vidéo. Je ne sais pas quelles sont ses opinions, donc je ne suis pas aligné sur tout ce qui est controversé.

Dans une déclaration ultérieure, Mme Greene a déclaré qu’elle était attaquée par “les pharisiens du Parti républicain pour sa volonté de briser les barrières et de parler à une génération perdue de jeunes qui ont désespérément besoin d’amour et de leadership”. C’était une référence apparente à un ancien groupe de dirigeants juifs que Jésus appelait des hypocrites.