McCarthy avertit que les républicains du comité du 6 janvier enquêteront sur son travail

Les législateurs du comité ont déclaré qu’ils tentaient de créer un rapport lisible – et ont dû faire des choix difficiles sur ce qu’il fallait inclure, compte tenu des volumineuses preuves accumulées – mais prévoient de publier les transcriptions complètes de leurs entretiens après avoir effectué quelques expurgations pour empêcher l’identification. des témoins qui ont obtenu l’anonymat.

En plus d’avoir interrogé plus de 1 000 témoins, le comité a obtenu plus d’un million de pages de documents.

Peu de temps après l’attaque, le Sénat et la Chambre ont tenu plusieurs audiences pour enquêter sur les défaillances de sécurité, et le Sénat a produit un rapport bipartisan détaillant ces défaillances.

Les républicains, en particulier ceux de la droite dure, ont insisté pour se concentrer sur les failles de sécurité, qu’ils ont imputées sans fondement à la présidente Nancy Pelosi, plutôt que sur le rôle de M. Trump dans la promotion de l’annulation des élections et la convocation d’une grande foule pour marcher sur le Capitole, où ils ont attaqué et blessé plus de 150 policiers dans un saccage sanglant.

Lors d’une récente réunion à huis clos de républicains, des législateurs de droite, dont la représentante Marjorie Taylor Greene de Géorgie, ont également obtenu la promesse que leurs dirigeants enquêteraient sur Mme Pelosi et le ministère de la Justice pour leur traitement des accusés emprisonnés dans le cadre du 6 janvier. attaque.

M. McCarthy a longtemps tourné en dérision l’enquête du comité du 6 janvier. Il a refusé de se conformer à une assignation à comparaître et a soutenu que le panel était “illégitime” parce que Mme Pelosi a rejeté deux de ses candidats.

Le panel n’a pris aucune mesure pour faire appliquer cette assignation, citant les traditions du Congrès.